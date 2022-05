Backstreet Boys y Gwen Stefani apadrinaron el Tecate Emblema

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Tecate Emblema emergió en su primera edición con Backstreet Boys y Gwen Stefani como padrinos de honor en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante el fin de semana de la celebración asistieron 96 mil 800 invitados en una gozosa fiesta pop con acentos de reguetón, alternativo y electrónica.

Con una programación divida entre tres escenarios: el principal Tecate Stage, además de los alternos Park Stage y Dream Stage. La identidad de esta edición inaugural fluyó uniendo generaciones en un espíritu de libertad y diversidad sexual.

Fue destacable la presencia femenina durante los dos días del encuentro (13 y 14 de mayo), con presentaciones brindadas por Kaia Lana, Elsa y Elmar, Lauren Mayberry de Chvrches y la tremenda Kenia Os. Empoderamiento y consigna emitió Danna Paola, al interpretar “Calla Tú” clamando por la desaparición de mujeres dibujándose en las pantallas “Ni Una Más” y el hashtag #JusticiaParaDebanhi.

Hicieron lo propio con relucientes shows Danny Ocean y The Kid Laroi, quienes desde sus tarimas enardecieron a sus fieles.

A diferencia de otros festivales que se realizan en el inmueble de Iztacalco, el acomodo y la ubicación este viernes y sábado permitió a los asistentes recorrer ágilmente cada tablado. La gente se paseó relajadamente entre las amplias zonas de juegos e interacciones digitales.

Entre los senderos de color pastel –los tonos que identificaron a esta primera edición-- los paseantes disfrutaron de una fuente artificial que salpicó los días soleados. Kioscos de alimentos y bebidas, recargaron las energías para la extensa reunión festivalera, sumándose las habituales áreas VIP.

Tras una jornada vespertina el acto estelar del viernes corrió a cargo de los Backstreet Boys (BSB) para un cerrojazo en el escenario principal Tecate Stage, en explosivo show ante 49 mil 200 personas.

Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough, A. J. McLean y Nick Carter emergieron a eso de las 22:15 con un público ansioso que estalló en euforia al revivir las nostalgias del pop noventero a la par de recientes creaciones. Luego de la introducción oficial en las pantallas con imágenes de cada integrante, los ánimos se encendieron con “I Wanna Be With You”, “The Call” y “Don’t Want You Back”.

Excelente producción de incesante pirotecnia, rayos láser y luces neón surcaron el espacio al aire libre. Una enorme pantalla ilustró los refrescantes temas en medio de un tablado con una pasarela que se extendió en un pasillo hacia la gente, misma que fue bien aprovechada por los artistas que interactuaron constantemente con los fans.

Fue una mágica velada en medio de una luna brillante ante la multitud que se rindió ante los originarios de Orlando, Florida. Abrieron paso a “Nobody Else”, “New Love” y “Get Down (You're the One for Me)”.

El extenso set que forma parte de la gira “DNA World Tour” consideró “Chateau”, “Show Me the Meaning of Being Lonely”, “Incomplete” y “More Than That”. Los asistentes berrearon al unísono de los Backstreet Boys, dando avance a “The Way It Was” y “Shape of My Heart”.

En el espectáculo relucieron las coreografías y cambios de vestuarios. El baile ‘a todo lo que da’ como en sus tiempos, alcanzó la aceptación de nuevas generaciones que se entregaron por igual que los fans de antaño. Conmovió “Passionate”, “Quit Playing Games (With My Heart)”, “As Long as You Love Me” y “No Place”, así como las rolas en español “Donde Quieras Yo Iré” y “Nunca Te Haré Llorar”.

Prosiguió “Everybody (Backstreet's Back)”, “We’ve Got It Goin’ On” y en aparente adiós “I Want It That Way”. Regalaron unos extras para finalizar vía “Don’t Go Breaking My Heart” y –en su momento futurista– “Larger Than Life”.

Backstreet Boys. Foto: Ocesa

Dia 2: Gwen Stefani

La segunda travesía logró reunir a 47 mil 600 asistentes que saborearon la festividad sabatina, destacando estelarmente por la presencia de Gwen Stefani.

