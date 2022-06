“Estuve muy perdido”, reconoce Bradley Cooper al hablar sobre su etapa de adicciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Estuve muy perdido”, dijo el actor Bradley Cooper al hablar sobre su adicción a la cocaína y cómo sus inseguridades, el alcohol y las drogas casi le hacen abandonar su carrera a mediados de la década de los 2000.

El histrión de 47 años se sinceró en un podcast estadunidense llamado Smartless, presentado por los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, amigos del intérprete de "Nace una estrella" y "El francotirador".

En el podcast, Cooper fue explicando cómo su vida y su llegada a la fama no fueron un camino de rosas antes de encontrarse con el reconocimiento planetario del que hoy goza. De hecho, dio cuenta de una mala racha que tuvo a mediados de los 2000

Le preguntaron cómo pudo salir de la senda de las drogas en la que entró cuando tenía alrededor de 20 años, hace un cuarto de siglo. Arnett, cómico conocido por ser la voz del protagonista de la serie "Bojack Horseman", entre otros trabajos, le dijo: “Yo te quería mucho y quería que estuvieras bien, y sabía que no te sentías nada bien con todo aquello”.

Ante los comentarios, Cooper le respondió: “Estaba muy perdido, y era adicto a la cocaína”. Reconoció que fue una conversación seria con Arnett en 2004 lo que lo “puso en camino de un cambio de vida”, indicó "El País".

Cooper fue explicando en la conversación cómo su vida y su llegada a la fama no fueron un camino de rosas antes de encontrarse con el reconocimiento planetario del que hoy goza. De hecho, dio cuenta de una mala racha que tuvo a mediados de la década de los 2000.

“Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieran de la serie de televisión 'Alias'”, relató. Entonces, agregó, tenía “cero autoestima” y , de hecho, su personaje en la serie menguó significativamente en 2003 y prácticamente desapareció en la segunda temporada.

En una entrevista con "GQ" en 2013, el actor contó que sólo trabajaba tres días a la semana y que entonces había tenido problemas con el alcohol: “Iba a sabotear toda mi vida”. El actor llegó a pedirle al creador de la serie, J. J. Abrams, que lo sacara de la misma para hacer otros proyectos. Y ahí estuvo a punto de abandonar la interpretación, indicó.

Cooper reconoció que tuvo relativa suerte de que todo le ocurriera en una etapa de juventud, cuando tenía 29 años. “Creía que ya lo había logrado cuando grabé el anuncio de los supermercados Wendy’s. En cuestión de pensar que lo había conseguido, ahí fue cuando me dije: ‘Lo logré'. Pero en realidad no lo sentía así, y mudarme a Los Ángeles para hacer 'Alias' fue como volver al instituto: no podía ir a discotecas, ninguna chica me miraba. Estaba completamente deprimido”, relató.

Explicó que tardó más de un lustro en encontrar su camino y lograr superar sus adicciones, lo que lo ha convertido en el ángel de la guardia de muchos otros: Ben Affleck o Brad Pitt han contado cómo Cooper les ha ayudado a estar sobrios y superar sus adicciones.

Tras media docena de papeles en algunas comedias románticas y alguna serie como "Nip/Tuck", todo se encarriló gracias a "¿Qué pasó ayer?", un taquillazo que costó 35 millones de dólares y recaudó 470 en todo el mundo.

“Tenía 36 años cuando hice "¿Qué pasó ayer?", así que tuve que pasar por todas esas cosas antes de que la fama jugara un papel importante en mi día a día. Todo eso pasó antes de la fama”, señaló el intérprete, que hoy acumula nueve nominaciones a los premios Oscar como actor y productor y que estos días rueda "Maestro", un biopic sobre el compositor Leonard Bernstein.

Para Arnett, el hecho de que Cooper se diera cuenta de sus logros y “permitiera que todos esos cambios ocurrieran” en su vida le posibilitó llegar a ser él mismo y convertirse en la persona y la estrella global que es hoy. “Eso es cierto”, indicó.

“Definitivamente hice enormes avances entre los 29 y los 33 o 34 años, cuando al menos fui capaz de ponerme delante de alguien, respirar, escuchar y hablar”, reconoció.