Ana Claudia Talancón en “El refugio”, de Starzplay

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Una familia enfrenta situaciones extrañas causadas por alienígenas y busca un lugar para protegerse en la miniserie de ciencia-ficción “El refugio”, donde predomina el suspenso.

La protagonista es Ana Claudia Talancón.

Los seis capítulos, que se pueden ver en la plataforma de “streaming” Starzplay, son producidos por Fábula, de los hermanos chilenos Juan de Dios y Pablo Larraín. La dirección es del argentino Pablo Fendrik. Es una idea del chileno Julio Rojas, quien también escribe el guion con Enrique Videla y Francisco Ortega.

La actriz mexicana Ana Claudia Talancón interpreta a una madre dispuesta a todo para proteger a sus hijos. ¿Pero todo es real o producto de la imaginación?

Protagonista de la película “El crimen del Padre Amaro”, comenta en entrevista vía Zoom que desde que conoció el proyecto le encantó:

“Primero porque los personajes femeninos son muy fuertes y todos los miembros de la familia eran atacados por algo que no sabemos qué es, que no conocemos, cuando en la vida real padecemos una pandemia. Entonces, me despertó sentimientos tan parecidos a los que hemos pasado. Y segundo, pensé en el suspenso, ese género que a la gente le encanta.

“Me fascinó también la idea de poder conocer Chile, donde se filmó, y trabajar con mis compañeros actores como Alfredo Castro, Zuria Vega, Diego Escalona, Alberto Guerra, Paloma Woolrich y Gustavo Sánchez Parra, en fin, con todos los involucrados en la serie. Fue una combinación de elementos que dije: “¡Sí, sí, sí!”. Y aparte tenía el tiempo, entonces no dudé ni un segundo en participar”.

–¿Cómo fue filmar los seis capítulos en plena pandemia, en el 2021?

–¡Fuertísimo!, la verdad. El confinamiento en el 2020 no la pase sola, pero fue muy estresante saber que el mundo estaba atravesando por cosas tan difíciles y que tanta gente estaba muriendo, pero yo, que tengo tan poco tiempo para estar en casa, porque gracias a Dios tengo mucho trabajo, disfruté muchísimo estar en mi casa: poder cocinar, ver a mi familia, estar con mis seres amados.

“Sin embargo, cuando llegué a Chile a filmar ‘El refugio’ estaba en semáforo rojo, había toque de queda. Tuve que viajar sola. Llegamos a un hotel y nos aislaron, debíamos estar solos por completo. Después nos pasaron a cada quien a los sitios donde íbamos a estar, ya sea una casa o un departamento, donde escogimos que íbamos a vivir y estar ahí otra semana solos”.

Además, hacía mucho frío, dice:

“Yo que soy de Cancún, la verdad la sufrí muchísimo. Había muy pocas horas de luz, entonces los horarios que teníamos que manejar de trabajo para poder aprovechar las horas de luz eran muy extremos. Sin embargo, son hermosos los escenarios en Chile, las montañas estaban nevadas. Había un campo bello donde se encuentra la casa en la cual se rodó. Los amaneceres y los atardeceres fueron impresionantes. Entonces era una mezcla de sentimientos y cansancio. Y la situación del covid-19 nos preparó para lo que íbamos a interpretar”.

Continúa:

“La pandemia nos dejó poder adentrarnos en las entrañas de esta historia y trabajar en un análisis de texto, en volverlo más real, y creo que salió muy bonito”.

–¿Cómo se sintió en el papel de madre?

–Muy bien. Me encantó poder ser madre de unos pequeños y una adolescente. Nunca había trabajado con niños que fueran tan buenos actores. Tanto Diego como Isabela se portaron excelente. Llegaban con sus textos súper bien aprendidos, se concentraban cuando se tenían que concentrar, me dejaban que los abrazara y apapachara. Eso nos hizo conectar como familia.

“Me encanta el momento en el que me encuentro. Soy una persona sumamente adaptable y con muchas ganas de compartir amor y de conectar conmigo misma y con los demás”.

Por su parte, Rojas, también por Zoom, destaca que intentaron que no fuera una historia ridícula:

“Ante fenómenos extraños que no podemos manejar, lo único que nos queda es trabajar colectivamente y generar confianza, como una tribu. Si pasa algo, lo primero es que lo vamos a saber a través de las redes sociales, y lo segundo, hay que formar una comunidad para protegernos”.

Manifiesta que al equipo “le gustaba lo que estamos escribiendo”. Y subraya:

“Todos estaban conscientes de que estábamos realizando un género que no es tradicional en Latinoamérica y todos asumimos ese riesgo, y fuimos hacia delante con mucho confianza. Al público en general, en un mundo que pareciera de ciencia-ficción, le gusta la ciencia-ficción, y no es que en Latinoamérica no haya ciencia-ficción, este género pertenece a cualquier lugar”.

Confiesa que para la trama se inspiró en el largometraje clásico “Los pájaros” (1963), de Alfred Hitchcock:

“Es una familia confinada y está en amenaza por algo, y además tiene que ver con encuentros cercanos, hay una casa en el campo, es un lugar aislado donde debe tomar decisiones de sobrevivencia”.

Y finaliza:

“Queríamos crear algo realista con una familia latinoamericana rota por el dolor, pero con dinámica común como los abuelos con los nietos, los niños, el perro… y además deseaba incluir una amenaza descrita por las redes sociales y los celulares. Toda la información que recibimos ya no viene del boca a boca tradicional, sino a través de una pantalla donde tenemos que decidir si lo que estamos viendo es verdad o mentira”.