“Master of Puppets” de Metallica causa sensación en “Stranger Things” y entra al Top de Spotify

Escena donde Eddie Munson toca "Master of Puppets” . Foto: Spotify y Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La canción “Master of Puppets” de Metallica entró al Top de Spotify gracias a “Stranger Things 4”, la famosa serie de Netflix.

La canción apareció en el final de la popular serie, en una escena protagonizada por el personaje Eddie Munson, que cautivó al instante a la audiencia.

El tema de su álbum homónimo de 1986 tuvo 417% más streams en México que el día promedio. Esto es 5 veces más de lo habitual.

El pasado domingo 3 de julio entró al lugar 112 en el Top 200 de canciones en México y fue la nueva entrada más alta en Viral Songs México, obteniendo el puesto 78 ese mismo día.

A nivel global, “Master of Puppets” se ubicó en la posición 26 del Top 50 Global de Spotify.

No solo ha sido esta canción la que ha causado este efecto. Kate Bush resurgió y se hizo nuevamente popular con su tema “Running Up that Hill”, que encabezó las listas de reproducción después de aparecer en la popular serie de suspenso.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” sonó en el cuarto episodio de la primera parte de Stranger Things 4 y se fue a la cima.

En el último mes, México fue el cuarto país con más streams para este clásico, detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. El 3 de julio se ubicó en el lugar 18 del chart Top 200 México de Spotify y en la posición 17 del chart Viral Songs México.

Joseph Quinn es el actor que da vida a Eddie Munson y durante una entrevista dijo que desde que leyó el guion fue a comprar una guitarra para ser él quien tocara el famoso solo de guitarra de “Master of Puppets”.

“Master of Puppets", un clásico

De acuerdo con GQ, “Master of Puppets” forma parte del disco de estudio del mismo nombre, lanzado en 1986, el cual fue el último grabado con el bajista Cliff Burton, quien falleció en un accidente en Suecia durante el tour promocional.

Metallica ya tenía dos grandes discos bajo su brazo, Kill 'Em All y Ride The Lightning, con los cuales presentaron la “suciedad y violencia” del thrash metal y el speed metal a las masas, ganándoles una enorme base de seguidores y el respeto de la crítica. Buscaban que su tercer disco consiguiera superar lo anterior con una composición e instrumentalización más madura.

Insatisfechos con el sonido de su estudio en California, decidieron grabar en Dinamarca, de donde es originario el baterista Lars Ulrich, quien también decidió tomar clases de batería para mejorar su técnica.

El recién invitado Kirk Hammett, quien llegó a reemplazar a Dave Mustaine, trabajó con el icónico guitarrista Joe Satriani para aprender a grabar de forma más eficiente.

La grabación fue en Sweet Silence Studios en Copenhagen bajo la producción de Flemming Rasmussen con quien trabajaron en Ride the Lightning, desde septiembre hasta diciembre de 1985.

“Master of Puppets” fue grabada durante esas sesiones, producida con la banda, siendo revolucionaria por su extensa sección instrumental, la cual era rara para el género en ese tiempo, mientras que tiene el característico sonido del downpicking acostumbrado por James Hetfield y Kirk Hammett.

El bajista Cliff Burton señaló que era su canción favorita del disco, y terminó siendo una de las más reconocidas de la banda, siendo una clave de su setlist ya que no hay concierto en el que no la toquen.

La canción recibió certificación Oro en Italia y Plata en Reino Unido. VH1 la catalogó como la tercera mejor canción de metal en la historia, mientras que Partin Popoff la colocó en el segundo lugar de sus 500 mejores canciones de metal de todos los tiempos.

Recientemente, Metal Hammer hizo una lista de las mejores canciones de Metallica donde tuvo el primer lugar.

James Hetfield habló sobre la canción en una entrevista en 1988 donde señaló que el tema “aborda bastante las drogas. Cómo las cosas cambian, en vez de que tú controles lo que tomas y lo que haces, son las drogas las que te controlan”.