Ver, oír, aplaudir, silbar...

Presentación del libro “La Elitep. Un desafío a la creatividad artística de un barrio

Este sábado al mediodía se presenta el libro “La Elitep. Un desafío a la creatividad artística de un barrio”, que recoge la historia de la Escuela de Arte Gratuita al Aire Libre de Tepito (Elitep) en la Galería José María Velasco. El volumen de investigación, resultado del trabajo de la doctora en historia del arte y docente Fabiola Martha Villegas Torres, se realizará en ese espacio y contará con la participación del fundador de esa escuela, el artista Alejandro Caballero (discípulo de Raúl Anguiano, Daniel Manrique y de la crítica de arte Berta Taracena), además de la compañía de María Teresa Espinosa, María Jiménez y Alfredo Matus. El volumen de pasta dura y diseño editorial de Daniel Moreno Alanís, se conforma por 269 páginas y tres capítulos: “El barrio de Tepito”, “Antecedentes de la Elitep”, “La Elitep”, más dos extras sobre “Los murales de Alejandro Caballero y alumnos de la Elitep” y “Conclusiones” que narra la labor de su fundador así como de discípulos y jóvenes artistas que emergen en la cultura nacional. A la preentación le continuará otra más sobre el libro “Tepito Existe ¡porque resiste!”. La Galería se ubica en Peralvillo 55, colonia Morelos, CDMX.

Maldita Vecindad en el Zócalo

Este sábado 16 de julio, a partir de las 19 horas, se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el conjunto de rock y ska Maldita Vecindad en concierto gratuito. Esta tocada busca “celebrar las raíces profundas”, por lo cual fueron invitados artistas y agrupaciones que crean canciones en su lengua originaria, ya sea obedeciendo a la música tradicional de sus pueblos o mezclando los elementos de su cultura con los de géneros musicales urbanos. Entre ellos se anuncia una comitiva del pueblo seri (Comcáac) de Sonora y el conjunto Hamac Caziim (“fuego divino”), formado en 1995. Antes del concierto habrá exposiciones, y otros solistas acompañarán a Maldita Vecindad, como Brianda Danitza Romero, Lisandro Romero, Betsabé Torre y Roberto Molina “Toro Canelo”. Debido a la ola de covid, se mantendrán las medidas de sanidad del concierto celebrado el 11 de junio pasado con el trovador cubano Silvio Rodríguez, de modo que las personas deberán portar cubrebocas. Las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 brindarán servicios desde el sábado 16 de julio hasta la 1 de la mañana del domingo 17.

Festival comunitario en la explanada del Estadio Azteca

“En defensa del territorio, el agua, la vida y contra la corrupción inmobiliaria” es la consigna que enarbola el VII Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias de la Ciudad de México, cuyo festival tendrá lugar en la explanada del Estadio Azteca, el sábado 16 de julio, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Se trata de un encuentro para protestar por el Proyecto Estadio Azteca que, a decir de las agrupaciones convocantes, “nos quitará el agua, eleva las tarifas y expulsa a las familias” de los barrios aledaños en esa región colindante de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Las actividades contemplan cuentacuentos, mural colectivo, foro académico y comida, además de música con: Papiro Plástika, Malacorde (trova), La Charla, Banda de Punk Jazz “Todos mis enemigos deben morir”, Amenic, Té de Jamaica, Guerrilla Bang Bang, Mexikan Sound System y La Comparsa. También se darán los talleres: Reciclaje, Identificación de flora, Abordar cuerpo tejiendo barrio, Lombricoposta, Alebrijes (expo-taller), Serigrafía, Mecánica Básica (para bicicletas), y Teatro Callejero “Lágrima, Risa y Rebelión” a cargo de Okupa Gráfica. Más información de “Vecinos unidos contra las megaconstrucciones” en #DefendemosTerritorioVivo.

Payola, rock en el Dobermann del Centro Histórico

La trayectoria del grupo alternativo del rock Payola data de una década, guiada por el vocalista y guitarrero Sammy Hampton, más el tecladista Jorge Hernández “Festo”. Reunidos nuevamente, se agregan en esta ocasión el bataquero Axalli Aguilar, el bajista Armando Vélez y músicos invitados. “Rojo”, “Friqui”, “En el aire”, “Feliz Día del Padre, Mamá”, “Hormigas”, “Sin dirección”, “La promesa” y “La ley de Murphy” son algunas de las rolas que ofrecerá Payola el sábado 16 de julio, en el Dobermann, ubicado en la calle Donceles 12, Centro Histórico, a partir de las 6 de la tarde (boletos disponibles en redes sociales Instagram y Facebook de “Payola Official” y en el lugar de la tocada).

Exhibición de obras de pacientes psiquiátricos en reclusión

Compuesta por 52 obras realizadas por pacientes psiquiátricos del Sistema Penitenciario de la CDMX, la exposición “Desde adentro” se puede admirar en el Museo del Objeto del Objeto (MODO). La muestra que se empezó a gestar en 2016, es el resultado de una iniciativa conducida por el artista visual Ricardo Caballero en colaboración con el museo. Así, durante seis años de trabajo en conjunto y a través de talleres llevados a cabo dos veces por semana, se ha creado un número considerable de piezas y propuestas que reflejan diversas inquietudes por parte de las personas privadas de su libertad. Son pinturas, dibujos, collages y textiles creadas por 54 interno-pacientes del Penal Femenil de Tepepan y del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi). Las piezas se dividen en dos secciones. La primera, llamada “El informe de sí”, consta de obra reciente, generada en su mayoría, durante la pandemia en ambos penales. La segunda parte es una retrospectiva de estos años de trabajo y se complementa con la proyección de un video que muestra la explicación de algunos artistas acerca de su obra. Las obras se acompañan de 490 objetos de la colección del MODO, con los cuales se establece un diálogo y que en muchos casos inspiraron su creación. La exhibición se puede visitar el lugar, ubicado en Colima 145, colonia Roma, este sábado 16 y domingo 17 de julio, de las 10 hasta las 18 horas. Más información en www.elmodo.mx.

