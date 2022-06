Corona Capital 2022 sorprende con My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de la larga espera y ansiedad de los seguidores del festival Corona Capital se anunció oficialmente el cartel de los que arribarán a la edición 2022, destacando la presencia de My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus.

Serán tres días de fiesta musical que se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. También destaca la presencia de Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Idles, Cigarettes After Sex, Phoebe Bridgers, Raveena, Remi Wolf, Run The Jewels, Sad Night Dynamite, Sevdaliza, Sofía Valdés, Spacey Jane, Spoon, Surf Curse, Surf Mesa, The 1975 y una larga lista de solistas y agrupaciones que buscarán mover a los amantes de este encuentro.

El anuncio oficial se dio en medio de una especie de secrecía, pues la invitación a la prensa para esta tarde en el Hipódromo de las Américas advertía un “evento sorpresa”. Ya en el recinto se realizó una proyección en una pantalla donde desfilaron los nombres de cada uno los artistas de calidad internacional a la edición Corona Capital 2022.

Las expectativas sobre el cartel de este año se hicieron fuertes en los últimos días, pues los seguidores del llamado “festival más grande de rock y música alternativa de México” hicieron viral un cartel con alineación de artistas que resultó ser falso, además de que la imagen de perfil en redes sociales del Corona Capital se tornó negro.

Si bien aún no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos por día y/o abonos (aunque la preventa general ya se advierte como 13 y 14 de junio), se espera que tengan un precio similar a la edición pasada, desde mil 799 pesos por boleto en Fase 2 hasta dos mil 299 pesos en Fase 4, y abonos generales que iban de los dos mil 399 en Fase 1 hasta los tres mil 299 en Fase 4.

Cabe destacar que el Corona Capital fue el encuentro que marcó el regreso de los festivales masivos en México –luego de una larga ausencia debido a la pandemia–, en una intensa celebración el 20 y 21 de noviembre del año pasado en donde la australiana de Tame Impala y los estadunidenses Twenty One Pilots marcaron esa edición.

En ese festín, con acceso bajo protocolos sanitarios, se congregaron 121 mil personas en Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.