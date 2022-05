Amber Heard dice que recortaron su papel en Aquaman 2 por culpa de Johnny Depp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz Amber Heard, de 36 años, denunció que por las "difamaciones" de su exesposo, Johnny Depp, de 58 años, solo aparecerá 10 minutos en la película Aquaman and The Last Kingdom, de Warner Bros., y acusó a sus abogados de llevar a cabo una campaña difamatoria en su contra para tildarla de mentirosa.

Por eso, le solicitó a la corte que era necesario detener esa supuesta campaña, en la que también participaría el actor. “Estaba tratando de que Johnny, indicó El Diario de Nueva York.

De acuerdo con El Diario de Nueva York, Heard dijo que Depp le aseguró que la arruinaría, que nadie nunca la tocaría profesionalmente y nadie volvería a trabajar con ella, que arruinaría su carrera, según sus declaraciones.

“Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel”, dijo Heard en una corte en Fairfax, en el que fue su tercer día de comparecencia en la batalla legal que mantiene con Depp, quien la demandó por difamación por 50 millones de dólares y ella lo contrademandó por 100 millones de dólares.

Según la actriz, los abogados del actor están llevando a cabo una “campaña difamatoria” en su contra, etiquetándola como “mentirosa” ante la prensa para arruinar su carrera.

Esto, dijo, provocó que redujeran su papel en el filme Aquaman and The Last Kingdom, cuyo estreno está previsto para 2023.

Reiteró que su tiempo en pantalla será finalmente de 10 minutos, a pesar de figurar en el reparto principal encarnando a la superheroína Mera.

Señaló que desde que se difundieron estos “engaños” sobre su persona, “se interrumpieron las comunicaciones” con la productora, lo mismo que le sucedió en 2017, cuando logró una orden de alejamiento temporal para Depp, lo que le habría supuesto perder oportunidades laborales.

“Me despidieron de trabajos y campañas. Tuve que luchar mucho para mantener mi trabajo y la mayor oportunidad cinematográfica con la que he contado hasta ahora”, contó Heard en referencia a Justice League, producida por DC Films.

En el litigio entre Depp y Heard, el actor la acusa de difamación por un artículo que ella escribió y se publicó en el diario The Washington Post en 2018, tras su divorcio, en el que, sin mencionar a Depp, aseguró haber sufrido “abuso doméstico”, por lo que se asumió que se trató del actor que fue despedido de la saga Piratas del Caribe y otras producciones.

Durante el juicio fue revelado un audio de una conversación grabada de una pelea entre las partes involucradas, un mes después de que Heard le pidió el divorcio a Deep, en 2016.

“Me llaman mentirosa y cazafortunas. No estoy mintiendo sobre nada de esta mierda y no busco nada de tu dinero”, se escuchó en el audio.