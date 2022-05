El cuarteto Il Divo rinde tributo a los héroes del covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una excelente gala ofreció el grupo de vocalistas multinacional Il Divo la noche del miércoles 11 en el Auditorio Nacional, velada consagrada a su desaparecido colega en la pandemia Carlos Marín (1968-2021).

Los tres integrantes del ensamble, el estadunidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el suizo Urs Bühler, dedicaron todo el espectáculo a la memoria de Carlos, con un amplio repertorio de casi dos horas, además de presentar a su nuevo camarada Steven LaBrie, barítono mexicoamericano que se integra como invitado para mantener un formato de cuarteto.

Desde el primer acorde, el espectáculo lírico dirigió un viaje de ensueños, sensibles recuerdos y nostalgias, tristeza, lágrimas, risas y amor. Alrededor de las 20:45 horas en apertura entonaron “I’ll Be There”, versión a la original de 1970, coescrita por Berry Gordy, del sonido Motown, y grabada por el quinteto infantil The Jackson 5. Rápidamente cada uno de los artistas lanzó emotivo mensaje de recibimiento, expresando Miller:

“Muchísimas gracias por acompañarnos en este duro momento, este es el tour más difícil que hemos hecho, nunca imaginamos que tendríamos que dar un concierto así, no tenemos palabras para describir nuestra tristeza después de la repentina desaparición de nuestro querido Carlos Marín.”

El tenor Bühler destacó que Marín “fue bendecido con una gran voz y un gran carisma, nunca vamos a tener otro como él, y el hecho que estamos en este escenario aquí esta noche en Ciudad de México es la manera de decirle ‘Gracias Carlos, gracias por todos esos momentos inolvidables que has compartido con nosotros, pero sobre todo por la música’”. Siguió Izambard:

“Gracias por acompañarnos esta noche para celebrar la vida y el arte de nuestro amigo, Carlos era como un hermano para nosotros. Il Divo es parte de una familia, es una gran pérdida para nuestro grupo”.

El trío recibió con aplausos de bienvenida a LaBrie, interpretando los éxitos “Come What May (Te Amaré)” y “Nella fantasia (En mi fantasía"), una canción de Ennio Morricone con letra de Chiara Ferrau, cantada en base al tema “El oboe de Gabriel” de la película “La misión” (1986). Además, el artista de sangre mexicana brindó las palabras:

“Mi familia es de México, soy orgulloso mexicano. Estamos aquí para celebrar la vida de Carlos Marín, un artista increíble con una voz única, es un privilegio compartir escenario con Il Divo”.

Sonaron “Hasta mi final”, incluida en su disco “Ancora” de 2005, una composición de Steve Mac, Wayne Hector y Rudy Pérez, y su popular versión al “Adagio en Sol menor” del barroco veneciano Albinoni, en ágil presentación que imantaba una constante interacción con el público. Para “Hero” David Miller reconoció a quienes lucharon durante la pandemia:

“Estos años han sido tremendamente difíciles para todo el mundo, hemos perdido amigos, familiares y compañeros. Pero durante este tiempo muchas vidas se han salvado, por lo tanto, nos gustaría dedicar esta canción a todos los médicos, enfermeros y profesionales de la medicina que han trabajado tan duro en todo el mundo, ellos son nuestros héroes”.

Una producción sobria engalanó la velada, enfocándose en los cantores y la animada orquesta que acompañó los cortes “Smile”, y la rítmica “For Once in My Life”, de Stevie Wonder. Una audiencia en su mayoría adulta aplaudía cada pieza, pero no faltó el grito sexy del sector femenino llenando de piropos cada movimiento de los galantes intérpretes, ataviados en trajes elegantes: “¡Guapos, son hermosos!”.

Y también corearon otros “covers” del sonido Motown de Detroit, como “My Girl”, original de The Temptations (Motown, 1965) y “Ain’t No Mountain High Enough”, del malogrado Marvin Gaye (1939-1984), así como “Regresa a Mí (Unbreak My Heart)”, crossover clásico del primer álbum de estudio de Il Divo, en 2004 y “I Will Always Love You”, otro de sus cañonazos.

El barítono mexicano desapareció en “Aleluya”, plegaria por estos tiempos bélicos. Los otros tres integrantes ocuparon unos banquillos dejando el espacio vacío de Carlos Marín. Un halo de luz caía para iluminar su ausencia en cántico celestial.

Un soldado a casa hoy regresó

Y un niño enfermo se curó

Y hoy no hay trabajo entre el bosque de la lluvia

Un desamparado se salvó por causa de una buena acción

Y hoy nadie lo repudia, Aleluya…

Brilló “My Heart Will Go On”, memorable balada romántica interpretada por la diva canadiense Céline Dion para la película “Titanic” (1997), con adiós en falso de Il Divo y retorno veloz, obsequiando la mágica “Somewhere”, del musical “Amor sin barreras” (1957) por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, más “Time to Say Goodbye (Con te partirò)” como adiós. David Miller, Sébastien Izambard, Urs Bühler y Steven LaBrie se encaminaron al filo del tablado. Entre los cuatro levantaron la bandera de México, huyendo entre vítores del edificio congraciados por el bien armado show cuando el reloj sobrepasaba las 22:30 horas.

Il Divo surgió en Inglaterra en 2003. El cantante español Carlos Marín, de 53 años, murió en diciembre de 2021 debido a las secuelas del coronavirus. “Greatest Hits Tour” es el nombre de su actual gira del ensamble, a la que se suma el barítono Steven LaBrie, nacido en Dallas, Texas, en 1988.