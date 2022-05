El cantante Ari Borovoy anuncia que quiere ser diputado... y le llueven críticas en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de que el cantante y productor Ari Borovoy destapara su intención de convertirse en diputado y pidiera ayuda a sus fanáticos para “seguir sus sueños” en la política, usuarios de redes sociales lo criticaron: “Nos urgen buenos políticos, no galancitos con lana”, le señalaron.

El anuncio del integrante de OV7 y director de Bobo Producciones, realizado el 10 de mayo, Día de las Madres, sorprendió al revelar que este 2022 buscará participar en la contienda electoral mexicana, cuando este año no se eligen diputados federales. El único congreso local que se renueva este año es el de Quintana Roo, cuya campaña comenzó en abril.

Noticias Relacionadas Paquita la del Barrio será candidata por Movimiento Ciudadano en Veracruz

Con un videomensaje, expresó que buscará ganarse la oportunidad de representación popular y animó a sus seguidores a utilizar el hashtag #AriDiputado.

“No queremos más diputados sin preparación y experiencia, dedícate a lo tuyo”, “Sigue representando a artistas, bro, deja la política para alguien que esté preparado para ello”, “Ari, con todo respeto, pero neta dejen que los que mínimo estudiaron una carrera de ciencias políticas se ocupen de esos puestos. La ignorancia de nuestros políticos es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy”, son algunas de las reacciones.

Y espera que leas a los que creen que Ary Boroboy (o como se escriba) puede ser un buen legislador — Nacho Yero (@IgnacioYero) May 11, 2022

Otro pidió que más artistas no tuvieran una curul y que crean que por solo ser famosos ya están preparados para ser políticos en México. Dijeron que se está cayendo muy bajo, le pidieron pensar en verdad en el país, que se necesitan personas preparadas y no famosillos. Otro le agradeció la intención, pero le respondió que no gracias.

Le preguntaron que, independientemente del partido que lo postule, cuál ha sido su preparación académica, su experiencia en gestiones públicas y políticas o qué cargos ha desempeñado en el pasado.

Lo de Ary Boroboy es mame. Obviamente. No hay elecciones para diputados federales hasta 2024; las postulaciones para diputados locales en los Estados que renuevan sus legislaturas fueron hace un par de meses; él vive en la CDMX, ahí el legislativo se renueva en 2024. — Aldo Zavala uD83CuDF0D (@Aldo_Z) May 11, 2022

Sentado frente a un escritorio, Ari Borovoy agradeció a quienes han respaldado cada uno de los proyectos que ha emprendido desde que comenzó su carrera a los nueve años de edad.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante de Te quiero tanto, tanto en su video de 1:28 minutos, publicado en Twitter.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como mánager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, añadió el hombre de 42 años.

“Contenderé para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el cantante y empresario, quien ya dio a conocer a sus seguidores el que será su eslogan político como parte de su precampaña: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

El empresario del 90s Pop Tour no ahondó en detalles sobre su próxima incursión en el proceso electoral mexicano y no reveló bajo el cobijo de qué o partido político presentará su proyecto; tampoco mencionó la entidad de la que buscará representación en la Cámara de Diputados, donde las elecciones para legisladores federales serán en 2024.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… uD83DuDC4DuD83CuDFFB#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

El caso del productor de proyectos como 2000s Pop Tour, Mentiras: El musical y las bandas Matute y Lemongrass recordó al de la cantante Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, quien en 2021 debutó en las curules como diputada plurinominal por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la pasada reunión para decidir el futuro de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada por Yucatán votó a favor de dicha propuesta, pese a haber admitido que no sabía al 100 por ciento del tema energético, por más que estuvo presente en casi 100 foros.