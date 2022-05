Noventa datos por el cumpleaños 90 de Elena Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Nacida en París en 1932, la escritora Elena Poniatowska llegó a México con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial a los 10 años. Este día cumple 90 años de edad y repasamos parte de su vida con 90 datos esenciales para entender su legado.

1.- Es hija de Paula Amor Escandón y del príncipe de Polonia, Jean Joseph Evremond Sperry Poniatowski.

2.- Su nombre completo es Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor.

3.-Su padre partió a pelear contra nazis y franquistas y envió a su mujer e hijas -Kitzia y Elena- a México

4.-Inició su carrera periodística en Excélsior, publicando sus primeros textos con el seudónimo de “Hélène”.

5.-Su primer libro fue un cuento para niños, Lilus Kikus, ilustrado por Leonora Carrington.

6.-Trabajó con Fernando Benítez, maestro en periodismo cultural en el suplemento cultural "México en la cultura".

7.-Fue asistente del antropólogo e historiador norteamericano Oscar Lewis, autor célebre por su libro "Los hijos de Sánchez".

8.-Entrevistó a presos políticos en la cárcel de Lecumberri y publicó en 1971 el libro "La noche de Tlatelolco".

9.-En 1979 se convierte en la primera mujer en ganar, en México, el Premio Nacional de Periodismo.

10.-Fue conductora del programa “Palabras cruzadas” de radio UNAM.

11.-Es la cuarta mujer y la quinta mexicana en recibir el Premio Cervantes de Literatura.

12.-Su obra ha sido traducida al alemán, coreano, checo, chino, danés, francés, gallego, griego, holandés, inglés, italiano, islandés, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso y sueco.

14.-Denunció que el escritor mexicano Juan José Arreola la violó y la embarazó en 1954.

15.-Los primeros trabajos que realizó con el género de entrevista fue a Amália Rodrigues, Manuelita Reyes, la pintora María Izquierdo.

16.-Es la única escritora que ha recibido en dos ocasiones el Premio Mazatlán de Literatura.

17.-En 1959 entrevistó al astrofísico mexicano Guillermo Haro, con quien contrajo matrimonio en 1968.

18.-Formó parte del El Ateneo de Angangueo, un circulo impulsado por el periodista Manuel Buendía donde se daban cita escritores, artistas y hasta políticos de la época.

19.-Asistió al convento de monjas High School Academic Classes en Philadelphia, Estados Unidos

20.-Llegó a México con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial a los 10 años.

21.-Su novela Hasta no verte Jesús mío ha sido grabada en la colección discográfica Voz Viva de México.

22.-Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Leonora Carrington, Vicente Rojo y José Emilio Pacheco fueron algunos de sus amigos más cercanos.

23.-Desembarcó en nuestro país del trasatlántico Marqués de Comillas.

24.-En algunos de sus libros, como Hasta no verte, Jesús mío, incorpora el trabajo de la fotógrafa Mariana Yampolsky.

25.-Se han adaptado para teatro sus libros Los cuentos de Lilus Kikus, con el título La edad feliz; Hasta no verte Jesús mío; La noche de Tlatelolco y Querido Diego, te abraza Quiela.

26.-Su libro "La noche de Tlatelolco" tuvo que corregirse tras una solicitud de Luis González de Alba, líder estudiantil en la que pidió modificar pasajes que eran de su autoría y que Elena se atribuyó.

27.-La publicación de "Para limpiar la memoria", en la revista Nexos, causó que Poniatowska renunciara al Consejo Editorial de esa revista.

28.-La publicación en La Jornada de "Las fuentes de la historia / I", provocó que la subdirectora del periódico Carmen Lira Saade ordenara, a exigencia de Carlos Monsiváis, el despido de Luis González de Alba como articulista.

29.-La idea sobre que Elena Poniatowska había plagiado a Luis González de Alba aparentemente surgió del texto del otro líder estudiantil, Raúl Álvarez Garín, titulado "Aclaración necesaria" `publicado en La Jornada.

30.- Escribió la historia de su esposo en el libro "El universo o nada. Biografía del estrellero Guillermo Haro".

31.-Su obra ha sido incluida en múltiples antologías, como Cuentistas mexicanas modernas (1956), de Emmanuel Carballo.

32.-El Senado de la República le otorgó la presea Rosario Castellanos.

33.-Fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la editorial Siglo XXI.

34.-Otros reconocimientos que ha recibido son la Presea "Rosario Castellanos" 2010, el Doctorado Honoris causa 2011 por la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis.

35.-Ha estudiado la figura de importantes personalidades de la cultura como la poetisa mexicana sor Juana Inés de la Cruz y el muralista mexicano José Clemente Orozco, a través de cortos cinematográficos.

36.-Son innumerables las publicaciones en las que ha participado, entre ellas, "Novedades", "El Día", "El Financiero", "The News", "Tabasco Hoy", "La Jornada" o "El Nacional".

37.-En 1997, la Organización de los Estados Americanos le otorgó el Premio Interamericano de la Cultura Gabriela Mistral.

38.-Ganó la Medalla Emilio Krieger 2013, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

39.-Ha sido profesora de literatura y periodismo en los Institutos Kairós y Nacional de la Juventud (INJ) y del taller literario El Grupo.

