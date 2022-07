Marta Aura: recordada por María Rojo, De Tavira y Héctor Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con presencia de Aurora Cano, gestora cultural y directora de la Compañía Nacional de Teatro, el gremio de actores vela los restos de Marta Aura, primera actriz de cine, televisión, fotonovelas y teatro fallecida a los 83 años en esta ciudad, hoy sábado 9 de julio, por causas no reveladas aún.

Hace un año, Marta Aura había sido hospitalizada de neumonía. Su colega María Rojo la recordó por su excelente sentido del humor y empeño:

“Comprenderás que me duele mucho que se haya ido mi amiga Marta Aura, me levanté con la terrible noticia pues ella fue mi compañera cuando hacíamos fotonovelas y había que sacar una cada semana. Esos fueron los tiempos cuando fuimos de lo más pobres. Nos prestábamos la ropa y nos la intercambiábamos para vivir de una fotonovela. Nos sentíamos felices si nos daban tres capítulos en las novelas. ¡Siempre fue una mujer tan luchadora…!

“Hicimos ‘Los motivos del lobo’, que escribió a mediados de los sesentas Sergio Magaña, la recuerdo amorosamente y a Adán (Guevara), su esposo, con quien vivió quince años, su hijo Simón y otra muchacha, Mariana, que está fuera del país. Yo hice en teatro ‘La mudanza’, de Vicente Leñero, que dirigió su marido allá por 1979. Después cada quien tomó sus propias vidas y ya con la pandemia ella y yo sólo nos hablábamos por teléfono…

“Pero yo admiré siempre –recalca la protagonista de “María de mi corazón” y “Danzón”-- su fortaleza, su amor por el teatro, su buena amistad hacia los compañeros. Porque te digo, fuimos muy pobres, pero ella siempre, siempre tuvo una actitud siempre positiva. Tiene unos hijos maravillosos como ella, una gran compañera… Parece que esto se dice como un lugar común cuando alguien muere y no, yo le hablé a Marta Aura como tres, cuatro veces dentro de la pandemia; no nos pudimos ver por obvias razones, sin embargo me dijo que estaba muy contenta en la Compañía Nacional de Teatro.

“Hizo muchas cosas, trabajó conmigo en cine para las últimas películas de Felipe Cazals, hizo de la abogada de Elvira Cruz en ‘Los motivos de Luz’ (1986), con nuestro querido Jaime Humberto Hermosillo en “El cuerpo de la noche” (2000), guion de Emilio Carballido, y era muy luchona, muy buena amiga, muy solidaria. Como digo, la etapa cuando fuimos más amigas la pasamos ella y yo siendo muy pero muy pobres. Ella se acababa de casar con Adán y yo con Juan de Dios (Allende), y ya entonces que nos dieran un papel en una telenovela, uf, te juro que hasta pagábamos la renta...

“La última vez que hablamos fue en pandemia y decíamos ‘vamos a vernos’; pero era difícil porque ella trabajaba en la Compañía Nacional de Teatro. Recuerdo que siempre me contaba sus males, pero muerta de risa ella, por ejemplo, cuando le hablé en los temblores de 2017 quise saber cómo le había ido pues ella vivía en un edificio de Coyoacán que yo veía demasiado alto y Marta tenía un problema… no podía ver bien. ¿No te saliste? Y me dijo: ‘Me quedé aquí, no me quise salir porque pensé: ‘¿pa’ qué me salgo si no veo nada?’. Y así trabajaba, riéndose todo el tiempo.”

Actuó como “La Malinche”

El director teatral Luis de Tavira manifestó a su vez sobre Marta Aura, a quien conocía bien y dirigió en “La noche de Hernán Cortés” (1992):

“Estamos con mucha tristeza, por una parte; pero también con una extraña alegría, por otra parte, celebrando el triunfo y la culminación de una actriz extraordinaria, que recorrió todas las etapas en los últimos cincuenta años del teatro y del arte de la actuación en nuestro país.

“Cuando muere una actriz evidentemente nos deja un hueco de lo más grande; pero cuando su vida ha sido la culminación de su condición de actriz sostenida todo el tiempo, perfeccionada, abriendo nuevos registros y sorprendiéndonos como es el caso de Marta Aura, también su ausencia se convierte en un homenaje a la vida. Y entonces uno celebra su triunfo, aún cuando nos llene de tristeza su ausencia.

“Es una actriz que decidió vivir los últimos años de su vasta carrera en la Compañía Nacional de Teatro como actriz de número, con lo cual quedó decidida a continuar hasta el final, en la culminación de su existencia, en el escenario. Eso es asombroso, admirable y nos llena de gratitud.”

--Ustedes trabajaron juntos…

--Así es –ataja De Tavira--, bueno, yo he sido testigo y espectador de momentos luminosos de su carrera de actriz. Soy cómplice suyo de proyectos teatrales extremadamente valiosos como todo aquello que hizo junto a Adán Guevara, un creador sumamente importante del teatro mexicano en la segunda mitad del siglo XX. También su hermano el poeta Alejandro Aura trabajó mucho tiempo en el arte y la cultura, de modo que ella pertenece a una generación enormemente brillante.

“Me tocó trabajar con Marta en alguna ocasión privilegiada como fue, no puedo olvidarlo, ‘La noche de Hernán Cortés’, de Vicente Leñero, donde ella interpretaba a La Malinche, ¡ni más ni menos! Luego en la Compañía Nacional de Teatro me tocó convivir con ella y la última vez que trabajamos fue en 2017, cuando montamos ‘El círculo de cal’ (Der kaukasische Kreidekreis) de Bertolt Brecht.”

El prestigiado actor Héctor Bonilla actuó asimismo con Marta Aura en diversos momentos, por ejemplo, en la telenovela “Entre el amor y el deseo” (2011), junto a Margarita Gralia y Alejandro Luján. Se le hace un nudo en la garganta y apenas logra manifestar su dolor a la agencia de noticias Apro, así:

“Marta Aura es una actriz muy querida. Compañera y hermana de oficio, la recuerdo como una persona humilde, sencilla, nunca se metió en escándalos. Una buena amiga para quienes tuvimos el gusto de tratarla.”

En el año 2012, los actores Héctor Bonilla y Marta Aura firmaron con otros artistas del gremio el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), para permitir que enfermos terminales no sean sujetos de tratamientos médicos ni aplazamiento artificial de la vida.

“Generalmente procuramos olvidar a la muerte, pero yo tengo claro que la muerte es la sensación natural del proceso vital y es motivo de reflexión para vivir intensamente y estar seguro que se debe concluir con dignidad”, comentó en aquella ocasión Bonilla.

Marta Aura destacó entonces la importancia de promover tal documento --propuesto desde 2008--, debido a que el enfermo en condiciones críticas no puede tomar una decisión, por lo que sus hijos u otros familiares deben decidir el futuro de quien se encuentra en agonía. La primera actriz remarcó:

“Considero que uno se debe hacer responsable no sólo de su vida, sino también de su muerte y no dejar el peso a los hijos. Creo que todos queremos morir relajados, dormidos y no despertar; pero a veces las enfermedades prosperan y aunque ya no se puedan curar, los médicos deciden extender la vida pese a que no sea de calidad y esto no es justo".