Oriana Gidi, la emoción de ser más que una cantautora

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Hace dos años, cuando a los 17 comenzó a publicar sus piezas, ella mencionó entre sus influencias principales de blues, jazz y rock a Ray Charles, Joni Mitchell, Rickie Lee Jones y su madre, la actriz y cantante Tiaré Scanda.

Este mes de agosto vio la presentación de las nueve canciones de Fairies Berries, primer álbum de Oriana en el Ventart Foro & Café de Santa María la Ribera, mismo que saldrá en septiembre, con el pianista Gerardo Barrera, el bajista Daniel Loyo, el bataquero Pablo Loaiza, la guitarra eléctrica de Erick Adán y el violinista estadunidense Chris Andersson como invitado especial en vivo.

Sus piezas las escribió en inglés, si bien hay una que destaca por su dicción clara e interpretación tierna en español, “Globos muertos”, a ritmo de marcha y son: En los aeropuertos / se dan recibimientos / con flores y regalos / para quien volvió. // Suena simple y puro / pero tiene un lado oscuro, / una verdad oculta / que está por revelarse… (video: https://youtu.be/Ws8XaXPkEHQ)

“Primero hice la letra –dice Oriana--. Nació porque fui a visitar a una amiga mía en Miami y la estaba esperando en el aeropuerto, pero como se tardaba en llegar a recogerme, volteé al techo y arriba vi un como cementerio de globos a medio desinflar, una imagen muy interesante y decidí escribir una canción sobre el tema, con cierto humor negro.”

No al reggaetón

Nacida el 23 de marzo de 2003, Oriana Gidi es sobrina de la actriz Karina Gidi; pero fue gracias a su mamá Tiaré Scanda que la novel cantautora aprendió piano y escuchó a los clásicos de la música. Su nombre le viene por la periodista, escritora y feminista italiana Oriana Fallaci (1929-2006).

--¿Por qué el juego de palabras del CD Fairies Berries (hadas bayas)?

--Esa canción en particular no se trata de nada. O sea, era una forma de crear texturas y una atmósfera atractiva, poética, me gusta la fonética de esas palabras, yo considero que la gente pone mayor énfasis a los ritmos que a las palabras y me gusta buscar profundidad de significados, al igual que en mi pieza ‘Bitter Better’ https://youtu.be/M9hYz7fK1XM, que en realidad es un experimento medio cinematográfico mío porque yo compongo para cine.

En la película mexicana de Netflix El testamento de la abuela (2020) sobresalen dos melodías: “Chasing You Around”, compuesta e interpretada por ella, Oriana Gidi Flores (sic), y “Ya sabes quién”, de Tiaré Scanda y Federico Di Lorenzo. Durante la pandemia, Oriana grabó el canon “Sink” con Francesca Londono https://youtu.be/EnH9bWPr8aI.

--Parece que a usted el arte se le da de manera muy fácil y natural.

--Pues sí que me pone algo nerviosa cantar en público, pero cuando puedes transformar los nervios en emoción ya te relajas tantito. No es que la música se me dé más fácil que a nadie más, sólo la disfruto muchísimo. Creo que por ahí va…

Hago mis propias maquetas musicales y me gusta inventarme personajes medio teatrales, excéntricos, y escribir cosas que salen totalmente de mi imaginación. Realmente no hay ninguna canción de amor ni desamor en este disco. Tengo una pieza literalmente sobre las muelas del juicio, cuya interpretación metafórica puede ser de algunas personas que están insistiendo en quedarse en tu vida más de lo que tú anhelaras, pero eso no equivale a una relación de amor.”

Multi-instrumentista, Oriana estudió música en California, E.U., al terminar agosto emprenderá su viaje a París, Francia, donde estará un año.

“No que me quede chiquito México –explica--, para nada, México es un país maravilloso, lo máximo. Voy a ir a estudiar teatro. Tengo mucha suerte de poder viajar, descubrir a otra gente, otros lugares y aprender más, para regresar a México enriquecida de las experiencias en otras culturas e idiomas diferentes, pretendo perfeccionar mi francés para componer y cantar también en esa lengua.

“Me es difícil definir el género que hago, por eso siempre digo que mi música es alternativa pues es un buen paraguas, creo; pero me atrapan muchas cositas de diferentes estilos, cada una de mis canciones tiene su particular mundito sonoro. Toda la música me agrada, toda a excepción del reggaetón.”

--Finalmente, ¿qué espera de su nueva grabación Fairies Berries?

--Ummm… ¡buena pregunta! –ríe—Tenía muchas ganas de que estas nueve canciones existieran ya fuera de mí, que las escucharan a quienes tengan que llegar, para poder tocar en vivo el LP y compartir este álbum en redes sociales.