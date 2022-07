Ver, oír, aplaudir, silbar...

Reabren Patio de Murales en la Sala Siqueiros

La Sala de Arte Público Siqueiros en la zona de Polanco colindante con el Bosque de Chapultepec reabrió su Patio de Murales, luego de los trabajos de mantenimiento, a partir de este sábado 2 de julio. Ahí podrá usted (con su familia, toda distancia guardada y el tapabocas) admirar tres obras de la colección permanente. En ese recinto, dirigido por Willy Kautz Feriani, vivió el artista David Alfaro Siqueiros. El funcionario informó que la renovación del museo abarca también una bóveda climatizada para el acervo documental, y renovación de mobiliario. Por delante, explicó, está el propósito de inventariar el acervo plástico, que consta de 356 obras y 80 mil documentos. Los murales a contemplar (y hasta a interpretar por si usted quiere) son: “Trazos de composición del mural ‘La marcha de la humanidad’” y el “Mural para una escuela del Estado de México”, además de una pieza de esculto-pintura en lámina de acero, con lo cual el artista intentó mostrar en la residencia los principios de integración del muralismo con la arquitectura. Vaya a conocer este sitio emblemático de la ciudad que se encuentra en la calle de Tres Picos 29, alcaldía Miguel Hidalgo, de 10 a 18 horas, no se arrepentirá.

Una ópera de Mozart siempre se agradece

Del 2 al 17 de julio vuelve el ciclo “La ópera es puro cuento… y el ballet también”, cuyo propósito es ofrecer alternativas de entretenimiento para las vacaciones de verano. Inicia con la ópera cómica de un acto “El empresario”, de Wolfgang Amadeus Mozart, una comedia familiar adaptada y dirigida por Óscar Tapia, que narra la historia de un empresario teatral de nombre Don Escrúpulos que busca la ayuda económica del banquero Don Ángel, para lograr llevar a escena sus obras; sin embargo, éste le pide a cambio incluir a sus amantes Madame Corazón y la señorita Trino de Plata. Habrá que ver si el director teatral acepta. Premiada en el Festival Nacional Encuentro de Teatro Inteligente, “El empresario” se presentará sábados y domingos del 2 al 10 de julio, a las 13:30 horas, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Avenida Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, colonia Country Club. También se puede ve en vivo en la plataforma interfaz.cenart.gob.mx.

Cantata escénica “Catulli Carmina” en el Julio Castillo

Con la actuación de 26 cantantes, 20 bailarines, dos pianistas y nueve percusionistas, provenientes de Solistas Ensamble de Bellas Artes, el Centro de Producción de Danza Contemporánea y el Ensamble de Percusiones de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema de Fomento Musical, se presentará en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, la cantata escénica “Catulli Carmina”, de Carl Orff. Participan también el pianista Fernando Saint Martin y en la dirección concertadora Christian Gohmer. Esta obra instrumental y coral –que junto a “Carmina Burana” es la cantata escénica más conocida del alemán Orff–, y a decir de Gohner, no se escenifica con frecuencia debido en parte a su complejidad, además de que “Carl Orff (1895-1982) fue un compositor censurado después de la segunda Guerra Mundial, asociado al régimen nazi”. También pedagogo, compuso “Carmina Burana” entre 1935 y 1936 con poemas mordaces medievales, cuya música denotó una influencia de “Oedipus rex” del ruso Igor Stravisnki. El teatro se ubica en Paseo de la Reforma y Campo Marte, atrás del Auditorio Nacional (Metro y Metrobús Auditorio Nacional). La entrada al concierto es gratuita este domingo 3 a las 18:00 horas.

II Maratón de Música Contemporánea

Este sábado 2 de julio tendrán lugar en el Ex Teresa Arte Actual las diez horas continuas del II Maratón de Música Contemporánea con más de un centenar de intérpretes solistas experimentales, encuentro a cargo de Ónix y su director artístico Alejandro Escuer, flautista y compositor. Intérpretes y creadores sonoros llegarán desde varios sitios del extranjero y la República Mexicana para dar a conocer sus obras a los amantes de la música electroacústica y públicos ávidos de nuevas manifestaciones artísticas, contándose entre los grupos e intérpretes nombres como: Black Noise Ensamble, Otto Castro, Cuarteto Safa, Ensamble Cíhuatl, Leonardo Coral, Guillermo Cuéllar, Fractal Guitar Trío, Kuíkani, Juan Carlos Laguna, Liminar, Trío Matices, Las Montoneras, Carlos Salmerón, Dayana Santander, Andrea Sorrenti y Grupo Xin. Destaca la música de autores y compositoras como el ya mencionado Otto Castro, el jazzista Ornette Coleman, Georgina Derbez, Julio Gándara, Catherine Lamb, Mario Lavista, Arturo Martínez Sanabria, Steve Montague, Ana Ofelia Negrete, el finlandés Arvo Part, Steve Reich, Andrea Sarahí, Giacinto Sciesi, Rodrigo Sigal y Francisco Villegas. La obra que presentará Ónix se intitula “Trazos en cuarzo”. Invita Alejandro Escuer con las palabras: “Atrévete a vivir esta experiencia como en un sueño, en el que tú no tienes expectativa ni control, pero que va a despertar tu imaginación.” La cita es a las 10 horas en el ex templo y convento de Santa Teresa la Antigua, calle Licenciado Verdad 8, Centro Histórico.

