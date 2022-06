“Siempre me sentí muy solo en mi vida": Brad Pitt al hablar de su depresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Siempre me sentí muy solo en mi vida”, reflexionó el actor Brad Pitt, de 58 años, al hablar sobre su depresión, su encierro durante la pandemia, la sobriedad, el dejar de fumar y que se ve en la “última etapa” de su carrera de más de treinta años, adelantó que será “este último semestre o trimestre”, durante una sesión de fotos para la portada de la revista GQ.

Entrevistado por Ottessa Moshfegh, autora de seis libros de ficción, incluidas las novelas: Mi año de descanso y relajación y Lapvona, publicado en junio, en la edición se aclaró que una versión de esta historia apareció originalmente en la edición de agosto de 2021 con el título: “Los sueños más salvajes de Brad Pitt”.

Durante la charla que la autora intercala con correos electrónicos y charlas con personas cercanas a Pitt, se refirió al actor como alguien que no tiene problema con los entornos sociales, especialmente en las fiestas, sino como una persona a la que le cuesta recordar a las personas nuevas, reconocer sus rostros “y teme que eso le haya dado una cierta impresión: que es distante y distante, inaccesible, ensimismado”.

Pero la verdad es que quiere recordar a las personas que conoce y se avergüenza de no poder hacerlo. Nunca ha sido diagnosticado oficialmente, pero cree que puede sufrir una condición específica: prosopagnosia, una incapacidad para reconocer los rostros de las personas que también se conoce como ceguera facial.

“Es lo opuesto a un tipo que te desairaría en una fiesta. Es el tipo que quiere ver tu alma. También es un tipo que, escondido debajo de su camisa, tiene un verso de un poema de Rumi tatuado en su bíceps derecho: ‘Existe un campo, más allá de todas las nociones de lo correcto y lo incorrecto. Te encontraré allí’. Es una idea profundamente romántica, pero ¿alude también a cierta soledad? ‘Siempre me sentí muy solo en mi vida’”, explicó.

Y abundó: “Creciendo solo cuando era niño, solo incluso aquí, y realmente no fue hasta hace poco que tuve una mayor aceptación de mis amigos y familiares. ¿Cuál es esa línea? Era Rilke o Einstein, lo creas o no, pero era algo sobre cuando puedes caminar con la paradoja, cuando llevas dolor y alegría reales al mismo tiempo, esto es madurez, esto es crecimiento”.

"¿De qué se trata?" —pregunta Pitt—. “Porque la música me llena de tanta alegría. Creo que la alegría ha sido un descubrimiento más reciente, más adelante en la vida. Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude captar esos momentos de alegría. Creo que todos nuestros corazones están rotos”, dijo.

Recordó los sueños de Pitt sobre acosadores que salían de la oscuridad para apuñalarlo y cómo aprendió a controlar esos sueños simplemente preguntando “¿Por qué?” Ese lado inquisitivo de él se ha vuelto más claro ahora, su necesidad de excavar las verdades más complejas de la vida.

Señaló que le escribió, preguntándole qué interpreta él que significan estos sueños. Unos días después, explicó: “En la superficie, mi interpretación de los sueños punzantes era sobre miedos, sentirse inseguro, completamente solo, pero debajo de todo, en su mayoría parecían tratar sobre necesidades enterradas, esos aspectos del yo que no se permitieron florecer cuando era niño, como una ira sana, individualidad, o especialmente una voz”.

Comentó que cuando Pitt y ella estaban sentados juntos junto al fuego, dijo algo profundo: “Soy un asesino. Soy un amante. Tengo la capacidad de una gran empatía y puedo caer en la mezquindad”.

Así retrató a Pitt, el actor con 30 años de trayectoria, con seis hijos, dos divorcios, que aparece en la pantalla un poco más esporádicamente, interpretando personajes que se sienten cada vez más inesperados y que centra gran parte de su atención en su papel como productor de cine, a través del cual está felizmente apoyando a los autores emergentes y ayudando a llevar el trabajo de grandes autores a la pantalla.

“Me considero en mi último tramo. Este último semestre o trimestre. ¿Qué va a ser esta sección? ¿Y cómo quiero diseñar eso? Aquí en California se habla mucho de 'ser uno mismo, auténtico'. Me molestaría, ¿qué significa 'auténtico'? Para mí fue llegar a un lugar de reconocer esas cicatrices profundas que llevamos”, reconoció.

La entrevista comenzó una tarde en el brillo de su sala de estar, en su casa Craftsman en Hollywood Hills, la propiedad que compró cuando empezó a ganar dinero como actor, como el chico dorado de Missouri que se mudó a California por diversión a los 22 años y se convirtió en la estrella de cine más grande del mundo, que según los informes gana hasta $ 20 millones por película, que fue dos veces parte de quizás la relación más famosa del planeta y que no puede ir a ninguna parte sin ser acechado por los paparazzi.

Pitt tiene varias propiedades dentro y fuera de Los Ángeles: una casa en la playa cerca de Santa Bárbara, una residencia modernista de vidrio y acero también en Hollywood Hills, pero es esta casa de Craftsman, que ha sido un elemento fijo en su vida durante su mandato. como estrella de cine, donde ha estado escondido durante gran parte de la pandemia, indicó.

Recordó que Pitt creció en los Ozarks, un lugar del que habla con ensoñación. Estoy sobria, como Pitt, que no ha bebido en casi seis años. Tomo agua, al igual que él.

“Este fue el primer lugar que compré cuando gané algo de dinero en el 94”, señaló respecto a la propiedad Craftsman que le compró a Cassandra Peterson, más conocida por sus papeles en televisión y cine como la cursi presentadora de terror Elvira, Mistress of the Dark.

“Ha contado historias de que la casa estaba embrujada cuando vivía aquí, afirmando que una vez escuchó el sonido de pasos provenientes del tercer piso deshabitado, vio el fantasma de una enfermera y de un hombre con ropa de época sentado cerca de la chimenea.

“También afirma que Mark Hamill le dijo que vivía en la casa en la década de 1960 hasta que su compañero de cuarto se ahorcó en el armario de un dormitorio: ‘Estaba realmente deteriorado y en ruinas. Viví aquí durante algunos años, luego reboté por todas partes, dejé que mis amigos se quedaran aquí y luego, en algún momento, lo arreglé. Me he estado escondiendo aquí”, agregó.