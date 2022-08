"Hasta siempre": Napoleón se despide con gloria y nostalgias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Como dice el “Eclesiastés” en La Biblia: Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora…

Y al espectáculo “Hasta siempre” del cantautor José María Napoleón le llegó su momento, si bien caló en los corazones de sus seguidores del Auditorio Nacional una fogosa velada este miércoles, bajo remanso de romanticismos, gloria y nostalgias.

El artista representante de México en el Festival OTI de la Canción Latinoamericana 1977 (cuando despreciado por el jurado su tema “Hombre”, con arreglos de Jonathan Zarzosa no recibiera ni un voto del jurado en Madrid, España), anunció desde mediados de este año 2022 su concierto de adiós, cosa que “le dolía” según confesó a medios de comunicación, pero un hecho que él “asumía con el profesionalismo suficiente como para reconocer el momento de la retirada”.

¿De qué te sirve la voz?

¿Para qué quieres palabras,

si te espantas al menor

movimiento de olas bravas?

No es más hombre el que parece,

ni el que grita más y espanta;

sino el que lleva en su voz

la verdad de sus palabras…

Así, hacia las 20:40 horas, el artista de signo Leo nacido hacia 1948 en Aguascalientes, entró al ruedo artístico del Auditorio ataviado de elegante traje negro y emprendió vuelos sonoros con “De vez en vez”.

Los alaridos no se hicieron esperar y unos 10 mil asistentes que acudieron al recital de despedida del llamado “Poeta de la canción” lo escucharon tomar la iniciativa:

“¡Qué maravilla estar aquí con todos ustedes, qué honor, se los agradezco con todo corazón!”, fueron las primeras palabras del compositor bautizado como José María Napoleón Ruiz Narváez. A lo largo de más de dos horas demostró por qué se ha ganado el corazón de México a través de una trayectoria de más de medio siglo, cuarenta álbumes grabados y haber compartido plaza con figuras señeras de la cantada en nuestro país y otras latitudes: Jorge Massías, Mocedades, Brandon Gosi, Los Ángeles Negros, Rosario de Alba…

Excelente producción, bellas luces relampagueantes y una pantalla monumental fondeado cobijaron al cantor quien brindó “Corazón bandido”, “Quisiera” y una entrañable “Celos”. En incesante bohemia, la noche destacó por el ensamble de músicos que acompañó a Napoleón para viajar en el tiempo a través de “Leña verde”. Un público en su mayoría fanático de la trova setentera atrevió amorosas frases al grito de “¡Te amo, no te vayas!”.

En reciprocidad, el aguascalentense de 73 años entregó su corbata de regalo a las primeras butacas y dio pase a “Después de tanto” y “30 años”. Entre cada canción –aclamada por la multitud-- citó con clara humildad sus recuerdos a flor de piel, evocando su pasión por la tauromaquia, sus pininos cantábiles en el transporte público con una guitarra de palo, así como a sus amigos y camaradas difuntos de memorables faenas musicales: el trébol de diamantes José José “El príncipe de la canción”, Juan Gabriel “El ídolo de Juárez” y Víctor Yturbe “El Pirulí”.

Al primero le dedicó “Lo que no fue no será”, “Mientras llueve”, así como “Y para qué”. Entonces se lanzó con dos gemas del ayer: “Ella se llamaba Martha” y “Sin tu amor”. Removió las emociones en sesión acústica sonando “El grillo” y “Canción del molino rojo”. La gente no cabía de gusto, con amplios aplausos laureaba al venerado trovero como en los vetustos días de su fama y gloria máximas…

Tras breve receso invitó a su joven hijo Napoleón Jr. (José María Napoleón Ruiz Alba), quien interpretó “Día 22” y “Sé muy bien de dónde vienes”, dos pétalos de un ramillete con el que honró al padre juglar en un mosaico de antiguas fotografías al ritmo de “Me enseñaste a volar”.

Regresó el cantor, exclamando con cierto halo de tristeza:

“¿Cómo hago para decir ‘hasta siempre’…? La mejor manera es no decirlo, ¡mejor se las canto!”.

Así pues, encendió la noche con “Tú”, para festivo interpretar al son del mariachi Imperial Azteca “Aún estoy de pie” y “Feria de ferias”, ésta en honor a su tierra natal... En forma, el ídolo mantuvo en todo momento muy buena vibra, pródiga energía y fino sentido del humor para regresar junto a su agrupación cantando “María Susana”, “Pajarillo” y “Hombre”, coreada a dueto por su heredero musical y el Auditorio Nacional en buena lid.

Los minutos se agotaron y fue entonces cuando llegó la estocada final. A todo pulmón ejecutó “Eres” y “Vive”, envuelto en un manto estelar de lucecillas que destilaron suspiros hasta el último rincón. En gratitud, al filo del tablado, junto a sus músicos, Napoleón fue saliendo de la arena sonora a las 23:00 horas, mientras la plasma central iluminaba el mensaje: “Hasta siempre”.

En verdad, el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2018 volverá y como la empresa Ocesa anuncia, habrá de repetir la hazaña de cantar “Hasta siempre” dos martes más por el coloso de Reforma este 16 de agosto y el 11 de octubre.