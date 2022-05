Julia y Nina, homenaje musical a un año sin Roberto González

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–A un año de la partida de “El poeta del rock rupestre” Roberto González (1952-2021), el sensible recital por su memoria fue cobijado por el Foro Alicia de “Nacho” Pineda este 20 mayo, motivo especial para valorar su legado musical con halos de añoranzas.

Julia González Larson (hija del autor de “El huerto”) y la compañera del trovador alvadareño, Raquel Larson Guerra, así como la blusera mexicana Nina Galindo comandaron el homenaje luctuoso, reunión en el que también participó el ensamble La Juerga y el cantautor Pedro Sandoval.

En un ambiente de bohemia y camaradería el show emprendió vuelos sonoros a eso de las 21:10 con Sandoval al ritmo de “El diler”, quien rápidamente lanzó un mensaje:

“Este momento es especial, tan lleno de sentimientos encontrados, por un lado, la alegría de recordar a Roberto con su música, con sus canciones como debe ser, por otro lado, esta melancolía de conmemorar un año de su partida”.

Y aprovechó el escenario “Alicio” para dedicarle los versos:

A qué huele aquel jardín

donde duermes esa siesta

que se me antoja funesta,

pues te quisiera despierto,

nos haces falta Roberto…

Qué te digo, te extrañamos…

Y en tu memoria gozamos de los frutos de este huerto…

El aplauso de todos los reunidos caló en el corazón, quienes en su mayoría ocuparon sus sillas para apreciar la presentación tranquilamente refrescándose con los elixires de la cebada. Con su inseparable guitarra y armónica, el cantor interpretó “La Soga”, “Satisfaga sus deseos” y “Granicero”, de esta última, Sandoval dijo que se logró “tallereando” junto al maestro González.

Consideró para la velada “Quiteña”, “Ojos de Garañona” y “Esta casa”, sin faltar “Mi papá es rockanrolero”, tema creado para los niños y que forma parte del repertorio del grupo Los Botes Cantan. Después de casi una hora de acto, agradeció la alternativa, fue agasajado por la aceptación de los presentes.

La Juerga y canto femenino

Llegó el tiempo para la joven talentosa Julia González Larson acompañándose del grupo La Juerga, brindando un reluciente paseo musical en el que brillaron los sones jarochos y el alegre rasgar de las jaranas, oportunidad en la que algunos de los respetables abrieron espacio para el bailongo.

Resonaron “Tonantzin”, “La esencia” y “Cante”, en un gozoso festín que compartió el ensamble también integrado por Jorge Cortés (bajo), Kevin García (requinto, guitarra y voz), Juan Cubas Fridman (requinto y guitarra eléctrica), Zindu Cano (voz y jarana) y Josué Vergara (cajón y batería).

A telón de fondo una ilustración daba figura al rostro de Roberto González, además en los muros paralelos se proyectaron fotografías del músico insigne del Movimiento Rupestre junto a su heredera Julia. Tocaron “La gallina” y “Todos los sones”, además de “Sin dinero”.

Cambiaron de formato instrumental a banda de rock, para vibrar en “Mi libertad”, “El gato” y “Flor”. González Larson recordó que escribió en memoria de su padre “Palabras”, para después dar paso a “La Guerra”, una de las rolas inéditas del maestro Roberto. Para complacer a los reunidos removieron las nostalgias con la clásica “El huerto”, a la cual convidaron para cantar a Nina Galindo y en la armónica a Pedro Sandoval.

Continuó la tocada con el acto estelar de Nina Galindo junto al guitarrista Jorge García Montemayor. A los cantos de “Mariposa negra”, la intérprete comentó “estamos recordando a mi carnal Roberto, sé que él está aquí”.

El calor intenso calaba en el recinto con las pasiones al máximo de los congregados que gozaron de “Quiero estar contigo”, “Algo de suerte” y “Distante instante”. Cada rola fue coreada fielmente, Galindo hechizó a todos los reunidos.

Se escucharon “Solo contigo”, “El último deseo”, “Prohibido” y “Veneno”. Estallaron las emociones en “Tiempo de híbridos”, “El vino” y “El gato”. Luego de aderezar en las “Ánimas”, dedicada por Roberto a Rockdrigo González, Nina culminó con “La distancia-tiempo”. El reloj sobrevoló las 12:40 de la madrugada. El insaciable público deseaba más, decidiendo huir entre aplausos dedicados a los artistas y a Roberto González en su honor.

Disco inédito a la luz

Julia González Larson, en breve charla con este reportero anunció que pronto saldrá a la luz un nuevo disco con temas inéditos de Roberto, “esperemos que este año lo podamos sacar, lo vamos a presentar para también cerrar un ciclo, va poco a poco el proceso. Para todas las canciones del disco él dejó su voz y guitarra, estamos grabando los demás instrumentos”.

Sobre La Juerga, la cantautora expresó que al ser músicos jóvenes “a mi papá le gustaba tocar con otras generaciones, son otros sonidos, cosas nuevas”. Añadió que ante la pérdida de su padre “la mejor manera de recordar a un artista es con su arte, mientras sigamos escuchando a los músicos que ya no están, siguen por aquí, existiendo en nuestra memoria y nuestros oídos”.

Por su parte, Nina Galindo coincidió que son las nuevas generaciones las que se encargarán de impulsar el legado de Roberto y reconoció la misión de Julia y su agrupación:

“Es importante que entre los jóvenes se dé a conocer este legado que ha dejado Roberto, como también pienso en los demás compositores, en mis compositores que siempre he interpretado toda mi vida. Siento que es importante que los jóvenes conozcan que hay otras alternativas y propuestas musicales. Es una esperanza de sentir que se ha trascendido, pero que pueda seguir transmitiéndose para otras generaciones”.

La ex integrante del dueto rupestre “Callo y Colmillo” en los ochenta lamentó que se cierren espacios como el Foro Alicia, del promotor cultural Ignacio “Nacho” Pineda, aunque concedió:

“Puedo entender que estén cansados de tantos años de trabajar así. Esperemos que sigan con las ganas de seguir adelante. Nos quitan el Alicia también a los artistas”.

Apuntó que aún falta apoyo de artistas famosos para evitar el adiós definitivo:

“¿Dónde están las estrellas de rock y famosos? No han hecho ruido para que esto no se cierre, para apoyar el espacio, para que las autoridades culturales hagan algo por lugares así como el Alicia para que sigan sobreviviendo. Es una tristeza que se cierre, a muchos se nos va a morir un pedazo del corazón, es un lugar muy importante, emblemático en este país y en esta ciudad, y no sólo nacional, sino para propuestas de otros países”.

Sobre el futuro y legado del Movimiento Rupestre, concluyó Nina:

“Los que estamos en cualquier momento nos podemos ir, seguimos y siento que queda un legado, hemos aportado a la música mexicana en una transformación muy importante, porque luchamos por el idioma y luchamos por decir las maneras o las situaciones o la vida en general de una manera cotidiana y digerible. Ahí seguiremos mientras no nos dejen de escuchar, mientras no seamos olvidados vamos a seguir vivos”.