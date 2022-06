Justin Bieber canceló su gira por un virus que le provocó parálisis facial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Dos días después de haber anunciado la cancelación de su gira “Justice World Tour”, el cantante canadiense Justin Bieber dio a conocer que suspendió sus presentaciones debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunt, provocada por un virus que ha paralizado la mitad de su rostro.

A través de sus redes sociales, compartió que este padecimiento lo provoca el mismo virus que causa la varicela. “Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo en un video compartido en su cuenta de Instagram.

“Quería informarles sobre lo que ha estado pasando. Obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome, llamado Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales y provocó que mi cara tuviera parálisis. Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, señaló en el video.

Bieber pidió a sus fans comprender su situación, pues no puede ni sonreír, cantar ni hacer muchas cosas.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos espectáculos, sólo estoy, obviamente, físicamente incapaz de hacerlos”, externó.

Comentó que el tiempo que estará fuera de los escenarios y las cámaras, lo usará para descansar y relajarse.

“Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo y espero que ustedes me entiendan”, apuntó.

Así que compartió que ya está realizando ejercicios para que los nervios de su cara puedan volver a trabajar con normalidad.

Pese a que el canadiense aseguró que se encuentra positivo ante esta adversidad, expuso que no sabe por cuánto tiempo tendrá que alejarse del espectáculo a causa de este síndrome.

Agradeció la comprensión de sus fans y reiteró su cariño diciendo: “Los amo, chicos”.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

De acuerdo con Mayo Clinic, este síndrome es causado por el mismo virus que causa la varicela, pues después de que ésta desaparece, el virus aún vive en los nervios y años después puede reactivarse, con este síndrome conocido como herpes zóster ótico (culebrilla), y puede afectar los nervios faciales.

Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome puede causar parálisis facial y pérdida auditiva del oído afectado.

Los síntomas de la enfermedad son sarpullidos con ampollas dentro y alrededor del oído afectado, además de parálisis facial o debilidad del mismo lado del oído afectado.

En ocasiones, el afectado puede perder la audición del oído infectado, vértigo, cambio o pérdida del gusto y zumbido en los oídos.

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.