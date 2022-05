MODO extiende fechas de exhibición de la muestra "Objetos y Literatura"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Afortunadamente, el Museo del Objeto (MODO), ha extendido las fechas de exhibición de la muestra “Objetos y Literatura”.

Han sido seleccionados más de 800 objetos de la gran colección del museo para hablar de ellos a través de la literatura.

La curaduría estuvo a cargo del diseñador gráfico Luis Rodríguez (1964).

Sin duda las posibilidades de esta iniciativa son infinitas, ahora estamos frente a una interpretación creativa y particular. Desde que se eligen los textos, los visitantes nos encontramos frente a la mirada de otros ojos que a través de sus textos nos acercan de otra manera al objeto, y además que no han sido escritos especialmente para esta muestra, sino para el mundo de los objetos que tienen su propio universo y su poderoso valor simbólico, poético, literario, etc.

El montaje permite acercarse y conocer estos objetos con historias y las historias con objetos. Una revisión paralela que viene a ser un detonante poderoso para impulsar la lectura.

El ejercicio narrativo de ir seleccionando los textos literarios de autores nacionales e internacionales de diferentes épocas y géneros literarios, le da dinamismo a los objetos, que van desde canicas, relojes, empaques, globo terráqueo, ilustraciones, máquinas de escribir, etc.

Rodríguez ha dividido la propuesta en 5 núcleos temáticos.

“El libro existe para convertirse en libro”. Aquí se seleccionaron

textos de Mallarmé, Mia Couto e Irene Vallejo para hablar del mundo como un texto; también, objetos como plumas, papeles, pinceles, etc. instrumentos de la escritura, aquí hay textos de Ana María Shiva, Murasaki Shikibu. No podía faltar el texto de "Oda a las cosas" de Pablo Neruda, así como el gran texto de Jorge Luis Borges, “Las cosas”; también hay piezas que evocan a Octavio Paz, Fabio Morábito, Pedro Salinas, José Emilio Pacheco, y la poeta serbia Branca Vinaver.

“La vida de los objetos”. Paul Valery y Eloy Tizón han

escrito acerca de cómo los objetos nos miran, premisa que permite una reflexión sumamente interesante e inquietante. Aquí la selección incluye un fonógrafo con discos de cera, con un texto de Brenda Lozano, también de Juan José Millas, Mónica Cazón, Martín Luis Guzmán y el de Elena Poniatowska “La tlapalería” para hablar de herramientas de trabajo.

“Alicia en el país de las maravillas”. Textos, ilustraciones, ediciones

y objetos para abordar este estupendo libro, que tiene un universo de objetos sumamente atractivo.

“Viajes”. Aquí aparece Julio Verne como uno de los escritores más

emblemáticos para abordar el tema a través de objetos, como maletas, postales, mapas etc.; también están los escritores Alexis Figueroa Aracena, Jonathan Swift, Claudia Masin, y T. S. Eliot, quien evoca el viaje circular para siempre regresar al punto de partida.

“Palinuro de México”, donde se habla sobre la literatura que dota a los objetos de personalidad, capaces de provocar afecto y hasta respeto. Así también el emblemático libro de “El principito”, de Antpone de Saint-Exúpery, que indaga sobre algo tan sustancial como la reflexión sobre “lo invisible para los ojos”.

Vale la pena acercarse al Museo MODO, ubicado en la calle de Colima No. 145, colonia Roma, exposición permanecerá abierta de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde, hasta el 12 de junio.