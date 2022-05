En torno al “Día de Star Wars” llega el avance de la serie Obi-Wan Kenobi y actividades en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como cada año el universo derivado del filme “La Guerra de las Galaxias” (Star Wars) de George Lucas se ha convertido en una base de la cultura geek y pop en el mundo, mismo que crece cada 4, y ahora 5 de mayo, considerados por los fanáticos a nivel mundial como el “Día de Star Wars” y “La revancha de los Sith”, respectivamente.

El ‘May the fourth be with you’ (Que el cuatro de mayo de acompañé), en alusión a la emblemática frase de esa cinta ‘Que la fuerza te acompañé’, llegó este día con el anuncio del tráiler de la serie “Obi-Wan Kenobi” como parte de las mini series o “Limited Seres Streaming” de la plataforma Disney+.

El contexto de la historia, en cuyo protagonista está el actor EwanMcGregor como Kenobi parte tras el surgimiento de Darth Vader en “La Venganza de los Sith”, es decir después de que su más grande discípulo Anakin Skywalker, y quien estaba destinado a nivelar las fuerzas en el universo se convierte al “lado oscuro”, el principal villano de esa saga.

La serie “Obi-Wan Kenobi” ha tenido poco más de 3.75 millones de vistas a unas horas de haberse lanzado por el canal de Star Wars de Youtube, y unos 13 mil comentarios de fanáticos.

En México, además de que los principales clubes de fanáticos de “La Guerra de las Galaxias” han entablado una serie de conversaciones en torno al tráiler de la serie, se han programado actividades en torno al 4 de Mayo, y en la Alcaldía Venustiano Carranza de esta ciudad, a las 19 horas y de manera gratuita se realizará un concierto sinfónico dedicado al soundtrack de la serie de filmes.

Pero las celebraciones no paran ahí. Desde hace unos años los fanáticos del “lado oscuro”, es decir del mundo de los villanos de la saga, han hecho el 5 de mayo como el ‘Revenge of the 5th’ (La revancha del 5), para conmemorar a los Sith y otros míticos personajes de la historia ficticia. Aunque cabe mencionar que hay dudas en torno a este, pues algunos se inclinan hacia el 6 de mayo para esa celebración, por la fonética en inglés entre Sith y Sixth.

Como parte de esta fecha los fanáticos han recordado que en esta ciudad existe el “Museo Estelar” en la Alcaldía Benito Juárez, que exhibe de miércoles a sábado en Santa Margarita 519, colonia Insurgentes San Borja, una colección de más de seis mil juguetes, figuras, afiches y réplicas en tamaño real relacionados con el mundo de “La Guerra de las Galaxias”, y con sus villanos por supuesto:https://museoestelar.com/