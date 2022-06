The Associated Press undefined

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, en algunos países de Latinoamérica y España.

México

1.- "Me porto bonito" - Bad Bunny y Chencho Corleone

2.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny con Bomba Estéreo

3.- "Tití me preguntó" - Bad Bunny

4.- "Efecto" - Bad Bunny

5.- "Party" - Bad Bunny con Rauw Alejandro

6.- "Te felicito" – Shakira y Raw Alejandro

7.- "Provenza" - Karol G

8.- "Moscow Mule" - Bad Bunny

9.- "As It Was" – Harry Styles

10.- "Tarot" - Bad Bunny con Jhay Cortez

Argegntina

1.- "La triple T" - Tini

2.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny con Bomba Estéreo

3.- "Ojalá" – María Becerra

4.- "Te felicito" – Shakira y Raw Alejandro

5.- "Me porto bonito" - Bad Bunny y Chencho Corleone

6.- "Moscow Mule" - Bad Bunny

7. "Antes de perderte" – Duki

8.- "Tití me preguntó" – Bad Bunny

9.- "Provenza" - Karol G

10.- "Nos Comemos" – Tiago PZK y Ozuna

Chile

1.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny con Bomba Estéreo

2.- "Me porto bonito" - Bad Bunny y Chencho Corleone

3.- "Efecto" – Bad Bunny

4.- "Ultra solo" - Polimá Westcoast y Pailita

5.- "Moscow Mule" - Bad Bunny

6.- "Me arrepentí" - AK4:20 con Pailita y Cris Mj

7.- "Party" - Bad Bunny con Rauw Alejandro

8.- "Tití me preguntó" – Bad Bunny

9.- "Cochinae" - Julianno Sosa, King Savagge

10.- "Provenza" - Karol G

Colombia

1.- "Me porto bonito" - Bad Bunny y Chencho Corleone

2.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny con Bomba Estéreo

3.- "Efecto" - Bad Bunny

4.- "Tití me preguntó" - Bad Bunny

5.- "Moscow Mule" - Bad Bunny

6.- "Provenza" - Karol G

7.- "Ferxxo 100" – Feid

8.- "Party" - Bad Bunny con Rauw Alejandro

9.- "Tarot" - Bad Bunny con Jhay Cortez

10.- "Mojando adientos" – Maluma y Feid

España

1.- "Tití me preguntó" - Bad Bunny

2.- "Me porto bonito" - Bad Bunny y Chencho Corleone

3.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny con Bomba Estéreo

4.- "Tigini (Remix)" – Rvfv con Kikimoteleba

5.- "Tarot" - Bad Bunny con Jhay Cortez

6.- "Te felicito" – Shakira y Rauw Alejandro

7.- "Moscow Mule" - Bad Bunny

8.- "La llevo al cielo" – Chris Jedi, Anuel AA, Chencho Corleone y Ñengo Flow

9.- "Provenza" - Karol G

10.- "Efecto" - Bad Bunny