Ver, oír, aplaudir, silbar...

Expo “Travesuras de Helguera…”

El Complejo Cultural Los Pinos inaugura este sábado al mediodía la exposición “Travesuras de Helguera: Un crítico de Los Pinos en Los Pinos”, del caricaturista Antonio Helguera (1965-2021), y quien fuera colaborador de Proceso. La muestra organizada por la Secretaría de Cultura federal y la familia Helguera Muñoz es un repaso por la trayectoria del monero, pues se exponen obras creadas en su etapa de estudiante, con un acento en lo que fue la implementación del modelo neoliberal en México. La expo consta de 295 piezas de la colección particular de la familia Helguera Muñoz, curadas por Rafael Barajas “El Fisgón”, de la mano de la viuda de Helguera, Alma E. Muñoz. La mayor parte de las piezas que se expone es una sátira sobre los excesos del poder y la corrupción que prevaleció durante los sexenios neoliberales, con presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sus cartones también dan cuenta de la defensa de las causas justas y lucha por la democracia. En 1996, 2002 y de manera póstuma en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo, y en 2017, "La Catrina". Como homenaje póstumo, también el año pasado, fue galardonado por el Club de Periodistas de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis lo reconocieron con el VI Premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas 2021.

30 años de Universum

Para celebrar tres décadas de existencia de Universum –que se conmemoran el 12 de diciembre–, el Museo de las Ciencias de la UNAM abre a partir de este sábado 25 de junio y hasta el 23 de octubre próximo, la exposición temporal “Historias Naturales: 400 años de Ilustración Científica”, en colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. La exhibición explora el papel de la ilustración en los descubrimientos científicos, a través de 50 reproducciones de gran formato que forman parte de la colección de Libros Raros de la Biblioteca del recinto estadunidense, inspirada en el libro “Natural Histories: Extraordinary Rare Book Selections from the American Museum of Natural History Library”, publicado en 2012 y editado por Tom Baione, director de esa biblioteca. Como parte de esta exposición –que se ubica en el edificio “A”, planta baja, de Universum–, se ofrecerán diversas actividades, algunas con costo y otras gratuitas, como talleres, demostraciones y visitas guiadas. Además de conferencias a distancia y presenciales sobre ilustración científica, los naturalistas destacados, conservación de libros antiguos, la importancia de las colecciones científicas, entre otras actividades que se darán a conocer a través de las redes sociales y la página electrónica de Universum.

Clásicos del cine musicalizados

Tres clásicos del cine mudo musicalizados en vivo. El programa Cine en la Ciudad, a cargo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINE CdMx) de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, proyecta el filme de terror “El gabinete del doctor Caligari”, dirigido por Robert Wiene con el pianista José María Serralde. La película se estrenó en 1920 y cuenta la historia de un hipnotista que utiliza a un sonámbulo para realizar sus crímenes. La cita es el domingo 26 en el Auditorio de la Utopía Meyehualco, en distintos horarios. El mismo día, el público podrá disfrutar de “Tiempos modernos”, de Charles Chaplin, cinta que aborda la alienación, la depresión y la relación del hombre con la máquina en la sociedad industrializada. La cinta se exhibe al compás del saxofón de Asaph Sánchez este sábado 25 de junio en el Jardín Hidalgo en Azcapotzalco; y el domingo 26 en el Cine Club Underground Paradise en Tláhuac. Las funciones serán a las 20 horas. Además de mostrará la cinta mexicana “Tepeyac”, dirigida por Carlos E. González, José Manuel Ramos y Fernando Sayago, versión restaurada por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en esta ocasión será musicalizada por Sonido Xibalbá. El filme relata la historia de una mujer que, ante la noticia del posible fallecimiento de su prometido, busca consuelo en la Virgen del Tepeyac. Todas las estradas son gratis. Para conocer con más detalle la cartelera, las sinopsis, los horarios y los lugares de exhibición se puede consultar el micrositio: http://cineenlaciudad.cdmx.gob.mx.

