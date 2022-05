Ghukasyan promovió la gran cultural musical: García Barrios; alumnos le rendirán homenaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fundador de la Orquesta de Baja California y extitular del Sistema Nacional de Fomento Musical, Eduardo García Barrios, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del violista de origen armenio, Ara Ghukasyan, ocurrido ayer lunes 23 de mayo.

Desde Rusia, donde lleva a cabo diversas actividades relacionadas con su quehacer como director de orquesta, el también director de la Orquesta Escuela Carlos Chávez escribió a través de WhatsApp, a Apro:

“Ara Ghukasyan no sólo es una gran profesional, es portador de una de las mejores escuelas en el mundo: la armenia. Es un gran maestro, siempre consciente de los intereses y necesidades de los jóvenes. Y es también promotor de la gran cultura musical, siempre dispuesto a experimentar, a compartir, a crear… La Camerata de la Universidad Autónoma de Baja California, a su cargo, ha sido ejemplo de disciplina artística, pero también de creatividad.

“Pocas veces en la vida se nos da conocer a personas con la generosidad, la frescura y la fortaleza de Ara. Más de una vez, fui testigo, de cómo enfrentó al ‘poder’ y cada vez salió victorioso, por su claridad y por su honestidad”.

García Barrios destacó, asimismo, su faceta como promotor cultural de los “que no se dan en maceta” y se refirió a su entrañable amistad, de la cual confesó no puede decir mucho porque “me duele demasiado… quiero pensar como nunca, que hay vida después de la vida; pero ni siquiera puedo imaginar que Ara ya no estará con nosotros bromeando, pisteando, haciendo música. ¡Hasta siempre amigo mío!”.

Entre los alumnos del músico, nacionalizado mexicano, también hay pesar, sus discípulas Kathia Rudametkin y Violeta Heredia están convocando a través de la página en Facebook de la primera a tocar un concierto en memoria del violista, ya que “algo que él disfrutaba tanto era ver a la orquesta reunida y compartir con todos su gran pasión por la música”.

Se están programando dos conciertos. El primero para este jueves 26 de mayo, a las 18:00 horas, y el siguiente el jueves 2 de junio, ambos en la Plaza Santo Tomás, Zona Centro, de Ensenada.