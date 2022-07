Tras cese de Videocine, Coco Levy asegura: “Nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el anuncio de Videocine en el que informa el cese de Jorge “Coco” Levy y la colaboración con las autoridades ante la denuncia por abuso sexual que interpuso la actriz Danna Ponce, el productor respondió con un video en sus redes sociales.

Vía su cuenta en Instagram, Levy se disculpó con las “mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras”, ello derivado de la denuncia de Ponce, así como una serie de acusaciones expuestas en redes sociales sobre acoso sexual, y el respaldo de colectivos, dos producciones fílmicas y más de 500 actores en lo individual.

Levy, sin mayor referencia a un caso específico, expresó en el video que hasta el cierre de esta nota tenía casi dos mil reproducciones:

“Insisto: nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas. Pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar, reflexionar sobre lo ocurrido, he hecho un trabajo de introspección porque quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo.

“Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más, me ha visitado de manera regular por casi seis años, con quien tampoco he tenido ningún contacto físico. Dijo que las declaraciones de las otras chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada”.

El productor expresó que lo único que hizo fue “darles consejos de cómo conducirse en la industria”, donde la competencia suele ser feroz, y se privilegia la belleza y estándares estéticos:

“Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podrían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta y sin ser ofensivo. Me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos.

“Con el corazón en la mano, les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyadas.

“Pienso en mis hijas, quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre, quiero fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia hacia las mujeres, esa será de ahora en adelante mi causa, recuperar el respeto de mis hijas, y promover un cambio cultural en favor de la integridad física y mental de las mujeres, hombres y de manera totalmente incluyente”.

Su posicionamiento se da después de que Videocine, empresa filial de Televisa, informara en comunicado que el productor estaba cesado, pues “como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine”.

La respuesta de “Coco” Levy vino un día después de un comunicado de exigencia de justicia firmado por parte de diez colectivos de histriones y feministas, y más de 500 actores individuales, y una carta previa de los filmes “Mirreyes vs Godínez” y “Enfermo Amor”, cuyo elenco femenino amagó con no acudir a estrenos.

Hasta el cierre de esta nota, Danna Ponce no había emitido comentario al respecto, y se dijo frustrada en un programa de televisión ya que Levy no había sido notificado de la demanda que interpuso.