El festival Vaivén, entre naturaleza y fiesta en Morelos

TEHUIXTLA, Mor. (apro).- El festival Vaivén retornó a su sede en Jardines de México (Tehuixtla, Morelos), ofreciendo una extensa fiesta que destacó por la presencia de Sigur Rós, Jungle y Porter Robinson.

La música inmersa en la naturaleza alegró a las multitudes que se dieron cita en ese espacio el último día de abril, con la sede de un jardín botánico con secciones temáticas, lo que generó un ambiente y experiencia plena de libertad en comparación con otros festivales.

Foto: Montserrat López.

La amplia diversidad de estilos musicales emprendió vuelos a eso de las 13 horas. Desde horas antes abrieron puertas a un público de todas las edades, especialmente juvenil, que ansiosamente esperó la apertura de este espacio luego del largo encierro.

La celebración se realizó en tres tablados: el principal Vaivén, así como los alternos Escenario Bacardí y Escenario Claro Música. Cada uno con su identidad propia, que detonó el baile y el canto entre los jóvenes que gozaron en grande para olvidarse del mundo exterior.

Eso sí, el calor fue inclemente con los asistentes, sin embargo, las gorras, lentes, y ropa ligera ayudó en el transcurso del encuentro. De principio a fin el festín se mantuvo alegre y regocijante. Quioscos de alimentos y bebidas deambularon para refrescarse como oasis de reposo a lo largo y ancho del jardín.

Foto: Montserrat López.

Muchos aguardaron fielmente a sus artistas en cada plataforma, para ser los primeros en darles bienvenida. Otros prefirieron recostarse en los campos para escuchar relajadamente.

Ya con la noche en plenitud el acto estelar lo comandó la agrupación islandesa Sigur Rós, quienes en días pasados tocaron en la CDMX en la intimidad del Teatro Metropólitan (28 de abril).

Pasadas las 23:15 en el escenario Vaivén emergió el ensamble considerado dentro del género post-rock con sus miembros fundadores Jón Þór Birgisson (voz y guitarra) y Georg Hólm (bajo), sorprendiendo la presencia del tecladista Kjartan Sceinsson (quien retoma la banda después de casi una década), sin faltar Orri Páll Dýrason (batería).

Los originarios de Reikiavik regalaron una alucinante velada de ensueño, que, a diferencia de su acto en el Metropólitan, el público y el lugar al aire libre estamparon ambientaciones únicas.

Tocaron “Svefn-g-englar”, “Sæglópur” y “Ný batterí”. Entre el gentío algunos lloraban de felicidad al escuchar a una de los proyectos insignia por su estilo conceptual. Foto: Montserrat López.

Los cánticos abismales de Birgisson encantaron en conjunto con su experimental forma de rasgar la guitarra con un arco de chelo que emitía distorsiones ásperas. Los bajeos y batacazos lúgubres temblaban en los sutiles destellos del teclado. Etéreos y oscuros pasajes, delinearon en un rock crudo que también consideró “Vaka”, “Fyrsta” y el éxtasis explosivo de “Popplagið”.

Previamente en ese mismo tablado arribaron los británicos Jungle, al mando de Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland. En el tremendo pachangón de música electrónica y dosis funk brillaron para deleite de sus fans “Keep Moving” y “Beat 54 (All Good Now)”. El gentío se arremolinaba danzando al son de “What D’You Know About Me?” y “Stayin’ Alive” en tributo a los memorables Bee Gees.

Hizo lo propio el Dj estadunidense Porter Robinson en un brillante atardecer, agitando los corazones en incesantes beats.

Destacable la presencia de los artistas nacionales, como el electro pop de los regios Clubz que deslumbró a los congregados en el Escenario Bacardí. En su oportunidad, la sensibilidad trovadora del chihuahuense Ed Maverick caló en el principal.

Los australianos Cut Copy confabularon el cerrojazo de la plataforma Vaivén. La festividad continuó en el Claro Música hasta las cuatro de la madrugada. Inagotable energía y buena vibra encumbró el extenso jolgorio, incluso, los enfiestados reservaron el espacio designado para acampar. El festival Vaivén logró el éxito complaciendo a la fanaticada.

Tras Vaién. y a lo largo y ancho del país, hay fechas para encuentros masivos, se avecinan una serie de festivales, como el Tecate Emblema (13 y 14 de mayo en el Foro Sol de la CDMX), destacando por Backstreet Boys, Gwen Stefani, Danna Paola y Diplo.

En el Tecate Supremo (7 de mayo, Chihuahua) desfilarán Café Tacvba y Panteón Rococó. En el Pulso GNP (7 de mayo, Querétaro) se podrá ver a Gorillaz y Natanael Cano.

El Corona Capital Guadalajara (21 y 22 de mayo, Jalisco) recibirá a The Strokes, Blondie, Kings of Leon y The Hives.