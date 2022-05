Kevin Spacey está acusado de agredir sexualmente a tres hombres

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El al actor estadunidense Kevin Spacey, de 62 años, será procesado por cuatro delitos de abuso sexual, de acuerdo con el Servicio de Fiscalía la Corona (CPS, Crown Prosecution Service) del Reino Unido. Las presuntas víctimas serían tres varones.

“Así mismo, también ha sido acusado de obligar a una persona a realizar una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Todos los cargos son el resultado de la revisión final de las pruebas recabadas por la Policía Metropolitana durante su investigación”, explicó la jefa de la División de Delitos Especiales de Scotland Yard, Rosemary Ainslie.

Los supuestos abusos sexuales habrían ocurrido entre 2005 y 2013. Dos de ellos en Londres y uno en la localidad de Gloucestershire, indicó el CPS en un comunicado.

Aunque en el documento se evitó dar más detalles sobre Spacey, recordó que su función no es “decidir si alguien es culpable o inocente de un delito, sino aportar argumentos objetivos, justos e independientes sobre si resulta apropiado o no presentar una acusación para que sea un tribunal penal quien la considere”.

Por su parte, el teatro Old Vic de Londres, del que Spacey fue director artístico desde 2004 a 2015, pidió disculpas a los ciudadanos después de revelar que había recibido hasta 20 quejas contra el actor por comportamiento inadecuado, informó El País.

The Sun publicó en septiembre de 2020 fotos de Spacey en bicicleta por las calles londinenses, con un anillo de casado. Era la primera vez que se dejaba ver públicamente en meses.

La estrella estadunidense, protagonista de películas legendarias como Glengary Glenn Ross, Sospechosos Habituales, L.A. Confidential, American Beauty o la serie House of Cards, reveló públicamente en 2017 que era gay, poco después de que el actor Antony Rapp le hubiera acusado de violarle cuando tenía 14 años, en 1986 y Spacey tenía entonces 26 años.

Al finalizar una fiesta, contó el actor de Star Trek Discovery a la página web de noticias Buzzfeed News, Spacey saltó a su cama e intentó abusar de él.

Dijo que fue el caso Weinstein, y el movimiento que generó el MeToo, lo que animó a Rapp a dar el paso. A partir de esa primera acusación, hasta 30 hombres más aseguraron que habían sido víctimas de los abusos sexuales del actor, señaló el periódico español.

Durante los últimos años, algunos de los procesos contra Spacey han finalizado con sobreseimiento, por prescripción de los delitos o porque las partes acusadoras o la fiscalía decidieron retirar los cargos, añadió.

A través de demandas en la jurisdicción civil, sin embargo, el actor ha tenido que pagar indemnizaciones por valor de varias decenas de millones de dólares, indicó.

El 17 de julio de 2019 se cerró el último proceso penal contra Spacey, cuando el masajista anónimo que le acusaba de abusos sexuales falleció, explicó.

La carrera del actor ha quedado prácticamente truncada a partir de todos estos escándalos. Spacey, además de ser considerado en su momento uno de los mejores intérpretes de su generación, fue un intenso activista político que apoyaba las causas de la izquierda estadunidense. Amigo personal del expresidente Bill Clinton, llegó a definir al político como un “faro de la democracia”, recordó.

La respuesta de Spacey a una industria que decidió darle la espalda tuvo dos fases. Una primera de contrición en la que pidió perdón por todo lo sucedido y abrazó su condición de homosexual, aunque negó hasta el final todas las acusaciones, destacó El País.

Y la segunda de desafío, después de que se suspendiera la grabación de la sexta y última temporada de House of Cards y se eliminara toda presencia de Spacey en las promociones.

En las navidades de 2018 lanzó un video en YouTube en el que resucitaba al maquiavélico político de la serie, Frank Underwood. Let Me Be Frank. Déjame ser Frank, o Déjame ser Sincero, en un juego de palabras provocador. Sin decirlo claramente, Spacey jugó con una serie de frases en las que parecía cuestionar todas las acusaciones de los últimos años, añadió.

“Les encantaría escucharme decir que todo fue verdad y que tengo lo que merezco. Qué fácil sería si todo fuera tan simple. Pero tú y yo sabemos que nunca es tan simple, ni en política ni en la vida real”, dijo el actor.