"Minions: nace un villano": el tierno Gru

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Gru nunca ha sido malvado. Aunque se considera el más grande pillo de la historia, en realidad es un hombre de gran tamaño que ha suplido su falta de atractivo físico con un enorme talento intelectual para pretender afectar a la humanidad.

Nunca lo consigue y sí, en cambio, termina ayudando a los desvalidos.

Minions: Nace un Villano (Minions: The Rise of Gru, 2022) es otra extensión de la serie animada Mi Villano Favorito (Despicable me), en la que se le proporciona mayor relevancia a los minions, esos seres amarillos parecidos a cápsulas, de origen desconocido, que auxilian al Jefecito, cuando era un niño inofensivo, en sus planes malévolos de destrucción y conquista.

La cinta va dirigida a los niños y es un buen pretexto para poner en acción a la colorida pandilla que, en esta ocasión, se enfrenta con un grupo de supervillanos conocidos como Vicio 6, cada uno con características particulares y excéntricas.

Está ambientada en los 70, en plena época de la música disco, cuando el maestro del crimen era un pequeño y aspiraba a convertirse en una gran figura de la maldad universal. La película de los estudios Illumination está plagada de guiños y detalles que mayormente serán comprendidos por los papás de los niños o, más precisamente, por los abuelos que vivieron esa época con atuendos que ahora mueven a la risa.

Por ahí está la villana Donna Disco con su cabello afro, Svenganza, con patines de cuatro ruedas en modo de roller ball, o Manos de Acero con su cabello largo y mostacho.

La acción se detona con una traición, cuando dejan abandonado a la mitad de una misión a su camarada Willy Kobra, un vejestorio que se viste como chavo con camisas sin manga y pantalones blancos. Este personaje hace equipo con Gru para robar una preciosa joya que desatará todos los males del mundo.

Entre referencias retro pop y chistes sobre la torpezas de los minions se va desarrollando una pequeña historia, que se fortalece con una impecable animación. Es físico y e pastelazo el humor de los minions Kevin, Bob, Stuart y Otto, por su exasperante necedad por complacer a su guía, lo que los hace meterse constantemente en problemas.

La cinta se va desarrollando sin pretensiones mayores, exponiendo al protagonista a riesgos inexistentes. A diferencia de otras propuestas para niños como Sing, que se refieren a temas importantes como la tenacidad, la realización de los sueños y la desesperación pro la trascendencia, esta es meramente anecdótica y solo va presentando viñetas repetitivas, sobre lo que le sucede al niño tímido, buleado, y poco agraciado que quiere ser parte de la estirpe de los villanos.

Minions: Nace un Villano se presenta como una cinta sobre el pequeño Gru aunque, en verdad, es otro de los giros del spin off de los traviesos seres descoloridos con overol de mezclilla que, por tontos y bien intencionados, se equivocan y provocan algunas carcajadas.

Es una entretenida comedia familiar con escasa profundidad.