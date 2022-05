Muere Ray Liotta, conocido por el papel de Henry Hill, en "Buenos Muchachos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El actor que saltó al estrellato al protagonizar, junto a Robert de Niro y Joe Pesci, la película "Buenos Muchachos" (Goodfellas) dirigida en 1990 por Martin Scorsese, Ray Liotta, falleció a los 67 años en República Dominicana, mientras filmaba una película.

“Ray estaba trabajando en un proyecto en la República Dominicana llamado 'Dangerous Waters' cuando falleció. Murió mientras dormía. Le sobreviven su hija, Karsen, de 23 años y su prometida, Jacy Nittolo”, aseguró su publicista Jennifer Allen a CNN.

Ray Liotta también fue productor y se volvió mundialmente famoso por su papel de Henry Hill en la película de 1990 Goodfellas, de Martin Scorsese, así como el personaje Shoeless Joe Jackson en Field of Dreams.

Liotta nació en Newark, Nueva Jersey, en 1954. Estudió actuación en la Universidad de Miami, en Florida, antes de mudarse a Nueva York para ser actor.

Fue hasta que se mudó a Los Ángeles, después de 3 años y medio de interpretar a un buen tipo en la telenovela de NBC “Another World”, que se elevó su carrera en la actuación.

Comenzó su carrera a finales de los 70 y sus primeros grandes papeles llegaron con Algo Salvaje, junto a Jeff Daniels y Melanie Griffith, por la que fue nominado a un Globo de Oro como mejor actor de reparto y El campo de los sueños, junto a Kevin Costner.

Tras el éxito de Buenos Muchachos, participó en las películas taquilleras Cop Land, junto a Sylvester Stallone y Hannibal, con Anthony Hopkins.

“Las personas provocadoras se quedan en la mente de las personas”, dijo Liotta en alguna ocasión cuando le preguntaron sobre sus famosos papeles de “malo”, según Dispatch.

No quiso ser encasillado, así que decidió romper el molde con su papel de padre cariñoso en la conmovedora película “Corrina, Corrina” (1994), coprotagonizada por Whoopi Goldberg.

Liotta pronto demostró que la actuación no era su único fuerte. Formó su propia productora en 2002 e hizo su debut como productor en la película “Narc”, en la que también interpretó a un policía corrupto.

También trabajó en televisión. En 2004, Liotta protagonizó un episodio del exitoso drama de NBC, “ER”, y ganó un Emmy por su aparición especial.

Finalmente, el actor comenzó en la televisión matutina, interpretando al personaje de Joey Perrini en la telenovela “Another World”.

En 2019 apareció en Historia de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach, interpretando a un duro abogado y también volvió al género mafioso con No Sudden Move, de Steven Soderbergh y The Many Saints of Newark, precuela de la serie Los Soprano, ambas estrenadas en 2021.