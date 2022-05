The Smashing Pumpkins, rock de emociones noventeras en el Metropólitan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la nostalgia del rock alternativo de la década de los noventas The Smashing Pumpkins hizo suyo al Teatro Metropólitan.

El espíritu del rock detonó en emociones este jueves en el primero de una serie de conciertos en esta ciudad ofreciendo un recorrido de éxitos hasta recientes creaciones. A las 21 horas emergió el líder Billy Corgan acompañándose de sus camaradas James Iha, Jimmy Chamberlin, Jeff Schroeder y Jack Bates, para explosiva apertura en “The Colour of Love”, “Bullet With Butterfly Wings” y “Today”.

Ataviado con una vampírica sotana negra, Corgan en todo momento agradeció a sus seguidores que se rindieron desde el primer acorde. Sin mayores parafernalias la producción navegó en una excelente acústica para retumbar los corazones y tímpanos con los rolones de los originarios de Chicago.

Fue un mágico show de absoluta actitud rocker, guitarras ásperas, duros batacazos, bajeos acelerados y los ácidos cánticos inigualables del buen Billy.

La audiencia se entregó enloquecida de principio a fin, desde sus lugares todos brincaban y sacudían las cabezas, en ningún corte se sentaron en las butacas, la buena vibra perduró incesantemente en coreos ensordecedores dentro del recinto lleno a reventar. El calor humano hervía en cada rincón, los músicos en escena reconocieron la ardiente pasión.

El extenso repertorio consideró “Ugly”, “Drown”, “Quiet” y “Cyr”. Rasgaron “Once in a Lifetime” para avanzar con las entrañables “Ava Adore” y en versión acústica “Tonight, Tonight”, berreada a todo pulmón.

Believe

Believe in me

Believe, believe…

That life can change

That you're not stuck in vain

We're not the same, we're different

Tonight

Tonight…

Velozmente rugió “Stand Inside Your Love”, dando paso a “Zero” y la aclamada “1979”.

El ocaso merodeó al desfile de “Disarm” y “X.Y.U.”, para falso adiós y afilar inexorable despedida en “One and All (We Are)”, “Hello Kitty Kat” y “Silverfuck”.

El reloj brincó al poco más de las 23:15 horas. Billy Corgan y compañía al filo del tablado congraciaron la velada en reverencias y amorosas palabras en gratitud. Estallaron los griteríos y aplausos de frenética correspondencia, diseñando una inolvidable y colosal gala de poderoso rock. Smashing Pumpkins replicará espectáculo este 6, 7 y 9 de mayo.

This is so on brand to happen to SP uD83DuDE02See you soon CDMX! pic.twitter.com/qFYctkccgh — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) May 5, 2022

Como dato curioso, la marquesina del Teatro Metropólitan incurrió en error de letras al inscribir en su espectacular “Smashing Punkins” en lugar de Smashing Pumpkins. La agrupación lo tomó con buen humor posteando un meme en sus redes sociales, con respuestas de cariño de sus fans que los mexicanos lo pronuncian así. Al “error de dedo” del anunció ya se le realizó corrección y se puede ver en la forma correcta a las afueras del inmueble de la avenida Independencia, en el centro de la CDMX.