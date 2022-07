Studio Allaire y la apuesta para formar cantautoras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La academia coyocanense de canto Studio Allaire, fundada por la pedagoga Éricka Bañuelos, festejó sus XV años con un recital de cinco alumnas quienes ya comienzan a sobresalir como cantautoras, destacando la joven promesa sudcaliforniana Abril, recientemente contratada por la disquera WeRock.

Además de Abril, las chicas artistas que se presentaron en el sencillo convivio de Allaire (donde asistió como invitado de honor el periodista, escritor y músico Fernando Rivera Calderón) fueron: la mexicana-canadiense Linnea Beckmann, la tapatía América Guzmán, Bárbara Riquelme y Ana Tuirán.

Linnea, quien ha realizado proyectos culturales en el mundo (como es el caso de su participación artística en Kingston, Canadá), ofreció algunas melodías en inglés, a la par que la sólida voz de América cantó “Desde que tú no estás”, su cuarto tema grabado por la productora Pro-Tempo en Guadalajara.

Bárbara Riquelme gustó por su contenido de lírica cotidiana y su llamado a la solidaridad en tiempos de tristeza. Su trayectoria puede hallarse en cualquier plataforma musical, sobresaliendo su disco “Luz intensa en un día nublado”.

Ana Tuirán cerró el convite interpretando sus sabores rítmicos de bossa y samba brasileña en la guitarra y al piano, acompañada de un contrabajista con ponch. Siguiendo su biografía, en el 2016 ella se graduó en la Universidad McNally Smith College of Music, componiendo canciones. Después lanzó el EP en vivo “Live at The Hideaway”, grabado en The Hideaway Studios de Minneapolis, Estados Unidos.

Previo a Ana, la actuación de Abril, como una epifanía de magia cinematográfica (ella con guantes negros al estilo de la actriz belga Audrey Hepburn), llenó las expectativas de la celebración quinceañera. Demostró en el foro de Studio Allaire su cualidad interpretativa, llena de una grata imaginación melódica ofrendando su ramillete de rolas con una sensualidad inocente, la mejor: “Güisqui”. Abril Montserrat Vázquez Díaz, esta sirenita del Mar de Cortés, fue acompañada por la guitarra acústica de Miguel Ortiz, de Los Daniels.

Bohemia en el corazón de la Roma

En un cálido ambiente de bohemia que cobijó el Café Janeiro, Abril brindó otro concierto el pasado fin de semana, alegrando el ambiente de intimidad de este acogedor espacio ubicado frente a la Plaza Río de Janeiro.

La presentación dividida en dos actos eligió un amplio horizonte sonoro de “covers” para honrar a los artistas de su influencia, sin faltar los temas originales de Abril, aclamada por una selecta audiencia.

El primer segmento emprendió vuelo pasaditas las 21:20 horas, agasajando con las rolas “Over the Rainbow” de El Mago de Oz y “Back to Black”, en tributo a Amy Winehouse.

A continuación “Come Together” y “Don’t Let Me Down” del cuarteto de Liverpool The Beatles, además de “Billie Bossa Nova” de la estrella estadunidense Billie Eilish.

Entre luces tenues que generaron sensibles ambientaciones brilló la silueta de Abril, ataviada magníficamente con un elegante vestido negro. Esta vez, los acompañamientos estuvieron en manos de su reluciente ensamble de jóvenes músicos Max Ulyses (guitarra), Guillermo de los Monteros (bajo) e Iván Rosa (piano). Distinguido homenaje a The Cure y recordando la mágica oscuridad de Robert Smith, “Lovesong”, donde la veinteañera de Los Cabos se lució guturalmente; si bien el encantamiento romántico lo produjo a ritmo de “Irreal”, aclamado tema de su autoría.

La sesión destelló con la desgarradora “Creep” de Radiohead. Tras breve receso, el segundo acto consideró “Let It Be” de McCartney y “Make you Feel my Love” del poeta Nobel de Minesota Bob Dylan, aderezando con “Ilusión”, creación de la espigadita Abril. Los aplausos entre cada corte la abrigaron, no en vano sus adeptos habían agotado reservaciones del lugar, un show relajado y cálido entre los elixires de la cafeína y la coctelería refrescante.

Sedujo con sus gestos de magia al entonar “Telepatía”, de Kali Uchis, así como el fonqui sabrosón de “Güisqui”, primer sencillo escrito por la misma Abril, quien anunció que el disco con los productores de We Rock saldrá en plataformas digitales este 18 agosto.

Como despedida entonó “La vie en rose”, en honor a la muñeca parisina Édith Piaf. El reloj voló poco más allá de las 23:10 horas y Abril Vázquez no dijo adiós, sino hasta muy pronto… así sea.

(con información de Roberto Ponce y Jorge Panameño)