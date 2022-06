Homenaje a Daniel Giménez Cacho con un libro y el Mayahuel de Plata

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Debido a su ardua experiencia teatral, televisiva y sobre todo fílmica, Daniel Giménez Cacho fue homenajeado en la 37 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Primero compartió cómo inició su carrera actoral, donde rememoró quiénes fueron sus maestros, los obstáculos que ha enfrentado y sus experiencias laborales con directores y directoras de la pantalla grande. En general, recordó sus altas y sus bajas con humor en una charla con el productor Roberto Fiesco, quien escribió el libro “Daniel Giménez Cacho. Les juro que yo no soy así” (editado por la Universidad de Guadalajara y el FICG), en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, con público presente.

Giménez Cacho (Madrid, España, 1961) externó su agradecimiento “profundo” por el volumen de más de 190 páginas, y subrayó que tuvo la oportunidad de desarrollarse, crecer en México. “Agradezco al espíritu que me dio chance de hacer todo lo que he realizado”, agregó.

En la conversación, Fiesco recordó que cuando le habló al también director de teatro de que escribiría un libro sobre él, le destacó:

“¡Ah!, ya estoy para homenajes , eso quiere decir que estoy cerca del fin”.

Al instante anexó el protagonista de “Solo con tu pareja”, de Alfonso Cuarón, en la platica de esta tarde:

“Externé: ‘¡Ya se acabó la fiesta...!’ Ese fue el susto”.

Giménez Cacho manifestó que el acercamiento a la actuación fue azaroso:

“Estaba estudiando física, según yo quería ser físico y estudiaba muchísimas horas. Un día una novia me invitó a unas clases de teatro y fui, y descubrí algo respecto al físico, es decir, le hice caso al cuerpo. A partir de las clases con José Luis Ibáñez, un maestro y director de teatro, como que tuve un renacimiento físico, de liberación muscular (vivía encorvado). Y dije este es mi lugar. No fue un cálculo racional: de voy a ser actor, fue un sentimiento totalmente físico de ‘aquí es donde yo puedo estar bien, vital, con energía’. Así fue. Y de ahí ya me seguí. No fue tan fácil. Me tardé como siete u ocho años para que me llamaran, ya pude aparecer en una obra teatral, hubo momentos de escasez económica, en fin. Como que viendo cosas como el libro, se me olvida eso, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.”

Tomó un taller con el escritor Hugo Hiriart y destacó que fue Juan José Gurrola su principal influencia y quien lo llevó a debutar en el teatro profesional en 1982 en “El deseo atrapado por la cola” y “Las cuatro niñas”, de Pablo Ruiz Picasso:

También se refirió a su labor en “La invención de Cronos”, de Guillermo del Toro. Igual habló de su trabajo con Arturo Ripstein, con quien hizo “Profundo carmesí. “Con los directores aprendí cosas concretas y muy específicas y también con actores ya hechos”, enfatizó.

Además, reveló que se fue a España a trabajar “por su baja autoestima”:

“Le agradezco mucho al oficio. Para ser actor debes conocerte para saber qué te mueve, cuáles son tus emociones. Fui lento. Al actuar con Victoria Abril vi que a la indicación de acción ella actuaba con todo, y yo no, necesitaba 15 minutos para concentrarme. Y finalmente notó que es una decisión contar: uno, dos y tres para salir a escena, y eso con los años lo hemos logrando poco a poco, y de la baja autoestima pasas a sentirte de que eres un chingón. Y no debe ser nada de eso, sino dejar que todo fluya”.

Rememoró su encuentro con el célebre español Pedro Almódovar con quién hizo “La mala educación:

“El me actuaba todo. Eso fue sensacional”. También se refirió a su experiencia con la directora cinematográfica argentina Lucrecia Martel en el largometraje “Zama” y con el tailandés Apichatpong Weerasethakul en “Memoria”. Y Finalizó la charla con su papel como periodista en “Bardo”, de Alejandro González Iñárritu, largometraje que aún no se estrena.

En la noche Giménez Chacho recibió el Mayahuel de Plata.

“Daniel Giménez Cacho. Les juro que yo no soy así” se regala gratis y se editaron 500 ejemplares.