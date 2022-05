The Killers, gala de rock refrescante en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una refrescante gala de rock brindó la agrupación estadunidense The Killers el viernes 29 de abril en el Foro Sol ante 65 mil fans con un recorrido por sus éxitos y recientes creaciones, como parte de su gira “Imploding The Mirage Tour” (algo así como “Implosionando la Gira de Espejismo”).

El ensamble originario de Las Vegas, Nevada, emergió a las 21:15 horas con la presencia de su líder vocalista Brandon Flowers (Henderson, Nevada, 21 de junio de 1981), acompañándose de sus camaradas Ronnie Vannucci yúnior en la batería (Las Vegas, 15 de febrero de 1976), Mark Stoermer al bajo (Houston, Texas, 28 de junio de 1977) y Dave Keuning al requinto (Pella, Iowa; 28 de marzo de 1976).

Y estalló el alarido de emociones, pirotecnia y papelillos multicolores, emprendiendo apertura la fiesta rockera al ritmo de “My Own Soul’s Warning”, “Enterlude” y “When You Were Young”. Un sonriente Brandon saludó a su gente en digno español:

“¡Hermanos y hermanas, chilangos! ¡Estamos vivos!”.

El griterío masivo le correspondió instantáneamente para rasgar rápidamo “In The Car Outside”. El extenso repertorio consideró “Smile Like You Mean It”, “Shot at The Night” y “Somebody Told Me”.

El ambiente fue de absoluta pachanga y buena vibra, cada rola fue coreada al unísono, por un público de diversas generaciones que aclamaron incasablemente al ensamble rockero. La celebración erigió una colorida producción que iluminó las miradas a través de frescas historias dibujadas en la gigantesca pantalla al fondo de la plataforma, donde paulatinamente se vislumbraba a cada integrante.

The Killers sorprendió a las multitudes cuando invitó a un fanático de nombre Roberto a tocar la bataca. “For Reasons Unknown” fue el tema que ejecutó el joven seguidor nacional, quien también aprovechó la oportunidad para tomarse una foto “selfie” junto a sus ídolos y ser ovacionado por la fanaticada.

El mágico show trastocó los ensueños vía “A Dustland Fairytale”, instantes en los que un manto estelar de lucecillas emitidas de los celulares cobijó los rincones del recinto de Iztacalco, prosiguiendo los universos astrales de música con “Spaceman”.

La clásica “Shadowplay”, en tributo a la agrupación inglesa Joy Division, hipnotizó la noche. Durante todo el concierto Flowers mostró una generosa energía, interactuando con sus prosélitos a los cuales agradeció en distintas oportunidades. “Just Another Girl” y “Read My Mind”, calaron los cuerpos para vislumbrar el final en “All These Things That I’ve Done” y “Caution”, entre cascadas de ardientes llamaradas al fondo de la tarima.

El adiós asesino abrió la senda a unos obsequios musicales extra. Velozmente los matadores gabachos regresaron para despedirse con “Human”, “Mr. Brightside” y “Jenny Was a Friend of Mine”.

Mexico City! Ciudad de la luz! One for the books. #GoRoberto pic.twitter.com/k72ITQEKbi — The Killers (@thekillers) April 30, 2022

Brandon Flowers y compañía se unieron al filo del escenario reverentes por la enloquecedora entrega de la chaviza mexicana, desapareciendo luego con risas de satisfacción. Sorpresivamente, el bataco Ronnie Vannucci Jr. retornó por unos segundos, visiblemente conmovido agradeció una vez más lanzando algunas baquetas. El griterío ensordecedor y los aplausos catárticos correspondieron a The Killers cuando el reloj pasaba las 23:00 horas.