“Fauna”, la nueva película de Nicolás Pereda

Con los actores Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, Francisco Barreiro, Teresita Sánchez, José Rodríguez, Mariana Villega y Fernando Álvarez Rebeil, el cineasta mexicano Nicolás Pereda se centra en Luisa y Gabino, quienes visitan a sus padres en un pueblo minero al norte de México. Paco, el novio de Luisa, despierta el interés del padre debido a que es actor e interpreta a un narco en una serie televisiva. Mientras tanto, Gabino le cuenta a Luisa una historia de detectives y crimen organizado. El más reciente largometraje de Pereda es un ejercicio de metaficción que lanza una mirada astuta y cómica a cómo la violencia se ha infiltrado en la imaginación popular mexicana. Al igual que en muchas otras de sus películas, el director vuelve a trabajar con el mismo reparto encabezado por Gabino Rodríguez, dentro de una narrativa bifurcada en la que los actores interpretan diferentes personajes. Cineteca Nacional. Sábado 25 y domingo 26 de junio, a las 19 horas.

“El hoyo en la cerca” pone bajo la lupa la educación en escuelas de derecha

En un exclusivo campamento de verano, y bajo la sigilosa mirada de sus tutores, los chicos de una prestigiosa escuela reciben entrenamiento físico, moral y religioso para convertirlos en la élite del mañana. El descubrimiento de un hoyo en la cerca que rodea el lugar, desencadenará una serie de acontecimientos cada vez más inquietantes. Pronto, la histeria se extiende rápidamente. En el segundo largometraje de Joaquín del Paso, quien recupera los códigos del thriller psicológico y el suspenso para hacer una crítica al sistema educativo en instituciones religiosas y el reforzamiento de estructuras de poder que contribuyen a perpetuar el abuso racial, social y de género. Actúan Valeria Lamm (Jordi), Lucciano Kurti (Joaquincito), Yubáh Ortega (Eduardo), Erick Walker (Diego), Santiago Barajas Haume (Santi), Enrique Lascurain (profesor Monteros), Jacek Poniedzialek (profesor Sztuhr), Raúl Vasconcelos (Edwin) y Takahiro Murokawa (profesor Tanaka). La Casa del Cine MX, República de Uruguay 52, Centro de la Ciudad de México. Sábado 25 y domingo 26 de junio a las 18:30 horas

TV: Homenaje a Antonio Helguera a un año de su muerte

El caricaturista y conductor de Chamuco TV, Antonio Helguera, a un año de su fallecimiento, será recordado con el estreno del documental Helguera: el trazo de la congruencia, una coproducción de Canal 22 y TV UNAM, dirigida por Victor Mariña. Este programa recoge una entrevista realizada por el cineasta Armando Casas a Helguera en 1996, en la que el dibujante narra en primera persona su trayectoria desde sus inicios en el oficio a principios de la década de los ochenta; la influencia de la crítica política desde el seno materno; sus primeros acercamientos a la caricatura cuando comenzó a publicar para el diario El Día y, más tarde, La Jornada, sitio donde conoció a un equipo de moneros con los que aprendería que la creación de cartones también podía ser colectiva, entre quienes destaca Rafael Barajas, el Fisgón, con quien trabajaría en diversos proyectos a lo largo de su carrera; y habla sobre el proceso creativo de los cartones y sus técnicas de dibujo, así como de sus principales influencias como Ernesto García Cabral, Antonio Arias Bernal, Elio Flores y Rogelio Naranjo. Además, comparte sus impresiones sobre la ética del periodista y el caricaturista; la importancia de la intención política detrás de los cartones a lo largo de la historia mexicana y en la actualidad; el uso del humor como agente crítico; la poderosa referencia que él, junto con un grupo de caricaturistas, tuvieron en Carlos Monsiváis y en sus combates político-culturales; así como su colaboración con la revista de caricatura política y sátira, Chamuco, fundada por Eduardo del Río, Rius. Por otra parte, se recupera una entrevista realizada antes de su deceso, en la que, desde su estudio, ofrece su visión sobre cómo ha evolucionado y hacia dónde se dirige el oficio del monero en el mundo digital y de las redes sociales, que se enfrentan a la merma de los medios impresos; y se explica cómo se convirtió en una figura de importancia al consolidarse como un indiscutible líder de opinión. Asimismo, el documental muestra algunos de los cartones más destacados de Helguera, así como la última aportación que realizó para Chamucho TV. También colaboró para la revista “Proceso”. El documental se transmite este sábado 25 de junio, a las 22:30 horas, a través de la señal 22.1 de Canal 22. Asimismo, para el público hispano en Estados Unidos, a las 22:30 h CT / 20:30 h PT, por la señal Internacional.

