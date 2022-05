Murió Vangelis, autor de la música de "Carros de fuego" y "Blade Runner"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ha muerto Evanghelos Papathanassiou, mejor conocido como Vangelis, compositor, tecladista y percusionista europeo nacido el 29 de marzo de 1943 en Valos, Grecia.

Este músico griego, radicado en París a finales de los sesenta, se dio a conocer con el trío Aphrodite’s Child, en el cual debutara el popular Demis Roussos, adaptando temas clásicos en estilo pop psicodélico. Posteriormente emigró a Londres y se hizo de un nombre importante a lo largo del mundo de la música progresiva, en parte gracias a la voz del cantante Jon Anderson, guitarrista de Yes.

Apasionado de la imagen, este multi-instrumentista excepcional se convirtió en uno de los principales compositores de música para películas de finales del siglo XX, destacando principalmente las cintas “Carros de fuego”, “Blade Runner”, “Missing” y “1492”.

Niño precoz, el futuro Vangelis dio su primer concierto en el piano a los seis años. Inspirado por Los Beatles, creó a los Formynx con el baterista Lucas Sideras y el guitarrista Silver Koulouris, a quienes se les unió eventualmente el trompetista Demis Roussos, su primo, en un club de jazz ateniense. Formynx se convertiría en Aphrodite’s Child luego de su irrupción a la meca del rock, Londres, cuando Demis se convirtió en su vocalista.

Mensaje de condolencia de la dirección del Ministerio de Cultura y Deportes por la pérdida de Vangelis.

Impedidos de abandonar París por las huelgas estudiantiles de mayo del 68, Aphrodite’s Child obtuvo durante un par de años el triunfo gracias a los juegos organísticos de Vangelis en el órgano, muy al estilo de la banda inglesa Procol Harum, y composiciones como “Rain and Tears” (derivado del “Canon” de Pachelbel) o “I Want to Live”, una adaptación de la melodía francesa “Plaisir d’amour”, además de las originales “Spring, Summer or Fall”. El álbum “666” fue el último de aquella banda.

Como solista, Vangelis (pianista de manos enormes) dará música al documental “El apocalipsis de los animales” y concluirá su brillante era parisina en 1974 con los conciertos en el teatro Olympia y la salida de su disco larga duración “Earth”. Días más tarde, Vangelis asistió al concierto de Yes en el Palais des Sports y posteriormente, Rick Wakeman anunciará que le había ofrecido su puesto en la banda para tocar los teclados. Su relación musical con Jon Anderson había comenzado.

“Me encanta la tecnología, pero no puedo poner toda mi voluntad al servicio de ella, pues la esclavitud es la más grande amenaza para la humanidad”, decía.

Sobresalen una serie de álbumes temáticos de Vangelis que le dieron su lugar en la música contemporánea: “Beauborg”, “Odas” con Irene Papas, algunos producidos a Demis Roussous y “China”. El tercer movimiento de “Heaven and Hell” se convirtió en un gran éxito gracias a la serie televisiva “Cosmos” de la BBC. En 1981 ganó fama en Hollywood por la banda sonora de “Carros de fuego”.

Buscador constante, melodista sin par, este músico poseía una fuerza y una delicadeza extrañas, perfectamente únicas donde cada uno de sus universos se conjuntaban armónicamente; al punto que Vangelis se negó a que sus instrumentaciones sirvieran para promocionar ninguna marca comercial.

Fallecido este jueves 19 de mayo a los 79 años en la capital parisina. Las causas de su muerte no han sido reveladas.