Dan 19 años de prisión al ex Garibaldi Ricardo Crespo por abusar sexualmente de su hija

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció al actor y cantante del grupo Garibaldi, Ricardo Crespo, a 19 años de cárcel por abusar de su hija desde los 5 hasta los 14 años de edad, informó el despacho RPRC Abogados.

El sujeto fue aprehendido en febrero de 2021 y puesto en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de que su exesposa, Angélica Rodríguez Cruz, presentó una denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020.

En un comunicado, RPRC Abogados comentó la sentencia porque hallaron culpable por el delito de abuso sexual agravado al también actor de seres como Control Z y El Dragón.

“El día 3 de mayo del presente, un juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo ‘N’ a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V. C. R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años”, relató el despacho.

Expresó que espera que la obtención de la justicia a favor de la víctima apoye a la “recuperación de una vida plena” para ella y su familia.

“Sabemos que para las víctimas de violencia sexual es imposible un resarcimiento absoluto por la vulneración a los derechos humanos de los que fueron objeto y el profundo impacto que produce en ellas, sin embargo, esta Asesoría Jurídica espera que la obtención de justicia coadyuve a la recuperación de una vida plena para V.C.R. y su familia”, añadió.

A finales de febrero de 2021, las autoridades capitalinas informaron que el acusado “indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico”.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero, saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, relató la joven en un video compartido en 2021 en sus redes sociales, donde se mantiene activa.

¿Quién es Ricardo Crespo?

En el momento de la denuncia, Ricardo Crespo participaba en el grupo musical “Caballeros”, junto a Manuel Landeta, Agustín Arana, Chao y Lisardo.

Durante su carrera artística participó en al menos 18 proyectos de televisión como “Súbete a mi moto” y “Un poquito tuyo”. Su último proyecto fue en Netflix, en la serie juvenil “Control Z”.

Comenzó su carrera artística en Televisa en el año 2003 con la telenovela “De pocas pulgas”. Después participó en “La rosa de Guadalupe” y “Esta historia me suena”.

En la primera década de los años 2000 participó en el grupo musical “Garibaldi”.