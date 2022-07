Muere Shonka Dukureh, actriz de la película “Elvis”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Shonka Dukureh, la actriz afroamericana que encarnó a la cantante estadunidense Willie Mae Big Mama Thornton en su interpretación de “Perro callejero” en la película “Elvis”, de Baz Luhrmann, fue hallada muerta a los 44 años en la cama de su hogar en Nashville, Tennesee, el jueves 21.

Si bien la policía de Nashville descartó que se tratara de un asesinato al no encontrar huellas de violencia en el departamento donde ella vivía con sus dos hijas, se dijo que habría que esperar los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso.

Shonka Dukureh debutó cinematográficamente justo en “Elvis”, había estudiado teatro y poseía una licenciatura en pedagogía. Este año compartió escenarios en Coachella con el rapero Doja Cat y entrevistada por la estación radiofónica WPL-FM de Nashville, recordó con gusto el llamado del director Luhrmann para interpretar el papel de la enorme blusista Big Mama Thornton y cómo fue invitada a la filmación que realizó en Australia.

“Me sentí muy honrada –manifestó-- y pensé que había sido el mejor regalo de Navidad que haya recibido jamás. Yo quise entonces verdaderamente rendirle un gran tributo a ella [Big Mama Thornton], debí clavarme a fondo dentro de mí misma, en mi propia autoconfianza y en mi propia voz.”

La actuación de Shonka sucede en las primeras partes de la película, cuando el joven Elvis Presley (el actor Austin Butler) comienza a grabar a mediados de los cincuentas sus primeros discos en Memphis y eventualmente escoge “Perro callejero” (en inglés “Hound Dog”), un blues compuesto en 1952 por el dueto blanco de Jerry Leiber y Mike Stroller para Big Mama Thornton (Alabama, 1926-California, 1984), quien no solo cantaba sino que tocaba guitarra, armónica y batería.

Shonka Dukereh nació el 3 de septiembre en Charlotte, Nashville. Su poderosa voz acompañó las giras internacionales del inglés Jamie Lidell and the Royal Pharaos, siendo convocada a efectuar coros en diferentes álbumes. La actriz australiana Olivia DeJonge, quien hizo el papel de Priscilla Presley en “Elvis”, señaló acerca de su interpretación de “Perro callejero” en la cinta:

“Fue una experiencia espiritual observarla nacer, por así decirlo, en un despertar libertario, algo simplemente fuera de serie.”

Aunque al surgir al estrellato musical Elvis Presley no era en realidad un cantante de blues, sus primeras grabaciones las había tomado de artistas afroamericanos como Arthur Crudup (“That’s All Right, Mama”), Junior Parker (“Mistery Train”), Little Richard (“Tutti Frutti”) y la mencionada Big Mama Thornton. En la película “Elvis”, el director australiano Baz Luhrmann quiso destacar cómo El Rey del Rock & Roll no sólo había sido influido por ellos, sino también por la forma de vestir de los artistas de raza negra que solían acudir a la sastrería Lansky de Memphis.

Así, en esta “biopic” –actualmente en cartelera y con sumas millonarias de recaudación a menos de un mes de haber salido en salas comerciales--, vemos también las personificaciones de Crudup (a cargo de Gary Clark Jr.), Little Richard (por el modelo Alton Mason) y la de B.B. King (Kelvin Harrison Jr., en la película).

A la par de todos ellos, la intérprete Yola caracterizó a la guitarrista y cantante Sister Rosetta Tharpe, mientras que Shonka Dukureh recreó a Big Mama Thornton, impactando con su actuación ambas mujeres afroamericanas a la crítica mundial muy favorablemente.

Un video recién publicado en YouTube la muestra con una de sus hijas y en él, se sugiere que la cantante ya sabía que iba a morir prematuramente.