Pintura novohispana en el Palacio de Iturbide

Continúa la exposición “Joyas de la Pinacoteca de La Profesa. Dos congregaciones y una colección”, que exhibe 45 obras realizadas por reconocidos pintores novohispanos como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Nicolás Enríquez, José de Ibarra y Francisco Antonio Vallejo, realizadas hacia finales del siglo XVII y durante el XVIII. Provenientes del emblemático templo del Centro Histórico, donde se llevaban a cabo las reuniones de la Conspiración de La Profesa, las obras se presentan en el Palacio de Iturbide, de Fomento Cultural Banamex, ubicado en Madero 17, estaciones del Metro Allende y Bellas Artes. Horario de visita de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.

“A puertas cerradas”, file del insuperable Costa-Gavras

El cineasta franco-griego Costa-Gavras de nuevo sorprende con esta historia basada en el libro “Adults in the Room: My Battle with Europe’s Deep Establishment”, de Yanis Varoufakis. Actúan Christos Loulis (Yannis), Alexandros Bourdoumis (Alexis), Ulrich Tukur (Wolfgang) y Daan Schuurmans (Jeroen). Una tragedia acontece a puerta cerrada. El tema es universal: una historia de personas atrapadas en una inhumana red de poder. En este caso, el círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la austeridad, y donde la humanidad y compasión son ignoradas. Es una tragedia en el sentido clásico: no hay seres buenos ni malos, sino que están movidos por las consecuencias de lo que perciben que es lo correcto. Es una hilarante adaptación de una novela en torno al rescate financiero de Grecia en 2015 y las situaciones que tuvo que enfrentar Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 4, sábado 2 de julio, a las 21 horas, y domingo 3 de julio, a las 20 horas.

“Hasta siempre, hijo mío”, un drama familiar

Liyun y Yaojun son un matrimonio de clase obrera que creen haberlo perdido todo. Su hijo murió en un trágico accidente y, años más tarde, otro joven al que adoptaron no ha conseguido reconfortarles de la forma que esperaban. El desolado matrimonio se pierde en sus recuerdos mientras espera que el dolor se convierta en algo del pasado. “Hasta siempre, hijo mío” es un formidable drama familiar que rastrea las vidas de dos familias durante tres décadas de agitación social, política y económica en China. Con una estructura que va y viene entre pasado y presente, el aclamado director Wang Xiaoshuai construye un relato donde las relaciones humanas y la evolución de una nación están inevitablemente entrelazadas. Con Wang Jingchun (Liu Yaojun), Yong Mei (Wang Liyun), Qi Xi (Shen Moli), Wang Yuan (Liu Xing de 16 años), Du Jiang (Shen Hao), Ai Liya (Li Haiyan), Xu Cheng (Shen Yingming), Li Jingjing (Gao Meiyu) y Zhao Yanguozhang (Zhang Xinjian). La Casa del Cine MX, Republica de Uruguay 52, Centro Histórico, sábado 2 y domingo 2 de julio, a las 17 horas.

Van Gogh, ahora en teatro, con Mario Iván Martínez

En este monólogo: “Van Gogh, un girasol contra el mundo”, escrito, dirigido e interpretado por Mario Iván Martínez, se reconstruyen los pormenores de la vida del célebre pintor neerlandés Vincent van Gogh con una mirada personal, alejándose del mito, acercándonos más al hombre con sus virtudes y flaquezas, con sus obsesiones e inagotable inquietud artística. Teatro del Centro Cultural Helénico, avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn. Sábado 2 de julio a las 19 horas y domingo 3 de julio a las 18:00 horas.

“Tres versiones de la vida”

Ana Kupfer, Daniela Luján, Fernando Memije y Mario Alberto Monroy protagonizan esta obra teatral de Yasmina Reza, bajo la dirección de Rina Rajlevsky. Enrique y Sonia han invitado al jefe de Enrique a cenar para lograr un ascenso que lleva esperando mucho tiempo. Humberto, su jefe, llega con Inés un día antes. Este hecho hará que todas, las tres versiones de dicha noche tomen rumbos inesperados. Una obra que habla sobre las versiones humanas y lo complejo de las mismas. Teatro Virginia Fábregas, Velázquez de León 28, colonia San Rafael. Sábado 2 de julio a las 18 y 20 horas y domingo 3 de julio a las 17:30 y 19:30 horas.

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos del INBA le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: museopalaciodebellasartes.gob.mx. Otros tres recintos con esta modalidad son: museocasadecarranza.gob.mx, museoculturaspopulares.gob.mx y museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx.

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte la página: cultura.cdmx.gob.mx/