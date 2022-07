"Preferiría no hacerlo": Bartleby y el suicidio en conferencia de Vicente Quitarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El suicidio como un acto de convencimiento y no de cobardía, a través del personaje Bartleby de Herman Melville, es el tema que el poeta, narrador y ensayista Vicente Quirarte abordará en su participación en el ciclo “Lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua (AML)”.

El título de la ponencia, toma la famosa frase que el protagonista del cuento “Bartleby, el escribiente” repite incansablemente a lo largo de la breve historia de Melville: “Preferiría no hacerlo”.

Miembro de El Colegio Nacional desde 2016 y nacido en la Ciudad de México el 19 de julio de 1954, Quirarte escribió sobre ella en “Nexos”, el 10 de octubre de 2021, al comentar el libro “Suicidio”, de Arnoldo Kraus:

“La frase que da título a este ensayo procede de uno de los relatos más hermosos y enigmáticos de Herman Melville. ‘I would prefer not to’ es un manifiesto que deja la puerta abierta, la esperanza de un futuro. No es la negativa absoluta sino una elección hipotética. Más allá de la cortesía, es una manera de decir ‘quisiera quedarme, pero no puedo’. El tiempo condicional impone un retraso, una demora que finalmente conduce al escribiente Bartleby a la muerte por inanición. A un suicidio velado”.

En el ensayo del filósofo francés Gilles Deleuze, que acompaña algunas ediciones del cuento del autor neoyorkino, se analiza también ese condicional que parece amable, pues además no es un rechazo absoluto, sino una “frase susurrada con voz suave, paciente”. Algo que contrasta con su idea de considerarlo un relato de una violenta comicidad, “se asemeja a las narraciones de Kleist, de Dostoievski, de Kafka o de Beckett”.

A través de un comunicado, la Academia explica que la ponencia el también crítico literario e historiador, ganador del Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas y el Xavier Villaurrutia, entre otros, hará referencias poéticas y personales para establecer una analogía entre la vida y la fiesta, una tertulia de la cual los invitados, se vayan o se queden, merecen respeto y comprensión.

Considera que se debe tener empatía porque “quienes nos quedamos de este lado no imaginamos los sufrimientos del que se va”, y a través de citas del propio Melville, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges y Nathaniel Hawthorne invita a reflexionar sobre quienes decidieron partir antes de tiempo:

“La resignación significa firmar de nuevo, volver a establecer un pacto con la vida que parece estarnos siendo arrancada”, comparte desde su intimidad el ganador del Premio Xavier Villaurrutia, para dar voz a quienes deciden vivir, luego de perder a personas amadas, pues, concluye: “al final sólo queda el silencio del fallecido y la paz que podremos obtener a través de la resistencia”.

La conferencia de Quirarte se llevará a cabo este jueves 7 de julio a las 13:00 horas, y se transmitirá a través de las redes sociales (Facebook y YouTube) de la AML, en la cual el poeta y doctor en Letras Mexicanas por la UNAM ocupa la silla XXXI desde 2002.