“México es una necesidad, es adictivo”: Daniel Drexler en entrevista sobre su más reciente sencillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara al lanzamiento del que será su noveno disco, el sencillo “El secreto de tu abrazo” de Daniel Drexler es una propuesta que busca decodificar mediante letra y música el sentimiento detrás de una muestra de afecto.

Con el arte a flor de piel, pues la portada del sencillo incluye un fragmento de la obra ‘Abrazo’ del pintor ecuatoriano Eduardo Kigman, Drexler promociona su más reciente tema que por estos días se mueve en redes sociales con más de 21 mil vista en Youtube.

Vía video-entrevista hasta Montevideo el cancionista uruguayo relata a Proceso su manera de hacer música en estos días con “El secreto de tu abrazo”:

Es curioso, cuando escribí la canción no estaba pensando en eso (la pandemia), pero me doy cuenta después de haberla escrita lo hice desde la ausencia más que desde la presencia, creo que tendemos a escribir mucho más de las cosas que no tenemos que apreciarlas cuando están en nuestras manos.

“Un abrazo tiene que ver más con la sensación de estar a salvo, es producto de la necesidad de contacto físico que viene de hace mucho tiempo atrás, de nuestra propia historia como raza humana… la sensación de confianza, seguridad, pertenencia que produce el sentimiento de un abrazo es única, y a eso quise llegar, a ver si en algún punto podía con música recrearlo.

--Estamos en un momento donde parece que todo vuelve a la realidad, los abrazos son más posibles, aunque todavía con cierto cuidado…

--Sí, así es, cuando escribí la canción fue en febrero de este año, originalmente no estaba pensada para este disco, solo surgió y al mostrársela a mi productor me dijo ‘la tenemos que grabar’, y terminó siendo el segundo sencillo del disco, hay quien dice que las casualidades no existen, sino las causalidades, recuerdo estaba sentado con guitarra en mano y simplemente la letra fluyó. La idea era que algo tan complejo como un abrazo se pudiera codificarlo, encriptarlo y ver si se reproducía en letra y melodía, creo que es algo que tenía dentro y lo quería mostrar desde hace tiempo.

Y en seguida toma la guitarra en mano para tocar los primeros versos:

El murmullo de la piel, donde se confunde el trazo, nada explica lo que esconde el secreto de tu abrazo/ nada explica lo que esconde el secreto de tu abrazo… cada palma busca un hueco, y en el hueco de tu palma la clave de tu acceso….

Relata que en camino a un noveno disco, se siente tranquilo, feliz, y a sus 53 años pensando en muchas más producciones:

“Los discos son una expresión de vitalidad con todas sus dimensiones, y esta canción en particular junto al primer sencillo (“En esta cama”, lanzado en junio de este año) son temas emocionales, de sensaciones muy primarias; ‘La voz de la Diosa Entropía’ (título del noveno disco que lanzará en breve) es una producción muy racional”.

Narra que la grabación del disco comenzó en marzo de 2021 y apenas se está terminando de mezclar, además de que busca realizar una gira y regresar a México en el primer semestre del 202, sobre lo cual dice:

“México es una necesidad, es un país adictivo, muy novedoso, visual, táctil, de mucho gusto, un país que te moviliza, comencé a ir en 2012 y creo que ya se ha vuelto una rutina, es parte de mi paisaje emocional. Tengo muchas ganas de regresar”.

--En tus canciones hablas de sentimientos primarios, del amor, pero ahora mismo hay un movimiento feminista en toda Latinoamérica que va más allá, pide acciones y permea en las disciplinas artísticas ¿qué piensas de ello?

--Que creo que estamos inmersos en una gran revolución, se están cometiendo muchos excesos, condenables muchos, pero todas las grandes revoluciones de la humanidad, todas tuvieron una etapa de excesos, es una lucha por un cambio para las mujeres pero me atrevo a decir que también de los hombres que están en medio de un montón de conductas sociales como el machismo que les terminan haciendo la vida miserable.

“En lo personal me he tomado como militancia ir al 8 de marzo en Montevideo, y aunque en los últimos dos años me he sentido agredido por los cuestionamientos que suceden ahí sigo yendo con mi esposa y mis dos hijas, y voy a seguir haciéndolo porque es momento de un movimiento importante y liberador que en el fondo lo que busca es la comprensión y el respeto.