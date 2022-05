La próxima película de Star Wars será la dirigida por Taika Waititi

MADRID (CulturaOcio).- Tras el estreno de Star Wars: El ascenso de Skywalker en 2019, la saga ha seguido creciendo en forma de series, y la última en llegar será Obi-Wan Kenobi el próximo 27 de mayo. Sin embargo, ahora se han desvelado nuevos datos sobre el futuro de la franquicia cinematográfica.

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, reveló a Vanity Fair el mapa de ruta que seguirá Star Wars en los próximos años. La siguiente cinta que lanzarán será la dirigida por Taika Waititi en colaboración con la guionista Krysty Wilson-Cairns. Posteriormente llegará Rogue Squadron de Patty Jenkins. En cuanto a los planes para la pequeña pantalla, los fans próximamente disfrutarán de Andor, Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Acolyte.

uD83DuDD34uD83CuDFACVídeo detrás de las Cámaras de la sesión de fotos de Annie Leibovitz para @VanityFair con Diego Luna, Rosario Dawson, Pedro Pascal, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Genevieve O'Reilly, Jon Favreau, Dave Filoni, Deborah Chow y Kathleen KennedyuD83DuDD34uD83CuDFAC???? pic.twitter.com/VTErPkRWQu — La Fragua De Beskar (@LBeskar) May 17, 2022

Apenas se conocen detalles sobre el proyecto de Star Wars de Waititi, aunque en una entrevista con Wired dio algunas pinceladas sobre la producción. "Estoy muy emocionado porque es muy yo", declaró, dejando caer que probablemente añadirá un toque de comedia a la cinta. El filme no será la primera incursión del cineasta en la saga, ya que anteriormente dirigió un capítulo de The Mandalorian. También puso voz a IG-11 en la mencionada ficción.

Además de su proyecto de Star Wars, Waititi estrenará Thor: Love and Thunder el 8 de julio. Se espera que en 2022 también lance Next Goal Wins. Además, próximamente dirigirá Tower of Terror, The Incal y Akira, así como la serie Time Bandits.

Tras el lanzamiento de Obi-Wan Kenobi, todo apunta a que la tercera temporada de The Mandalorian se podrá ver en Disney+ a finales de 2022.