El intenso calor continuó en el lugar desde que se abrieron las puertas poco antes de las 15:30 cuando emprendieron los primeros shows; Cami en el Dream Stage hizo lo propio en medio de una pequeña pero ferviente audiencia, mientras que la banda colombiana Morat (cuyos acordes y pop fresco recuerda a la agrupación mexicana Reik en sus inicios), encendió a la audiencia juvenil con temas como “No se va”, “Besos en guerra”, “¿A dónde vamos?” y “¿Cómo te atreves?”.

Gran presencia logró el también colombiano Sebastián Yatra, quien movió a las multitudes en el escenario principal Tecate Stage, donde la audiencia cantó y bailó sin cesar. El sabor latino y reguetón enardeció en cortes como “Melancólicos anónimos” y “Modo avión”, animando a los alegres. Se escuchó el hit “Tacones rojos” y “Por perro”, en un candente atardecer que deleitó a la fanaticada al ritmo de “Traicionera”.

El Park Stage se estremeció con el dominicano Fuego, y más tarde con el locuaz Oliver Tree y su alucinante propuesta.

Al caer la noche Kali Uchis hizo lo propio en el escenario principal en donde se escucharon temas como “Dead to me”, “La luz (Fin)”, “Melting”, “After the storm”, “Fue mejor” y por supuesto “Telepatía”, canción que la hiciera famosa.

Al concluir ese espectáculo gran parte de los asistentes aprovecharon para recargar baterías en las áreas gourmet y food trucks, esperando comer y beber algo antes de regresar al Tecate Stage y obtener la ansiada “buena posicion” para Gwen Stefani.

Escuchar a Gwen Stefani @gwenstefani en vivo es de otro mundo. ESPECTACULAR ??????

Llore con Don't Speak uD83EuDD79#TecateEmblema pic.twitter.com/Q3ctb1laHH — Oscar Flores Morales (@Oscar_FloresMor) May 15, 2022

Fue hacia las 22 horas que emergió la originaria de Anaheim, California para dar tremendo show con “The sweet scape” a la que siguió “Sunday morning”, “Underneath it all”, “Ex girlfriend” y “Hey Baby”, todas estas en un repaso por algunos de los hits de No Doubt, la banda con la que alcanzó el estrellato internacional.

Haber escuchado Cool de Gwen Stefani en vivo me regresaron ganas de vivir un ratiko más. uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29 pic.twitter.com/tWbGBilXpp — CalderauD83DuDD2E (@Leitopleiboi) May 16, 2022

Tras dos años de ausencia en tierra azteca, tiempo que la misma californiana se encargó de confirmar, aseguró sentir el éxtasis de sus fanáticos, agradeciendo incesantemente por el cariño e interactuando entre canciones con los asistentes. Stefani recibió flores y hasta firmó un autógrafo en el brazo de una fan que le aseguró se lo tatuaría, “¡es una promesa!” le recalcó a la joven, quien confirmó ante los miles de asistentes que respondieron entre gritos.

ayer me rompieron el corazón pero al menos lo hicieron al ritmo de cool de Gwen Stefani pic.twitter.com/jvCKSpqivH — Pache uD83EuDEB4 (@FantasticMrMax) May 15, 2022

Tras “Baby don’t lie”, “It’s my life”, “Rich girl” y “Hella good” llegó la cumbre del himno de los corazones rotos con “Don’t speak”, y tras una breve pausa en el escenario continuó con “Cool”, “Luxurious”, “What you waiting for”, “Spiderwebs” y “Just a girl” –estas dos últimas con la escencia de música alternativa con un toque de ska que caracterizó los primeros éxitos de No Doubt–. La despedida vino con “Hollaback girl”.

Si bien Stefani movió a las mayorías, casi al mismo tiempo en el escenario Dream Stage el panameño Sech hizo vibrar al ritmo de reguetón. Los chicos aclamaron a lo grande la presentación en un ambiente de regocijo y “perreo” para la apasionante noche.

La festividad preparó el finiquito hacia la medianoche con el dúo sueco Galantis, que en medio de descargas de beats y reventón electrónico a partir de un set que incluyó un homenaje a Avicii y temas como “No Money”, “We can get high” y (por supuesto) “Runaway”, colocó la ‘cereza del pastel’ al encuentro que se despidió con pirotecnia y papelillos multicolores en el cielo del Hermanos Rodríguez.

El Tecate Emblema de este año se caracterizó por una programación fresca y conceptualmente diferente en la búsqueda por satisfacer el espíritu popero que ya espera la edición 2023.