Poema de Eduardo Lizalde y despedida de Felipe Garrido

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El poeta Eduardo Lizalde, “El Tigre”, al cual su colega Marco Antonio Campos calificó para esta agencia el miércoles pasado --día de su fallecimiento-- como “el mejor poeta en lengua española en los últimos años”, a sus 90 años fue motivo de un homenaje por la Academia Mexicana de la Lengua (AML) en la Capilla Alfonsina.

Lo acompañaron en su 90 aniversario, aquel 27 de junio de 2019, los escritores Gonzalo Celorio (entonces presidente de la AML, moderador), Alejandro Higashi, Jaime Labastida y Vicente Quirarte, entre versos, dedicatorias y anécdotas personales, destacando su sentido de conversación y precisión en las palabras.

En su turno, y rodeado de amantes de la lectura y la poesía, jóvenes estudiantes y miembros de la academia, un Lizalde conmovido agradeció dando lectura a unos versos que escribió a los once años, y a un poema --entonces inédito--, al que llamó De Senectute, y que algunos interpretaron como una anticipación.

Ese año se publicó completo en línea, en Luvina, Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara, y es el que se reproduce aquí:

Exigua pars est vitae

quae vivimus

(Séneca, De brevitate vitae)

[Muy pequeña es la parte

que da la vida, vivimos.

El espacio restante, no

es vida, es sólo tiempo]

Vuela el tiempo, pájaro mayor,

dicen los poetas.

Envejecemos, morimos, nos degradamos,

pero no es por el tiempo en que vivimos,

ni el que resta,

porque el tiempo no existe

—sólo es figura retórica como la muerte—,

no tiene cuerpo alguno, ni materia

fluyente como el agua

ni lo forman corpúsculos atómicos,

como la luz.

Nosotros somos el tiempo.

Nuestra degradación ocurre sólo en nuestro cuerpo,

sin agentes externos.

Nosotros somos la muerte.

* * *

Por su parte, el escritor, ensayista, traductor y académico de la lengua, Felipe Garrido, quien ha sido un impulsor incansable de la poesía a través de “Un poema al día”, difundido en su Facebook desde hace más de cuatro años, y que hoy llega a 1,838 días, escribió para proceso.com este texto:

Cuando un hombre, una mujer, con su obra han enriquecido la Creación, la han aumentado, nos han legado un mundo más amplio, volvemos a recordar que los artistas, como los dioses, tienen la capacidad de crear. Eduardo Lizalde es un creador. Lo fue por largo tiempo, sin disminuir la fuerza de sus palabras. Nos enseñó a ver el mundo desde su muy personal perspectiva. Ya no aumentará lo que hizo, y eso nos duele. Pero como morir es inevitable, podemos alegrarnos de que el poeta haya cumplido cabalmente con el tiempo de su vida.