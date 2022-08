Silvana Estrada, sensibilidad femenina rumbo al Metropólitan y Vive Latino España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La cantautora veracruzana Silvana Estrada prepara un par de shows especiales en el Teatro Metropólitan los próximos 7 de diciembre y 16 de febrero, además de que estará presente en la primera edición del festival Vive Latino España que se celebrará el 2 y 3 de septiembre, alternativas donde presentará a su público su reciente discografía intitulada “Marchita”.

En entrevista para Proceso, Silvana comentó que se siente entusiasmada por sus conciertos “estoy muy emocionada, el Vive Latino en España va a estar muy divertido y en el Metropólitan va a ser el primer show que haga en México después de casi tres años de no tocar por aquí, va a ser precioso”.

Explicó que para los recitales en el Metropólitan “quiero hacer un recorrido por mi corta carrera, mi primer disco, mis primeras canciones, ‘Marchita’, un EP nuevo que estoy a punto de sacar y música nueva que voy a estrenar ahí. Va a ser un show muy entrañable, va a estar lleno de cosas bonitas, de sorpresas, de invitadas e invitados. Va a ser una fiesta de la música, una carta de amor para esta ciudad que me acogió, llevo en la Ciudad de México seis años. Siempre soñé tocar en el Metropólitan, ahora es un sueño cumplido, quiero agradecer, al universo, a la gente. Será algo hermoso, de calidad, bonito, será una fiesta, un regalo, una catarsis colectiva”.

Luego de que se encuentra en fase de realización el EP “Abrazo”, en cuanto a “Marchita” detalló que “es un disco conceptual que aborda el viaje de lo que significa el duelo amoroso, en esa descripción del duelo se genera un espacio muy íntimo para poder hablar de la tristeza, la soledad y el dolor, se abordó desde un lugar minimalista, conservando la intimidad. Desde que salió ‘Marchita’ las mismas canciones generan eso en el show, esa misma intimidad y vulnerabilidad se replican, es bonito en los shows porque es a nivel colectivo”.

La jarocha de 25 de edad dijo que para conquistar a las nuevas generaciones prefiere compartir composiciones profundas que enaltezcan el amor y el romanticismo, “es cultura hablar del amor, el amor tiene que ver con tantas cosas de la sociedad. Hay conceptos que se están revaluando e incluso deconstruyendo que habitan en el amor, es un tema infinito, que genera raíz, el amor es universal, todo el mundo siente amor y seguirá sintiendo. En estas épocas que todo se consume rápido es bonito hacer música que dure, me da la impresión de que hay un consumo muy veloz, las canciones salen, se vuelven virales y luego se olvidan, en contracorriente de este nuevo consumo veloz hay una nueva corriente de consumo más lento, yo me siento ahí, en querer hacer cosas atemporales, que duren, que se desenvuelvan por años, la gente sí quiere canciones conmovedoras”.

En su sensibilidad como mujer, artísticamente Silvana Estrada también escudriña en el compromiso social y político, por lo que, aunque no se considera una cantante de protesta, visibiliza críticas al entorno desde una visión feminista:

“Todo el feminismo busca que todos seamos iguales, esa es la base del feminismo, creo que todo el feminismo es radical, la idea de que todos somos iguales va en contra cualquier planteamiento patriarcal por el cual que se ha construido la humanidad entera. Todo el feminismo, y eso es bueno decirlo, no hay ningún feminismo que busque que la mujer sea más que el hombre, el patriarcado es el único sistema que funciona así, le da más poder al hombre que a la mujer, todo el feminismo busca la igualdad. Me considero feminista y creo que, como artista, no me considero una cantante política, me considero una autora de mi realidad”.

Al respecto, indicó que el tema “Si me matan” refleja la historia de muchas mujeres, “no pude evitar contar mi realidad, que es una realidad con trasfondo político, porque el hecho de ser mujer en un país donde ser mujer te cuesta la vida te pone en una situación en la que contar tu realidad genera una reflexión y una intención de repensar nuestros sistemas”.

Y subrayó, “me gusta defender la belleza, la poesía, la música con contenido, con valor estético, no estoy exenta de rescatar temas como el feminismo, lo que significa ser mujer en un país como este y en un mundo como este, ‘Si me matan’ la he cantado en un montón de países y es conmovedora, todas las mujeres conocemos lo que es el miedo por ser mujeres. Es importante hablar de la esperanza, de que no estamos solas, de imaginar realidades mucho mejores. ‘Si me matan’ tardé dos años en hacerla, fue difícil porque es un tema complicado y sensible, es difícil tratarlo con honestidad y respeto, y a la vez poner en alto la belleza de la esperanza, la valentía de las mujeres, que al final de todo salimos a hacer nuestras vidas”.

Se manifestó orgullosa de que existen cada día más proyectos musicales femeniles “México está viviendo unos niveles de violencia contra las mujeres que yo no había visto antes, estoy impresionada, asustada y enojada, pero en la música nos estamos dando un lugar y estamos jugando un papel importante en la canción latinoamericana, habita en un colectivo de personas, en ese colectivo de personas hay una presencia femenina muy fuerte, eso es súper bonito. La cantidad de mujeres que estamos haciendo canciones en México es enorme y lo importante es que son canciones de calidad”.

Definió que su carrera la concibe a largo plazo, “hacia futuro me veo en este mismo camino que llevo, me veo conectando con más gente, mi camino no es de correr sino de resistencia, me veo haciendo discos hasta mi vejez, me veo en el camino de la música, haciendo canciones conmovedoras, haciendo la música que me gusta escuchar”. Apasionada de la música, la cultura, el arte, lo escénico y performático, concluyó que paralelamente en su creatividad navega hasta lo sublime de los versos: “la poesía siempre ha sido mi otro gran proyecto, me da más pudor la poesía, me da más pánico escénico compartir mis poemas que mis canciones, me encantaría eventualmente compartirlos”.

Silvana Estrada cantará en el Teatro Metropólitan el 7 de diciembre del presente año y el 16 de febrero de 2023. Para la primera edición del festival Vive Latino España arribará el 2 de septiembre próximo. Su gira “Marchita” también contempla Estados Unidos y Europa, la cual se puede consultar en sus redes sociales y en el sitio: www.silvanaestrada.com