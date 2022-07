“Morriñas”, biografía de Modesto López, en el Museo Nacional de Culturas Populares

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Este domingo 3 de julio a las 17 horas, el poeta Eduardo Langagne y un tren de músicos cercanos a Ediciones Pentagrama presentarán “Morriñas. Aguafuertes de mi andar por la vida”, memorias del productor Modesto López en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, Coyoacán.

El autor leerá fragmentos de su autobiografía, alternando con artistas como Margie Bermejo, Carmina Cannavino, Armando Chacha, Argelia Fragoso, Rafael Mendoza, Jorge García Montemayor, Nayeli Nesme, Francisco Palacios, Carlos Porcel “Nahuel”, “Ramoncito” Sánchez, Delfor Sombra, Anastasia Sonaranda, Juan Daniel Vargas y Armando Rosas.

Fundador de la disquera Pentagrama hace cuatro décadas, el también actor, documentalista y editor Modesto López jugó un papel relevante a la muerte del cantautor rupestre Rockdrigo González, en los sismos de 1985, por haber dado a conocer cuatro discos LP, caséts y CDs con grabaciones de “El profeta del Nopal” (junto a Fausto Arrellín del conjunto Quál y Rodrigo de Oyarzábal, productor de Radio Educación), convirtiéndose en el principal promotor cultural de los apoyos económicos en la educación de Amandititita (hija de Rockdrigo).

De origen gallego y argentino, en 1973 López tomó su cámara y con 100 dólares en la bolsa comenzó a recorrer América Latina, viviendo en Ecuador y asentándose en México hace 41 años. En 2014, contó a Pedro Jorge Solans (https://adriancuassolo.blogspot.com/2014/01/modesto-lopez.html):

“Yo recorrí mucho Argentina, trabajé en la Universidad de Comahue, en el Departamento de Cine. Al cine me fui vinculando porque en aquella época de actor, colaboro no solamente con un pequeño trabajo de actor en ‘Operación Masacre’, sino también lo hago con Raymundo Gleizer en ‘Los Traidores’ y en otros trabajos. Al regresar en los finales del 82, me acerqué con la movida del Teatro Abierto, con el cual tenía yo muchos vínculos, con Roberto Cossa, Roberto Espina que vive acá, en Río Ceballos, que fue mi primer maestro de teatro (…)

He recorrido todo México, he hecho grabaciones de campo de los más diversos géneros musicales y también hice trabajos en América Latina. Mis primeras producciones discográficas antes de crear Pentagrama fueron con Alfredo Zitarrosa y Los Olimareños. Edité muchas cosas, trabajé mucho con la trova cubana…”

Cuando en plena pandemia comenzó a redactar su autobiografía “Morriñas”, el periodista Víctor Roura escribió:

“Modesto López cuenta con 730 títulos diferentes reuniendo a artistas principalmente de Latinoamérica, mayoritariamente mexicanos, una proeza insuperable incluso para los sellos multinacionales preocupados, sólo, por alcanzar un determinado número de copias vendidas so pena de someterse, el artista, a la expulsión inmediata del medio. La diversidad minoritaria de Pentagrama, de manera paradójica, ha sido su grandeza.”

Entre los múltiples nombres que ha grabado Modesto López en Ediciones Pentagrama, se encuentran:

“Óscar Chávez, la banda Bostik, el grupo Yalba, Betsy Pecanins, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú, los Hermanos Rincón, Luis Pescetti, Amparo Ochoa, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Atahualpa Yupanqui, Eulalio González “Piporro”, El Personal de Guanatos, la Banda de Tlayacapan, La Castañeda, Ñico Saquito, Mono Blanco, Roberto González, Nina Galindo, Armando Rosas y la Camerata Rupestre.”

La entrada a la presentación del libro “Morriñas” (que en gallego significa “nostalgias”) en el Museo de Culturas Populares es gratuita.