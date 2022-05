Murió Enrique Metinides leyenda del periodismo gráfico y pionero de la nota roja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Enrique Metinides comenzó a coleccionar detalles de accidentes de autos y publicó su primera fotografía cuando tenía 11 años en el periódico La Prensa. El fotógrafo autodidacta falleció este martes a los 88 años de edad, se encontraba hospitalizado desde hace unas semanas debido a una caída que le provocó daño creaneoencefálico, durante más de tres décadas documentó las imágenes de nota roja.

Sus fotografías de los años cincuenta aparecieron en periódicos como La Prensa, Zócalo, Crimen y Alarma.

“De niño me gustaba ver películas de gángsters, me llamaban la atención las escenas relacionadas a los accidentes; fue así como, cuando tenía nueve años, salía a tomar fotografías con una cámara que mi padre me había obsequiado, capturaba los accidentes que ocurrían por donde vivía en ese entonces, y conocí a un fotógrafo de La Prensa, quien se impactó por mi corta edad y por quien comencé a trabajar en este mundo”, señaló Metinides durante la presentación de un libro en 2019.