“El filmador”, sobre el escritor José Pedro Díaz en Europa

Es un filme uruguayo de Aldo Garay basado en las filmaciones realizadas por el escritor José Pedro Díaz. En 1950, Díaz y su esposa, la poeta Amanda Berenguer, viajaron a Europa. Durante dos años, y a manera de un diario fílmico, el autor sintió la necesidad de registrar sus experiencias en una cámara, develando así sus otros intereses y facetas como creador. Esos apuntes cinematográficos ocultos desde 1950 y un diario literario descubierto hasta 2010, los cuales narran episodios en común, son los pilares de este documental que rescata reflexiones y crónicas sociales en un tándem donde se funden arte, memoria y existencia. La película también captura la gestación creativa de dos de las figuras imprescindibles del grupo de artistas uruguayos conocidos como la Generación del 45. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 8. Sábado 16, a las 14:15 y 18: 15 horas, y domingo 17 de julio, a las 16:15 y 2015 horas.

“Santo contra el Doctor Muerte”, un clásico de 1973

Rafael Romero Marchent dirigió este largometraje en 1973, donde unos ladrones entran en un museo y causan daños en el cuadro “Los borrachos” de Velázquez. Se encarga la restauración de la obra al doctor Mann, sin saber que es precisamente uno de los criminales. Lo que hará Mann será sustituir el cuadro por una copia. Además, tiene a varias mujeres secuestradas en su castillo. Aprovechando que el luchador y agente secreto Santo se encuentra en España, las autoridades le piden que investigue el caso con el detective Paul. Actúan el Santo, Carlos Romero Marchent y Helga Liné, entre otros. Se podrá ver en el espacio Cineteca de Culto 22 del Canal 22, domingo 17, a las 14:30 horas.

Documentales de la resistencia en FilminLatino

Con motivo de los siete años de la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, FilminLatino, se proyecta el ciclo “Documentales de la resistencia”, en la cual “Negra” (2020), de Medhin Tewolde Serrano, se podrá ver el sábado 16 y domingo 17 de julio, a cualquier hora. Tenía 7 años cuando por primera vez alguien en la calle me llamó “negra”. Volteé a ver a quién llamaban, hasta que entendí que era a mí. Ese día supe que yo era negra, y las risas de alrededor me hicieron ver que quizá no era algo bueno. ¿Esto me había pasado sólo a mí, o también le había pasado a otras? La cita es en www.filminlatino.mx.

World Press Photo 2022 en el Museo Franz Meyer

Para la edición 2022 del concurso fotográfico World Press Photo se recibieron más de 64 mil imágenes de 130 países. Desde el 15 de julio abrió la exposición World Press Photo 2022 con algunas de aquellas imágenes fotoperiodísticas expuestas en el Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, colonia Guerrero), abierto de martes a viernes de 10:00 a 17:00, y sábados y domingos de 11:00 a 18:00. Entrada general: 75 pesos.

“Van Gogh Alive” en el Monumento a la Madre

Disfrute la experiencia inmersiva dentro de las obras más trascendentes de Vincent van Gogh. Continúa esta exposición a la manera de un viaje asombroso por el universo del pintor holandés, acompañándolo por los Países Bajos y lugares de Francia como Arlés, Saint Rémy y Auevrs-sur-Oise, donde creó muchas de sus obras maestras. Son más de 3 mil imágenes que evocan todos los sentidos y nos adentra en la mente de Van Gogh, mientras sus obras cobran vida. Uno siente que entra en los cuadros del artista a través de un espectáculo digital de 360 grados, pantallas digitales, efectos de sonido, mapeo de proyección y mucho más: la réplica de su “Habitación de Arlés”, para que usted pueda tomarse su propia foto inspirada en el artista; tienda de “souvenirs” con objetos personalizados de Van Gogh y un área gastronómica. Para todo tipo de público, en la Explanada del Monumento a la Madre (avenida Insurgentes Sur esquina Sullivan). Duración del recorrido: 60 minutos aproximadamente. De lunes a domingo, de 10 a 19 horas, pero los sábados hasta las 20 hrs. Hasta el 11 de septiembre. Recomendable comprar boletos desde 225 pesos previamente en: https://feverup.com/m/98117.

Culmina la Feria de las Flores en San Ángel

El sábado 16 y el domingo 17 serán los últimos días que la tradicional Feria de las Flores de San Ángel se llevará a cabo en diversos espacios públicos de las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán. Los vecinos decoran los balcones de sus casas, pero además habrá talleres, muestras gastronómicas, venta de libros y música en el Parque de La Bombilla, Esquina del Huerto, Museo Soumaya (Loreto), Parroquia San Jacinto, Museo Casa Del Risco, Templo del Carmen, Centro Cultural San Ángel, Museo del Carmen, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Programa completo).

Cartelera México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas: teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine…

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos del INBA le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: Museo Palacio de Bellas Artes. Otros tres recintos con esta modalidad son: Museo Casa de Carranza, Museo Nacional de Culturas Populares y Museo Nacional de los Ferrocarriles Nacionales.

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte su página.