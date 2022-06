“Tapándole el ojo al macho”, ácida comedia en el marco del Día del Orgullo LGBT+

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En el marco de la Marcha por el Orgullo Gay de este 25 de junio, y el Día Internacional del Orgullo LGBT+ este 28 de junio, los actores Alan Blasco y César Medina presentaron el viernes la comedia ácida “Tapándole el ojo al macho” en el Foro Bellescene de esta ciudad.

La obra que forma parte del Tour Las Comadres y de una gira por varias ciudades de la República Mexicana, se adaptó tras la pandemia como un show de comedia lleno de sorpresas que harán reír y pensar a los presentes.

A través de la farsa, lo absurdo, el cinismo y lo burdo, los actores que interpretan a los cadetes “Agustín” y “Vicente” muestran una cara distinta del entorno militar y la juventud, pues a largo de la puesta se abordan diversas temáticas como la falta de aceptación, las drogas, la sexualidad y tintes de crítica hacia la política y en especial la impunidad que se vive en México a partir de la siguiente narrativa:

Una noche de diversión que parecía como alguna otra, se torna hacia lo inesperado cuando un sexoservidor al que llaman amanece muerto.

Con dramaturgia firmada por “Larry Cañonga” –seudónimo del mismo Alan Blasco–, la temática de la obra puede resultar un tanto álgida para tratarse en comedia al rozar la línea de lo “políticamente-correcto” a partir de las decisiones de los personajes, y sobre esto último Blasco, joven talento veracruzano, expresó a proceso.com.mx:

“Todo lo que sucede en la obra está muy pensado, siempre partiendo de la idea de no a la solemnidad y no a la formalidad, pero con un sí a la crítica, risa y diversión. Llevó 10 años escribiendo teatro y la comedia es un género en el que me he sentido muy libre, la obra surge también de temas que conocí con el entorno de Veracruz, soy de Xalapa, y la lucha contra el narcotráfico ha sido devastadora, desde ahí fue esa relación de cómo en ese estado, y me atrevo a decir en el país, cuando ves a un policía o un militar te genera inseguridad.

“La obra tiene humor negro, sátira, farsa, cabaret, al punto de buscar disuadirte de situaciones tan crudas como las que suceden en México”.

La puesta que tiene dirección de César Medina, Luis Montalvo y el mismo Blasco, también tiene tintes de improvisación, y lo explica así:

“Es parte de la idea, pues lo que hacemos César y yo es reírnos de los convencionalismos, pues todo el tiempo hemos hecho teatro denso, elevado artísticamente, con personajes profundos, filosóficos, y lo que quisimos hacer también fue tener un poco de libertad y jugar con la intensión de divertirnos en el camino”.

“El objetivo es hacer reír al público, lo que venga después de la carcajada pueden ser muchas cosas, pensar o repensar a partir de lo que se puede considerar una comedia ácida”, finalizó.

“Tapándole el ojo al macho” se presenta en una corta temporada, pues después de la puesta del viernes 17, tiene dos funciones más: 24 de junio y 1 de julio a las 21 horas en el Foro Bellescene (Calle Zempoala, número 90) en la colonia Narvarte. Los boletos tienen un costo general de 250 pesos y se adquieren en boletopolis.com o directamente en la taquilla del teatro. Dado que el aforo es reducido, la sugerencia es adquirir los boletos con tiempo.