Oka Giner, en busca de su identidad en "Ninis", la serie mexicana en HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comedia mexicana “Ninis” ha tenido éxito en HBO Max, y presenta a un grupo de cinco amigos veinteañeros profesionistas que no han logrado desarrollarse económicamente.

La actriz Oka Giner (Camargo, Chihuahua, 1992) expresa en entrevista que se ha “satanizado” mucho el término “ninis”, “y después de atravesar una pandemia nos queda claro que todos estamos propensos a transitar por situaciones semejantes en cualquier momento”.

Giner, quien obtuvo popularidad en la serie “Gossip girl Acapulco” y es protagonista de “La venganza de las Juanas” e interviene en “Madre solo hay 2” de Netflix, agrega:

“Lo que yo vería horrible es quedarnos estancados ahí, pero es ‘cool’ entender que ser ‘ninis’ es algo que todos pasamos mientras encontramos nuestra pasión”.

Habla del éxito de “Ninis” en HBO Max:

“Estoy muy contenta por la aceptación del público, porque ha tomado a la serie como lo que es: una comedia ligera sin muchas pretensiones, pero es un SITCOM (acrónimo de comedia de situación) muy bien trabajado”.

“Ninis”cuenta los infortunios de Morales, Rebeca, Rodri, Vale y Chesca, quienes intenta vivir bien, si bien aunque son profesionistas no han logrado abandonar la burbuja de cristal --en las que los colocaron sus sobreprotectores padres-- para valerse por sí mismos.

Mas la necesidad de ganar dinero para pagar la renta los llevará a enfrentarse a situaciones tan cómicas como descaradas: emprender negocios fallidos, vivir como “free-lancers” o terminar la tesis, al tiempo que se enamoran y lidian con relaciones personales verdaderas.

Aunque su realidad sea triste y algo patética, los “ninis” intentan proyectar una vida relativamente normal y feliz en sus redes sociales. Siempre atentos a la moda y los “trends” de internet, viendo sus vidas transcurrir a través de las pantallas de sus dispositivos móviles en la búsqueda incansable de “likes”.

Complementan el elenco Ruy Senderos, Natalia Téllez, Gonzalo Vega Jr. y Jesús Zavala. Chava Cartas dirige los diez capítulos de la serie y es una producción de THR3 Media Group y No Idea Entertainment.

Giner destaca que el eslogan de los “ninis” de este proyecto es:

“Decididos a no hacer nada, aunque les cueste un chingo”, y agrega entre risas que “para eso necesitan a sus padres”.

--Algunos especialistas exaltan que dada la situación no hay oportunidades para los nuevos profesionistas, ¿qué opina?

--A lo mejor soy una romántica, pero yo sí creo que las oportunidades existen. Lo importante es estar siempre preparado y también ir por ellas.

Sobre su personaje, Vale expresa:

“Ella es la única de los ‘ninis’ que venía decidida a mostrarle a sus papás que ella podía sola, evidentemente en algún punto no pudo y terminó pidiendo ayuda a sus padres. Es una chica muy ingenua que se sorprende por todo en la ciudad. Me identifico mucho con ella, sobre todo por el choque cultural de la Ciudad de México con respecto a la provincia, que es muy grande”.

--¿Ha sido complicado crear a Vale?

--Sí y no. Sí porque el SITCOM es un género nuevo, pero de la forma como está hecho, en la que hay que esperar la risa y luego seguir con la acción, dado que al actor lo entrenan a reaccionar a los estímulos. Y no, porque viniendo de Chihuahua, pude compaginar mucho con las situaciones que vivió Vale. Desde compartir con ‘rommies’ una casa y convertirlos en tu familia, hasta discusiones sobre si la quesadilla lleva queso.

Se le menciona que los “ninis” de la serie utilizan mucho las redes, y narra:

“Me parece muy real. Por ejemplo vemos a un Rodri, quien se siente destruido socialmente porque se comparte una foto de él. Un Morales que no vive sin las ‘apps’ de comida. Una Rebe que lucha por estar en las redes y ser reconocida con ‘likes’, seguidores y demás. Tenemos un episodio donde nos quedamos sin internet y refleja bastante bien lo que vivimos en la actualidad”.

--Esa búsqueda incansable de los “likes” por parte de las personas, ¿qué le hace reflexionar?

--A veces creo que dejamos que nuestra autoestima dependa de un número de “likes”, y es muy difícil.

--¿Cómo ve que la vida de muchos la maneje el “rating”, los “likes” y las reproducciones en la redes?

--Me asusta quienes creen que esto es así, porque la vida no la rige nada de eso. Creo que hay muchas cosas que son más interesantes de hacer, me asusta que la gente busque respuesta en “influencers” que nadie sabe si en realidad también están perdidos. Crear una comunidad es muy bonito, pero dejar que sus comentarios sean los que rijan tu vida o tu trabajo no es saludable.

--Cómo fue trabajar con Jesús Zavala, Natalia Téllez, Gonzalo Vega Jr. y Ruy Senderos?

--Fue muy divertido. Antes de iniciar el rodaje trabajamos mucho en mesa. Y todos les poníamos nuestro aporte junto con el director y los escritores para lograr lo que es “ninis”. Cada uno tiene una personalidad muy particular, y la realidad es que compaginamos muy bien y trabajar con ellos fue una gozadera. Disfrutamos y nos reímos mucho. Honestamente nunca me había divertido tanto en un proyecto como en “Ninis”.

--¿Qué le ha aportado ser protagonista de series de plataformas?

--Llevo 10 años de carrera y hasta que pisé las plataformas digitales fue que mi trabajo comenzó a ser reconocido. Definitivamente el “streaming” te permite llegar a un público mucho más grande y global.