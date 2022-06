The Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

Argentina

1.- "Heartstopper - Un chico conoce a otro" – Alice Oseman

2.- "El hechizo del agua" - Florencia Bonelli

3.- "Los días de la revolución" – Eduardo Sacheri

4.- "Heartstopper" (Tomo 2) – Alice Oseman

5.- "Violeta" - Isabel Allende

6.- "Los Compas vs. Hackers" - El Trollino

7.- "Boulevard" - Flor M. Salvador

8.- "El susurro de las mujeres" – Gabriela Exilart

9.- "Soy una tonta por quererte" – Camila Sosa Villada

10.- "Trilogía Fuego 2. Ciudades de cenizas" – Joana Marcus

(Fuente: Librerías Cúspide)

Chile

1.- "Heartstopper - Un chico conoce a otro" – Alice Oseman

2.- "Loveless" - Alice Oseman

3.- "El jardín italiano" - Alyson Richman

4.- "Maus" – Art Spiegelman

5.- "Boulevard" - Flor M. Salvador

6.- "Nunca" - Ken Follett

7.- "Heartstopper 4: Más que palabras" - Alice Oseman

8.- "Los siete maridos de Evelyn Hugo" – Taylor Reid Jenkins

9.- "Todo lo que somos juntos" – Alice Kellen

10.- "Todo lo que nunca fuimos" - Alice Kellen

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

España

1.- "La ladrona de huesos" - Manel Loureiro

2.- "Dad y se os dará" - Donna Leon

3.- "Todas esas cosas que te diré mañana" - Elísabet Benavent

4.- "El libro negro de las horas" - Eva García Sáenz de Urturi

5.- "Violeta" - Isabel Allende

6.- "Asesinato en Fleat House" - Lucinda Riley

7.- "El caso Alaska Sanders" - Joël Dicker

8.- "El hombre que amaba a los perros" – Leonardo Padura

9.- "Siete agujas de coser" - Lucía Chacón

10.- "El peligro de estar cuerda" - Rosa Montero

(Fuente: El Corte Inglés)

Estados Unidos

1. "Nightwork" - Nora Roberts

2. "The War of Two Queens" - Jennifer L. Armentrout

3. "Clive Cussler's Dark Vector" - Graham Brown

4. "22 Seconds" - Patterson/Paetro

5. "In the Blood" - Jack Carr

6. "Dream Town" - David Baldacci

7. "Run, Rose, Run" - Parton, Patterson

8. "The Summer Place" - Jennifer Weiner

9. "This Time Tomorrow" - Emma Straub

10. "Two Nights in Lisbon" - Chris Pavone

(Fuente: Publishers Weekly)

México

1.- "Roma soy yo" - Santiago Posteguillo

2.- "México" - Pedro Ángel Palou

3.- "En los márgenes" – Elena Ferrante

4.- "El mapa de los anhelos" - Alice Kellen

5.- "La cofradía de las viudas" - Mónica Hernández

6.- "El peligro de estar cuerda" - Rosa Montero

7.- "Gallant" - V. E. Schwab

8.- "Partes de guerra" – Jorge Volpi

9.- "El mentalista" - Camilla Läckberg

10.- "Pechos y huevos" - Mieko Kawakami

(Fuente: Librerías Gandhi)