“Secretos de Playboy”, las verdades ocultas, en A&E

Este domingo 26 de junio, a partir de las 22 horas, se puede ver esta serie que explora las verdades ocultas detrás de la filosofía del imperio Playboy creado por Hugh Hefner y examina sus consecuencias culturales en materia de sexualidad y visión de poder. Con imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con protagonistas que comparten sus historias por primera vez. Se podrán disfrutar dos títulos: “Las conejitas y el equipo de limpieza”, donde Hefner les prometía protección a las conejitas, pero cuando sus clientes VIP abusaban de ellas, el “equipo de limpieza” borraba las pruebas. Y “El precio de la lealtad”. Aquí las interrogantes son: ¿Cómo fue la investigación de la DEA a Hefner y Playboy por su relación con el narcotráfico? ¿Por qué se suicidó su mano derecha?

Teatro: “Tres versiones de la vida” en torno a las relaciones humanas

Yasmina Reza escribe esta pieza y la dirige Rina Rajlevsky. En esta pieza Enrique y Sonia han invitado al jefe de Enrique a cenar para lograr un ascenso que lleva esperando mucho tiempo. Humberto, su jefe, llega con Inés un día antes. Este hecho hará que todas, las tres versiones de dicha noche tomen rumbos inesperados. Es una obra que habla sobre relaciones humanas y lo complejo de las mismas, con la inteligencia y el sentido del humor que caracteriza a su autora. El texto cuestiona el papel que jugamos con respecto al otro y como cada decisión, por mínima que sea, si es consciente o inconsciente, repercute en cada aspecto de nuestras vidas. Teatro Virginia Fábregas, Velázquez de León 29, San Rafael. Sábado 25 a las 18 y 20 horas y domingo 26 a las 17:30 y 19:30 horas.

“Dos locas de remate” son Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza

Dos hermanas que se vuelven a ver las caras en un duelo divertido e hilarante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro. Dirige Manuel González Gil. La historia la escribió Ramón Paso. Nuevo Teatro Libanés, Barranca del Muerto esquina Minerva y 2 de Abril, colonia Crédito Constructor. Sábado 25 a las 18:30 y 20:30 horas y domingo 26 a las 17 horas.

Joyas de la Pinacoteca

El Palacio de Iturbide acaba de abrir sus puertas a la exposición “Joyas de la Pinacoteca de La Profesa. Dos congregaciones y una colección”, en la cual se reúnen 45 obras creadas hacia finales del siglo XVII y durante el XVIII, por reconocidos pintores novohispanos, entre ellos puede mencionarse a Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Nicolás Enríquez, José de Ibarra y Francisco Antonio Vallejo. La curaduría estuvo a cargo de Rogelio Ruiz Gomar y Pedro Ángeles Jiménez, académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 22 de las obras fueron restauradas para lograr su mejor apreciación y conservación y como parte del apoyo al estudio, valoración, difusión y conservación de la pintura novohispana que se ha propuesto Fomento Cultural Citibanamex, cuya directora, Cándida Fernández de Calderón, realizó el guion museográfico. La muestra estará abierta al público de manera gratuita hasta octubre próximo, de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas, en Madero 17, Centro Histórico, estaciones del Metro Allende y Bellas Artes.

Piro Pendás en El Chopo

El cantante, compositor y productor Piro Pendás (La Habana, 23 de junio de 1957), fundador y vocalista de la banda Ritmo Peligroso, estará en el legendario Tianguis Cultural del Chopo este sábado 25, de 11:00 a 13:00 horas, en una sesión de firma de libros de su poemario “Sentido Contrario”, que inaugura la colección #RockParaLeer de Ala Ediciones, cuyo objetivo es publicar letras de rockeros latinoamericanos. El prólogo es del exbajista y fundador de Caifanes, Sabo Romo y las ilustraciones de Álvaro Sánchez. El volumen está construido a partir de las memorias, fragmentos de su propia vida, los versos y canciones de Piro, que no niegan su raíz cultural en los poemas de José Martí, Nicolás Guillén o Reinaldo Arenas, pero también Borges, León Felipe o Charls Bukowski, así como su sentir frente a la pandemia. El Tianguis del Chopo se instala todos los sábados en la calle Juan Aldama, en Buenavista. Metro y Metrobús Buenavista.