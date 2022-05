Amber Heard acusa a Johnny Depp de violarla con una botella

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Como parte de su declaración en el juicio por la demanda que interpuso Johnny Depp, de 58 años, en la que reclama 50 millones de dólares por daños y perjuicios, la actriz Amber Heard, de 36, acusó a su exmarido de haberla violado con una botella.

El ataque habría sucedido en Australia en marzo de 2015, cuando Depp estaba rodando en ese país la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe.

WATCH: #AmberHeard breaks down on the stand while testifying about an alleged sexual assault incident involving Johnny Depp in Australia in 2015. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/vaPH5v2Seq — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 5, 2022

Dijo que estaban discutiendo por la bebida y Depp la encaró. “Me gritaba y decía que le había arruinado la vida: ‘Te odio, joder. Has arruinado mi puta vida’, me dijo. Lo miro a los ojos, y ya no lo veo. No era él. No he tenido tanto miedo en toda mi vida. Intentaba comunicarme con Johnny y no podía verlo en absoluto”, relató.

Heard dijo que no recordaba la secuencia exacta de hechos, pero que la penetró con una botella.

“Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota (...). Solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor, espero que no esté rota”.

La actriz aseguró que Depp le decía una y otra vez: “Joder, voy a matarte”. Dijo que su vagina sangró, pero que se convenció a sí misma de que la botella no estaba rota y que habría sido mucho peor de estarlo. La abogada quiso que quedara claro y preguntó si Depp la había penetrado con la botella. Heard respondió entre sollozos: “Johnny tenía la botella dentro de mí y me la estaba metiendo una y otra vez”.

“No sé cuánto tiempo pasó, pero él tenía una botella rota contra mi cara, el área del cuello, por la línea de la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara. No sé en qué momento de la noche, no podría decirte, en qué secuencia sucedió eso, pero fue aterrador. Dijo que me mataría. ‘Te voy a matar’. Me lo dijo una y otra vez. Él dijo: ‘Te voy a matar’”, declaró.

Su abogada le preguntó si también había sangrado por la vagina, a lo que asintió. Le cuestionó si había sido penetrada hasta el hueso púbico y se escuchó un “protesto”, por parte de la defensa de Depp, que fue aceptado por el juez.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Amber Heard acusa a Johnny Depp de abusar de ella con una botella.

pic.twitter.com/g6TxUadwrD — GlobaluD83CuDDFBuD83CuDDEA (@globalve24) May 6, 2022

Durante el juicio se mostraron dos botellas sobre una mesa que la propia Heard había fotografiado en el hotel. Sostuvo que no estaba consciente de tener esa fotografía hasta que la vio hace unas semanas y se le encogió el estómago, aunque no identificó que alguna de esas botellas fuera la que supuestamente usó Depp para violarla, ya que no tiene un recuerdo de qué botella era.

Depp había testificado en el juicio que una “furiosa” Heard fue la agresora en la discusión y le cortó la punta de uno de sus dedos con una botella de vodka, pero Heard lo negó y dijo que había confrontado a Depp por su forma de beber y él la desafió a intentar quitarle una botella.

“Me agarré de ella, la tiré al suelo y eso realmente lo enfureció” y le aventó “botellas” y “latas”. Luego de la supuesta violación, dijo que a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes “incoherentes” en las paredes de la casa.