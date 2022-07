Will Smith pide perdón a Chris Rock por la bofetada en los Oscar; "fue inaceptable"

La bofetada de Will Smith a Chris Rock. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El actor estadunidense Will Smith volvió a disculparse con el comediante Chris Rock por la bofetada que le propinó durante la transmisión de los Premios Oscar, lo cual, reconoció, fue “inaceptable”.

En un video publicado en su cuenta en Instagram, Smith dijo que intentó contactar a Rock para hablar sobre el incidente, pero le respondieron que el comediante no estaba listo para hablar con él.

En el video de casi seis minutos, Will Smith aseguró que “no hay parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento.

“Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Estoy aquí cuando estés listo para hablar”, dijo dirigiéndose a la cámara y refiriéndose a Chris Rock.

El 27 de marzo pasado, Chris Rock hizo una broma sobre el peinado de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien padece alopecia areata, un trastorno que provoca la caída del cabello.

De inmediato, Will Smith subió al escenario, se acercó a Chris Rock y, sin mediar palabra, le propinó una fuerte bofeteada. Luego, desde su lugar, le gritó “no hables de mi esposa”.

Tras el altercado, que se transmitió en directo por televisión, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas vetó a Will Smith de los Oscar durante los próximos diez años.

Deslinda a su esposa

En su video, Will Smith aclaró que su esposa no alentó su comportamiento de esa noche. “Jada no tuvo nada que ver con eso”, aseguró.

Luego se disculpó con la familia del comediante y en especial con su madre, Rosalie, y su hermano, Tony Rock.

“No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese momento”, dijo Smith.

Luego, el actor se disculpó con su propia familia y con los actores nominados al Oscar esa noche, por haberles “robado y empañado su momento”.