Dos Beatles octagenarios rocanroleando en giras

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El baterista de casi 82 años Ringo Starr, quien había comenzado a presentarse en concierto con su All Starr Band desde el 27 de mayo en Canadá, anunció que dos de sus músicos contrajeron covid por lo cual reagendan las 12 presentaciones restantes de su gira hasta el mes de septiembre.

Un par de fechas están programadas en México por la All Starr Band de Ringo, los días 19 y 20 de octubre, en el Auditorio Nacional.

El conjunto de Ringo lo integran: Gregg Bissonette (batería), Colin Hay (guitarra), Warren Ham (sax, órgano), Steve Lukather (guitarra), Hamish Stuart (bajo, lira) y Edward Winter (teclados). Quienes dieron positivos en la prueba del Covid son Winter y Luckather (www.RingoStarr.com).

El 7 de junio, durante el concierto del neoyorquino Bacon Theater, señalando un montón de pianos y teclados en el escenario, Ringo dijo:

“Ustedes se habrán dado cuenta que hay un bonche de teclados que supuestamente Edgar (Winter) iba a tocar, pero salió positiva su prueba de covid. Paz y amor a Edgar… Nuestros conciertos con la banda continuarán conforme a lo previsto, mientras Edgar se recupera.”

Pero el sábado 11 de junio, Ringo anunció en su canal de internet que el guitarrista californiano Steve Luckaher había contraído el virus:

“Lamentamos decepcionar a nuestros fans. Ha sido maravilloso volver a las giras de conciertos y hemos gozado de momentos grandiosos tocando para todos ustedes. Pero como se han dado cuenta, el Covid continúa y a pesar de que hemos sido cuidadosos, los contagios suceden, así que les agradecemos por su paciencia, les mando a todos paz y amor, en verdad que ya nos urge que el otoño llegue para volvernos a ver.”

McCartney cumple 80 sin su chorro de voz

El tenor italiano Luciano Pavarotti contaba en su biografía que uno de los mayores temores de su vida era despertar por la mañana y no poder emitir sonido alguno a través de su poderosa voz.

En el caso de Paul McCartney, quien este 18 de junio cumplirá 80 años, sus cuerdas vocales comenzaron a deteriorarse durante la pandemia, cuando el bajista bonito de los Beatles se aisló en Escocia para grabar caseramente el álbum “McCartney III”, notándose que su otrora excepcional voz había mermado mas no su talento como compositor e instrumentista.

Sin embargo, el pasado mes de abril vio a un empecinado Paul comenzar una gira estadunidense de casi tres horas en cada concierto, acompañándose de la misma banda que lleva más de dos décadas a su lado: Wix Wickens en teclados, Abe Laboriel Jr. en la batería, más los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray. Asimismo, en estas presentaciones llamadas “The Got Back Tour” (La gira volvió) van los tres metales de Hot City Horns.

Un total de 30 canciones interpreta “Macca” en cada show, esta vez utilizando el máximo apoyo de la tecnología visual y permitiendo que los demás integrantes de su conjunto armonicen de viva voz las piezas con él. Lo emotivo sucede al ejecutar en el encore final “I’ve Got a Feeling”, donde aparece por las enormes pantallas del concierto en vivo John Lennon cantando virtualmente la pieza filmada durante el último recital de los Beatles, en la azotea de Apple Records, enero de 1969; así como al tocar “Get Back” con imágenes del documental homónimo de los Beatles (dado a conocer por Peter Jackson en tres partes por el canal Disney Plus a finales del 2021).

Si bien casi nadie habla de la pérdida de voz de Paul McCartney, quizá en el pensamiento del amplio rango vocal que alcanzó a cubrir cerca de cinco octavas, aunque sí hubo quien se atrevió a criticarlo y lo convidó a considerar su jubilación.

Desde 2012, cuando Paul sacó “Kisses on the Bottom” CD con viejos estándares del jazz, algunos notaron que ya no tenía voz para competir con los vocalistas originales de aquellos clásicos. Y aún así, la crítica lo perdonó. Pero la verdad salió a relucir un sábado de finales de octubre del 2021, al introducir “el beatle de las mil voces” al conjunto Foo Fighters en el Salón de la Fama del rock: Cantó con ellos “Get Back” y el público notó que sus cuerdas vocales no le respondían provocando que algunos fans pedían se retirara.

“En la bellísima ‘Women and Wives’, su voz cascada y grave de la vejez lejos de ser un problema se vuelve un recurso que le da más dramatismo a una canción acerca del paso del tiempo”, comentó Diego Valente salvándolo para el portal Indiehoy.com. La última fecha tentativa de esta gira de “Macca” será el 16 de junio en el estadio MetLife de Rutherford. Además, el 25 de junio Paul y su conjunto irán al Glastonbury Festival, en su Inglaterra natal.

A la mitad de cada concierto, cuando Paul interpreta “Love Me Do”, que fuera el primer disco sencillo que publicaran Los Beatles en 1962, el músico reconoce que se sentía muy inseguro con su voz y “eso se notaba”. Es importante mencionar que ese disco se dio a conocer el 12 de octubre de aquel año con un concierto al que invitaron al gran rocanrolero negro Ricardito (Little Richard), quien en su autobiografía “The Quasar of Rock. The Life and Times of Little Richard” (1984) relata a Charlie White:

“Tuve una relación estrecha con Paul McCartney, pero con John fue imposible […] Él hacía sus groserías [tirarse pedos], saltaba por todas partes y corría sin parar, y a mí no me cayó bien. Era diferente de Paul y George que sí eran dulces. Paul venía, se sentaba y no hacía más que mirarme. Prácticamente no me quitaba los ojos de encima. Y decía: ‘¡Oh, Richard!, ¡eres mi ídolo, déjame tocarte!”. Quería aprender mi grito [es decir, su alarido de alma en pena], así que nos sentábamos al piano y hacíamos “¡Uuuuu!, ¡uuuuu!” hasta que se lo aprendió.”

Paul utilizaría esas enseñanzas de Ricardito para piezas suyas que cantó como vocalista principal a lo largo de seis décadas de magna carrera, por ejemplo: “I’m Down”, “Can’t Buy Me Love”, “Hey Jude”, “Maybe I’m Amazed”, “Got to Get You Into My Life”, “Monkberry Moon Delight”, o “Smile Away”.

Hasta ahora no se han anunciado conciertos en México de “Macca”.