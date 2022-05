Festival Pulso GNP, Gorillaz en el corazón de Querétaro

Pulso GNP. Band of Horses. Foto: Carlos Enciso

Pulso GNP. Band of Horses. Foto: Carlos Enciso

Pulso GNP. Band of Horses. Foto: Carlos Enciso

Pulso GNP. Band of Horses. Foto: Carlos Enciso

Pulso GNP. The Dears. Foto: Carlos Enciso

Pulso GNP. No te va gustar. Foto: Carlos Enciso

Pulso GNP. La banda "No te va gustar". Foto: Carlos Enciso

SANTIAGO DE QUERÉTARO, Qro. (APRO).- El grupo Gorillaz eligió al festival Pulso GNP en Querétaro para regresar a México, espacio en donde enloquecieron los 45 mil reunidos por el acto estelar.

La esperada visita concretó cita poco después de las 22:20 horas en la sede festivalera situada en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro, cuando emergió el londinense Damon Albarn junto a su ensamble de conceptuales universos virtuales.

La apertura en “M1 A1” y “Strange Timez” encendió la magia que caracteriza sus espectáculos, con reluciente arte digital y dibujos animados, creados bajo el ingenio del caricaturista Jamie Hewlett, cofundador de la banda.

A la pantalla monumental del escenario principal ‘Vivir es Increíble’ saltaron los integrantes virtuales 2-D (voz y teclados), Russel (batería), Noodle (guitarra) y Murdoc (bajo).

Las multitudes apretujadas disfrutaron cada segundo, Albarn se entregó demencialmente. A paso veloz descendió del tablado para que los afortunados de hasta adelante pudieran verle de cerca bajo los ritmos de “Last Living Souls”.

El largo repertorio hizo temblar el lugar en un hervidero de humanidades sudorosas que apasionadas escuchaban “Tranz”, “Aries”, “Tomorrow Comes Today”. Los respetables bailaban, brincaban y coreaban las rolas “Every Planet We Reach is Dead”, “19-2000” y “O Green World”.

Absoluta fiesta que disfrutó la audiencia de diversas edades, incluyendo “Stylo” y “Kids With Guns”. Para el cerrojazo del adiós brindaron las clásicas “Dirty Harry”, “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”. Cercana la media noche Damon Albarn en el máximo del éxtasis partió en gratitud con sus fieles que vibraron inagotablemente adorando a los Gorillaz para lograr el éxito del festival Pulso GNP.

En su edición 2022 el encuentro contó con el escenario Vivir es Increíble, Bacardí, Pulso, Centro y Casa Comedy.

El viaje musical inició desde las dos de la tarde, abriendo las puertas a horas previas para recibir a las multitudes que arribaban desde distintos puntos de la República, ya que, gracias a la ubicación, visitaron de todo el país.

Alta afluencia y tránsito, incluso algunos optaron por llegar y retirarse a pie. Una gran expectativa generó ver a sus artistas, especialmente a Gorillaz, ya que esta ocasión no aterrizaron en la CDMX y solamente sumarán una fecha en Monterrey, este lunes 9 de mayo.

El calorón ardió sin tregua sobre la planicie festivalera, en un clima desértico, árido y ocasionales tolvaneras, que forma parte de la identidad del Pulso GNP. Zonas de alimentos y bebidas refrescaban al público en general juvenil. Al centro una fuente artificial brillaba inalcanzable como un oasis de borbotones acuosos. Algunas carpas brindaban un poco de sombra y respiro, la gente paseaba en una estancia entre escasos nubarrones y cielos despejados.

“Hasta Quemarnos” cantaban los regios Kinky en el solazo a plenitud, con la tropa gozando el pachangón al ritmo de “Después del after”.

La fuerza femenina de la argentina Daniela Spalla movía a chicos y chicas en “Si te alejas” y “No me hables de amor”. Al igual la nacional Carla Morrison encantó con “Eres tú” y “Azúcar Morena”. Emotivo el acto de Ximena Sariñana con el acompañamiento de una intérprete especialista en Lengua de Señas Mexicana a través del proyecto “Escucha tus manos”, que busca espacios de inclusión en la música.

Memorables presentaciones engalanaron la celebración queretana destacando la presencia de The Dears, banda canadiense comandada por el cantante Murray Lightburn y la tecladista Natalia Yanchak. Al igual los estadunidenses Band of Horses al mando de Ben Bridwell, deslumbraron a sus devotos.

La fiesta se alargó hasta las fronteras de las dos de la madrugada con Natanael Cano. La tercera edición del Festival Pulso GNP logró su misión y aceptación, la música vibró en el corazón de Querétaro.