40.-Tiene una fundación con su nombre, creada en 2011 para preservar el patrimonio y archivo histórico de la escritora y su familia.

41.-Ganó el Premio Mujer Montblanc en la Cima.

42.-En 2008 obtuvo el Premio Internacional Strachit de Martin.

43.-Otros títulos destacados de la autora son "La flor de lis" y "De noche vienes", "Querido Diego", te abraza Quiela.

44.-Poniatowska ha escrito cuentos, novelas, crónica, teatro y poesía.

45.-Recibió la Presea Rosario Castellanos.

46.-Sus primeros años transcurrieron en Francia, tras la Revolución Mexicana, ya que su familia era simpatizante del porfiriato, por lo que fue exiliada.

47.-Obtuvo el Premio Alere Flammam Sapientia. Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, por el Departamento de Humanidades.

48.-Ganó el Premio Biblioteca Breve (España) por Leonora.

49.-Le fue otorgada la Presea “Nezahualcóyotl” a la escritora de parte del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl.

50.-Recibió la Medalla Gabriela Mistral (Chile).

51.-En 2007 se instauró el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska.

52.-Contribuyó con sus trabajos a la "Revista Mexicana de Literatura", "Estaciones", "Abside", "Artes de México", "Revista de la Universidad de México", "La palabra y el hombre", "Punto", "Equis", "Proceso", a las revistas "Fem" y "Debate feminista".

53.-Ganó el Premio Internacional de la Asociación de Escritores de Lingua Galega A.E.L.G Escritora Galega Universal

54.-Obtuvo el Premio a la Excelencia Académica 2013 por la BUAP.

55.-Tiene un perro labrador de nombre Shadow y dos gatos de nombre Monsi y Vais, en homenaje a su amigo el escritor Carlos Monsiváis.

56.-Fue galardonada con el Premio Manuel Buendía a la trayectoria periodística.

57.-En 2020 el poeta, ensayista y editor Luis Felipe Fabre recibió el XII Premio Iberoamericano de Novela “Elena Poniatowska”.

58.-Ganó el Premio Coatlicue como la Mujer del Año otorgado por Debate Feminista y Divas1992.- Premio Mazatlán de Literatura (México) por Tinísima.

59.-Participó en el doblaje de la película animada de Pixar, Coco, en la que dio voz a la abuelita, Socorro Rivera, ‘Coco’.

60.-En 2012 se le reconoció con el Premio Sonia Amelio por su valer como escritora y periodista.

61.-Ganó el Premio Rostros de la discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2013 por Conapred.

62.-Obtuvo el Premio Cuatlicue por Debate Feminista y Divas.

63.-Ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área Lingüística y Literatura.

64.-Escribió el prólogo de Ellas, las mujeres del 68 de la periodista Susana Cato.

65.-Ganó el Premio a la mejor novela en español y portugués de 2001 que entrega People´s Literature Publishing House, Foreign Literature Learned Society.

66.-Recibió el Premio Alfaguara de Novela (España) por "La piel del cielo"

67.-Ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Proartes. Festival Internacional de Arte de Cali

69.-En su obra, destacan las biografías de reconocidas mujeres como Tina Modotti, Angelina Beloff, Leonora Carrington.

70.-Ganó el Premio de periodismo María Moors Cabot de la Universidad de Columbia.

71.-Fue reconocida con el Premio Juchimán de Planta 1993 por la fundación Juchimán.

72.-Su segundo libro publicado fue "Tomo empezó el domingo".

73.-Recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

74.-Ganó el premio Nacional de la Asociación de Radiodifusores de Polonia.

75.-En enero de 2021 declaró: “Señor presidente, ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la irritación y confrontación nacional”.

76.-Recibió el “Courage in Journalism Lifetime Achievement Award” de la International Women’s Media Foundation

77.-En 1979 se le concedió su primer honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

78.-En 20113 se le reconoció con el Premio Nacional Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco de la Feria Internacional de Lectura Yucatán.

79.-El pasado 18 de abril recibió un doctorado honoris causa de la Universidad César Vallejo de Perú.

80.-Entre sus trabajos destacan las crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968; el terremoto de 1985 en Ciudad de México, o el conflicto de Chiapas en 1994.

81.-En 2012 el Gobierno del entonces Distrito Federal nombró a un tren de la Línea 12 del Metro como Elena Poniatowska.

82.-Tiene un Doctorado honoris causa 1994 por la New School of Social Research, New York.

83.-El amante Polaco. Libro 1 y Libro 2, es su más reciente obra.

84.-Es amiga y simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace dos décadas.

85.-En 2005 obtuvo el III Premio México de Periodismo, en el área de televisión /artículo de fondo.

86.-El primer premio que ganó fue el de Turismo Francés en 1964.

87.-En 2018 la entonces candidata de Morena, Claudia Sheinbaum votó por Elena Poniatowska para la jefatura de Gobierno capitalino.

88.-Depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 5 de septiembre del 2024.

89.-Octavio Paz llegó a decir que era la mejor periodista de México.

90.- “Que me recuerdan como lo que quieran, si es que me recuerdan; no me preocupa eso. Si me dicen periodista, qué bueno; escritora, qué bueno, lo que sea”.