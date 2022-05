Amber Heard acusa a Johnny Depp de haberla golpeado en un avión por celos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Este jueves, en la primera parte de su declaración en el juicio de demanda que interpuso Johnny Depp (58 años) por 50 millones de dólares por daños y perjuicios, la actriz Amber Heard (36 años) declaró que sufrió violencia durante su matrimonio y lo acusó de haberla golpeado en un avión porque estaba celoso del actor James Franco.

Como muestra del abuso, la actriz mostró fotos y grabaciones de su exmarido ante el tribunal que juzga la demanda, donde muestran a Depp en una mesa con drogas y otras fotos en las que tiene un moretón en el brazo.

En el juicio que enfrenta a ambos en una demanda civil ante un juzgado de Fairfax (Virginia), a preguntas de su abogada, Heard repasó los episodios en que ella aseguró que la golpeó, maltrató o abusó de ella por estar celoso de Franco, con quien la actriz rodó, en 2015, la película The Adderall Diaries.

En declaraciones ante el juzgado, dijo que Depp odiaba a Franco y se puso furioso cuando supo que se habían besado para una escena de la película y, a bordo de un avión privado, la llamó “zorra” y con palabras sexualmente explícitas la cuestionó sobre qué le había hecho Franco.

Según Heard, Depp olía a hierba y alcohol y le estuvo lanzando cosas, hasta que ella se fue cambiando de asiento tratando de evitarle, pero en algún momento fue detrás de ella y la pateó por la espalda ante la indiferencia de los escoltas y de la tripulación.

“Me avergonzaba que pudiera tirarme al suelo de una patada delante de todo el mundo”, declaró Heard, entre lágrimas.

También contó que, en otra ocasión, Depp la acusó de estar coqueteando con alguien en la Gala del Met en Nueva York y, después de la fiesta, de regreso a la habitación del hotel, él la agarró, la empujó y ambos forcejearon.

“Es más fuerte que yo. En algún momento, él me golpeó en la cara (...) y creí que tenía la nariz rota”, narró la actriz.

El miércoles, cuando empezó su declaración, la actriz dijo que era “horrible revivirlo todo” en el juicio y que era “lo más doloroso y difícil” que le había pasado, por eso contestó la demanda reclamando a su vez 100 millones de dólares a su exmarido.

Los abogados de la actriz han mostrado como pruebas fotografías y grabaciones que Heard hizo de Depp, donde se le ve tirado en el suelo o gritando.

“Nunca se me va a olvidar. Me cambió la vida. Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en su brazo. Para mí solo se veían como marcas negras. No sabía qué decía. Solo se veía como un tatuaje medio borrado que era difícil de leer y le pregunté qué dice. Me contestó: ‘dice Wino’.

“Yo no lo había entendido así. Creí que estaba bromeando, porque no parecía que dijera eso. Y me reí. Fue así de sencillo. Me reí porque creí que estaba bromeando y me pegó una bofetada y me reí. Me reí porque no sabía qué más podía hacer. Pensé: ‘Esto tiene que ser una broma’. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar.

“Me quedé sentada, pensando: ¿cuánto tiempo necesito para averiguar qué es lo que tengo que hacer? Porque ¡Dios! ¿Me acaba de pegar? ¡No! ¡No quería dejarlo! No quería que ésta fuera la realidad. No quería… tener al hombre del que estaba enamorada.

“Yo sé que uno no regresa de algo así. No soy tonta. Sé que no se debe golpear mujeres. No debes golpear hombres. No debes golpear a nadie. No puedes golpear a alguien solo porque… ¡sabía que estaba mal! Y sabía que tenía que dejarlo y eso me rompió el corazón porque no quería dejarlo.

“Pensé que si salía de ese cuarto iba a dejar lo mejor que me había pasado en mi vida”, relató BBC Mundo.

Depp y Heard se divorciaron en 2016 después de 15 meses de matrimonio y tres de noviazgo. Ella solicitó una orden de alejamiento y acusó al actor de malos tratos, algo que Depp ha negado desde entonces.

Heard entonces publicó un artículo en The Washington Post en 2018 que le provocó a Depp un daño irreparable a su carrera como actor y la cancelación millonaria de la saga Piratas del Caribe, su mayor éxito.

En el artículo, donde no menciona a Depp, Heard se definió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico” y que había comprobado que “las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”.

“#AmberHeard testificó que pensó que se había roto la nariz después de una pelea con #JohnnyDepp donde él la acusó de coquetear con una mujer en la Met Gala, en 2014”, escribió Law&Crime Network en redes sociales.