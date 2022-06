“No culpo al jurado”, dijo Amber Heard sobre la sentencia del juicio que perdió ante Johnny Depp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz Amber Heard volvió a hablar sobre la sentencia del juicio por difamación que interpuso en su contra su exesposo Johnny Depp. Ahora dijo que no culpaba al jurado por el veredicto que no le favoreció y consideró que la tratan injustamente en las redes sociales.

uD83DuDD34 Amber Heard rompe su silencio: “No culpo al jurado”. La actriz se queja de que no es justo el trato que ha recibido en las redes sociales https://t.co/7njtNVRC8k — EL PAÍS México (@elpaismexico) June 13, 2022

“No culpo al jurado”, indicó en una entrevista para NBC News que se emitirá íntegra el viernes 17 de junio, pero que se irán publicando algunos adelantos durante la semana.

“No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal. Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”, señaló.

Entrevistada por la periodista Savannah Guthrie, recordó que el jurado tenía prohibido informarse sobre el caso fuera del tribunal a través de prensa, radio, televisión o redes sociales, pero al ser un juicio tan largo y sin haberse decretado el aislamiento del jurado, era muy difícil que sus miembros se mantuviesen completamente al margen de la conversación global.

Añadió que, por si fuera poco, en el mismo juicio un perito llamado por la propia defensa de Heard testificó que los usuarios de las redes sociales estaban volcados en favor de Depp y contra Heard.

De acuerdo con el periódico español El País, en otro extracto emitido este lunes, cuando la periodista le comentó que los miembros del jurado creyeron que ella mentía, contestó:

–¿Cómo pudieron emitir un juicio? ¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y oyeron más de tres semanas de testimonios incesantes de empleados pagados y hacia el final del juicio...

–¿No culpa al jurado?

–No los culpo. No fue... No los culpo. De hecho, entiendo que es un personaje muy querido. Y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico.

–Su trabajo es no dejarse deslumbrar por eso. Su trabajo es mirar los hechos y las pruebas y no creyeron su testimonio o sus pruebas.

–De nuevo: después de escuchar tres semanas y media de testimonios sobre cómo yo era una persona no creíble, ¿cómo podían creer una palabra que saliera de mi boca?

Amber Heard fue condenada a pagar al actor Johnny Depp 10.35 millones de dólares por difamación por un artículo publicado en The Washington Post en que se describía como una persona representativa de las víctimas de maltrato, aunque sin citar a su exmarido.

Este, a su vez, fue condenado a pagar a la actriz 2 millones de dólares por unas afirmaciones de sus abogados acusando a Heard y sus amigos de fabricar pruebas falsas para demostrar el maltrato. Sin embargo, las afirmaciones en las que se decía que el maltrato era un bulo no se consideraron difamatorias.